Fenntartható otthon: 7+1 konyhai zöldhulladék, több 10 újrahasznosítási mód

Egy ideális világban mindenkinek jut lehetősége komposztálásra. Jelenleg sok városlakó számára még ismeretlen vagy nem elérhető ez a környezetbarát hulladékgyűjtési módszer, ezért összeszedtünk néhány hasznos alternatívát arra, hogyan hasznosíthatjátok újra a konyhai zöldhulladékotokat.

Banánhéj

Világszerte az egyik legnépszerűbb gyümölcs a számtalan ásványi anyagot tartalmazó banán. Ha jobban belegondoltok, ennek az egész évben elérhető, értékes gyümölcsnek a fele, azaz a héja nagyrészt a szemetesben végzi, pedig felhasználási lehetőségeinek tárháza rendkívül széles.

A banánhéj kiválóan alkalmas a virágföldek tápanyagtartalmának növelésére, célszerű megszárítani és ledarálni mielőtt a talajhoz keveritek. A levéltetvek elűzésében igazi bajnok, a növények alá fúrjatok egy 2-3 cm-es lyukat, és tegyetek bele 1-3 db felaprított banánhéjat, ez egyenesen taszítani fogja a kártevőket.

Kényeztethetitek vele szobanövényeiteket is, friss banánhéjjal óvatosan töröljétek át a leveleket, ezáltal nem csak a port törlitek le, káliumot is pumpáltok a növényeitekbe, ráadásul fényesebb lesz tőle a levélzet. Fikuszoknál és pozsgásoknál csodákat érhettek el vele. Télen madáreleségként is kiakaszthattok párat, tavasszal a madarak hálából visszatérnek udvaraitokba.

A bőrápolásban is remekül hasznosítható magas antioxidáns- és C vitamintartalmának köszönhetően puhítja, ránctalanítja a bőr. Hetente 3-4 alkalommal töröljétek át vele az arcotokat, bőrtisztító és gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően megfelel a pattanásos, aknés bőr kezelésére. Bőrnyugtató, így a duzzanatok, csípések, irritációk esetén a bőrbe dörzsölve enyhíteni fogja panaszaitokat.

Szálka, szilánk kiszedése előtt 1-2 óráig a banánhéj belső felével készítsétek kötést, ez segít felpuhítani a bőrfelszínt és pillanatok alatt kiszedhető az idegen tárgy.

A banánban található szalicilsav fogfehérítő hatással bír, kíméletesen távolítja el a fogakról a szennyeződéseket és elszíneződéseket. Fogmosás után dörzsöljétek be a fogatokat, majd 2-3 percet követően öblítsétek le.

A háztartásban is hasznát vehetitek, kiválóan polírozhatjátok vele a bőrfelületeket, a kanapétól egészen a cipőkig. A kálium a bőrbe jutva nemcsak a karcokat tünteti el, hanem fényessé és időtállóbbá is teszi az anyagot. Az ezüst evőeszközök áttörölve, ismét régi fényükben tündökölhetnek. A héjat bármely felhasználást követően bátran komposztálhatjátok, ez a fajta táptalaj kiválóan alkalmas a rózsaféléknek.

Almahéj

Ha tehetitek, az almát hámozás nélkül fogyasszátok, hiszen a legjótékonyabb vegyületek az alma héjában vannak jelen, ezek erősítik az immunrendszert, gyulladáscsökkentő és rákmegelőző hatással bírnak. Amennyiben mégis meghámoznátok, érdemes mégis valamilyen formában bejuttatni a szervezetbe.

Alapos mosást követően az almahéjból számos finomságot készíthettek. A nassolók figyelmébe ajánljuk az almachipset, többféle ízesítésű recept kering az interneten. A legkézenfekvőbb talán a fahéjas változat. Keverjetek össze barnacukrot fahéjjal és egy kevés liszttel, majd forgassátok bele a héjakat. 200°C fokon előmelegített sütőben 40-45 percig süssétek, amíg roppanós nem lesz.

Ha egy kis relaxálásra vágytok, készítsetek házi almateát, ami nyugtató hatású, ezért lefekvés előtt érdemes elkortyolgatni ezt a finom szívmelengető italt. 2-3 almahéjhoz 3 dl vizet, kis fahéjat és szegfűszeget keverjetek, majd 10 percig főzzétek. Megfázásra és gyomorbántalmakra is ajánlott, ráadásul kellemes illat lesz a lakásban. Bátrabbak almaszörp és almadzsem főzésével is próbálkozhatnak.

Az almában található gyümölcssavak hámlasztó hatását kihasználhatjátok arcotokon. Kozmetikumokhoz, bőrradírokhoz is megfelelő alapanyag. Készítsetek almahéj ledarálásával pakolást, ami 20 perc után fejti ki áldásos hatását bőrötökön. Egyszerre nyugtat, frissít és összehúzza a kitágult pólusokat. Használata után ne feledkezzetek meg a hidratáló krém használatáról sem.

Az almában található savak hasonlóan viselkednek, mint az ecet, így érdemes az elszíneződött lábasok belsejének tisztításánál bevetni. Az edényekben forraljatok fel almahéjat vízzel, majd ebben hagyjátok kihűlni a folyadékot.

Kávézacc

Nagy valószínűséggel a kávézacc fordul elő legnagyobb mennyiségben a legtöbb háztartásban, mégis leggyakrabban a kommunális hulladékban landol, pedig számos területen újrahasznosítható.

Legegyszerűbben kertészkedés során tudjátok felhasználni. Magvetés során vagy akár csak egy átültetés alkalmával is érdemes a földhöz keverni, mellyel biztosítani tudjátok a növényeitek számára a megfelelő tápanyagmennyiséget, hiszen magas számban tartalmaz káliumot, kalciumot, foszfort, magnéziumot, nitrogént és ként is. Elősegíti a talaj vízmegtartó képességét, ráadásul képes megkötni egyes növényvédőszereket is. Arra figyeljetek, hogy ne csak a talaj felszínére szórjátok, mert bepenészedik, illetve túlzott mennyiségben a föld savasodáséhoz vezethet, amit sok növény nem kedvel, egyes fajták viszont egyesen imádnak, ilyen például a rhododendron és a hortenzia.

A kávézacc a természetes tisztítószereket előnyben részesítőknek is óriási segítségül szolgál, hiszen száraz felületen használva kiválóan funkcionál súrolószerként, garantáltan nem tesz kárt az edényekben és a konyhapultban sem. Célszerű időközönként a mosogatóba is szórni belőle, szemcséi fellazítják az elakadt szennyeződéseket, így megelőzhetőek a kellemetlen dugulások. Ismert szagtalanító hatása is, egy kis tálba mérjetek ki és tegyétek a hűtőtökbe, ezzel megelőzhetitek, hogy az ételek átvegyék egymás illatát. Sötét bútorok karcolásait is eltüntethetitek vele, rövid ideig hagyjátok rajtuk a nedves kávézaccot, majd töröljétek át, szépen kiegyenlíti az apró réseket.

Magas antioxidáns hatásának köszönhetően a szépségápolásban is kitűnően helyt áll. Bátran használhatjátok arc- és hajpakolásokhoz keverve, testradírként alkalmazva, masszázsolajba keverve pedig vérbőséget okoz a mélyebb bőrrétegekben, így fokozza a nyirokkeringést, ezzel óriási segítséget nyújt a narancsbőr elleni küzdelemben is.

Ismerjétek meg kedvenc kávés arcpakolásunkat, amivel felfrissült, ragyogó arcbőrt érhettek el, természetesen:

Zöldséghéj

Talán a zöldséghéjak újrahasznosítását ismerik a legkevesebben, pedig mi sem egyszerűbb egy finom zöldségalaplé elkészítéséhez, mint a zöldségek héjának összefőzése. Szinte bármilyen héjat használhattok hozzá: sárgarépa, fehérrépa, zeller, karalábé, karfiol, hagyma, póréhagyma, krumpli, kelkáposzta, zöldborsó, zöldbab héja, brokkoliszár, gomba levágott darabkái, zöldfűszerek elhervadt levelei, zöld levelesek fonnyadt levelei, retek levele és héja. Az összevegyített hulladékokat forrásig hevítsétek, majd alacsony hőfokon főzzétek 1 órán keresztül. Leszűrést követően a héjak továbbra is komposztálhatóak a levet pedig megbolondíthatjátok még friss fűszerekkel. Ha nagyobb mennyiség készül, kihűlés után az alaplé le is fagyasztható. Befőttes üveget háromnegyedig töltsetek és mehet is a jégre, mivel széles szája van nem kell aggódnotok, hogy szétrobbanna az üveg.

Ha további receptek is érdekelnek titeket, az IKEA nemrégiben kiadott egy ingyenes elérhető receptkönyvet, melyben mind az 50 étel konyhai zöldhulladékokból készül. A könyvet innen tölthetitek le.

Citrusok héja

A citrusok héjának felhasználási módszerei a legismertebbek. Sütés-főzésnél remekül használhatóak a szárított és kandírozott reszelékek vagy a tavaszias salátákhoz tökéletesen passzoló citrusos olívaolaj.

Dicsérendő, hogy egyre többen használjátok környezetbarát tisztítószerként is őket. Zsíros szennyeződések esetében szórjatok sót és szódabikarbónát a felületre, majd dörzsöljétek át citromhéjjal, ez a módszer fertőtleníti és szagtalanítja a kezelt felületet (márványnál kerülendő). A só-citrom kombináció tökéletes rozsdamentes felületek, mosdókagylók fényesítésére is. Teától, kávétól elszíneződött kannákkal is képes egy kevés forró, citromhéjas víz csodát tenni. Vízkőoldásra hatékony a citrusecet. A héjakat (citrom, narancs, mandarin, lime, grapefruit) apróra vágva 2 hétig áztassátok ecetbe, ez frissebbé teszi az ecet kellemetlen, szúró illatát. Leszűrést követően öntsétek egy szórófejes flakonba, és már indulhat is az ablak- vagy fürdőszoba-takarítás.

A citrusok illatát érdemes többféle módon is kihasználnotok. Egy edényben főzzétek össze fűszer- vagy gyógynövényekkel, ez egyfajta természetes légfrissítőként kellemes illatot varázsol a lakásba. Működnek szemétkosárba helyezve is, elnyomva ezzel az esetleges kellemetlen szagokat. Narancshéjat csomagoljatok vászonzacskóba vagy sütőpapírba, és tegyétek a cipőtökbe 24 órára, ez elveszi a különböző szagokat és friss illatot kölcsönöz a lábbeliknek.

A reszelt citromhéj cukorral és olívaolajjal keverve zuhanyzás közben bőrradírként simává teszi a bőrötöket, és ha egy kis citromlével is dúsítjátok, halványíthatjátok a pigmentfoltokat és az elszíneződött hegeket.

Burgonyahéj

Kevesen vannak tisztában azzal, hogy a burgonya héjában több rost és folsav található, mint a húsában, ráadásul magas számban tartalmaz antioxidánsokat, ezért egészségügyi szempontból is javasolt, hogy héjában süssétek a krumplit, hiszen serkenti az anyagcserét, segít a vérnyomás és a koleszterinszint szabályozásában és a megfelelő energiaszint fenntartásában.

Ha mégis meghámoznátok, a héjából készíthettek házi chipset. 220°C fokra előmelegített sütőben, kis növényi olaj felhasználásával 10 perc alatt ropogósra sül és számtalan módon ízesíthető, egyszerűen mennyei.

A szépségápolásban is alkalmazható. A vitaminok és ásványi anyagok serkentik a hajnövekedést, ezért nem kell mást tennetek, mint hajmosás előtt bedörzsölni a héjjal a fejbőrötöket, és 5-10 percig hagyjátok rajta. Az uborkán kívül a puffadt, karikás szemekre a krumpli héját is sikerrel bevethetitek.

Sebhelyek és sötétebb forradások esetében célszerű naponta kötést készítenetek, egyenletesebbé és világosabbá teszi a sérült bőrfelületet. Népi gyógyászatban, főként Erdélyben elterjedt módszer magas láz enyhítésére a lereszelt burgonyából készített dunszkötés, amit egy zacskóval majd zoknival kell rögzíteni a beteg lábára. Ha a kötés kiszáradt, cserélni kell a krumplit. Gyors és hatásos eredményt érhettek el vele, gyógyszermentesen.

Tojáshéj

A tojáshéj egy igazi kincs, így ha legközelebb tojást esztek, semmiképpen se dobjátok a szemetesbe. Bármely felhasználása előtt javasolt fertőtleníteni, ehhez elég 10 percig forralni őket.

Legfontosabb szerepe a kertben van, magas kalcium-, magnézium- és ásványianyag-tartalmával nagyszerű adalék bármely talaj feljavításához, kiegyenlíti a talaj pH-értékét. Ha egészséges paradicsomot és paprikát szeretnétek nevelni, szórjatok zúzott tojáshéjat a növény töve köré, ez folyamatosan biztosítja a megfelelő kalciumbevitelt, ami egészséges növényi sejteket eredményez.

Konténeres ültetésnél a növények gyökeréhez kavics helyett halmozzatok tojáshéjat, ez javítja a talajvízelvezetést és a megfelelő gyökérlégzést. A fokozatos bomlással pedig tápanyagot is biztosítotok a növényeknek.

A konyhában is kiválóan alkalmazható vegyszermentes súrolószerként, de az érzékeny felületek esetében óvatosan bánjatok vele, mert karcolást okozhat. A lefolyóba dobva segíti annak tisztulását, így megelőzhetjük a dugulásokat. A tojáshéjpor remek kalciumforrás lehet házi kedvenceink számára, de nagyszüleink is bátran szórták az ételeikbe ezzel a céllal.

A port almaecettel keverve bevethetitek ízületi fájdalmak kezelésére is. Kétnapos áztatást követően a héjból kioldódik többek között a kollagén és a glükozamin, így az oldal segíti az ízületek regenerálódását.

Továbbá tojásfehérjével felverve arcunkról eltávolítja az elhalt hámsejteket és a kalcium segíti a sejtek regenerálódását. Ezt a természetes bőrradírt viszont sose dörzsöljétek a bőrön, mert karcolásokat okozhat.

Sok szülő előnyben részesíti a természetes játékokat is, a tojáshéjból asztalkrétát is tudtok gyártani. Ugyanannyi arányban keverjetek össze tojáshéjat, lisztet és vizet, amit előzetesen természetes ételfestékkel színeztetek meg (cékla, curry, spenót, áfonya, káposzta, hagyma). A masszából formázzátok meg tetszőleges módon a krétákat, majd pár napig hagyjátok száradni. Ha együtt készítitek a gyerekekkel, még nagyobb sikert arattok vele.

+1 Popcorn

A pattogatott kukorica ugyan komposztálható, és nem is zöldhulladék, mégis van egy remek újrahasznosítási formája, amit meg szeretnénk osztani. Biztosan veletek is előfordult már, hogy megmaradt egy-egy filmezés vagy bulit követően egy kisebb adag kukorica, másnap viszont nem szívesen fogyasztottátok el. Gyűjtsétek össze, csomagküldésnél vagy költözésnél remek kitöltőanyag lehet a dobozokban a törékeny tárgyak esetén. Utóbbit csomagoljátok azért újságpapírba, nehogy a popcornon található olajok kárt tegyenek benne.

Gyűjtésünkben számos olyan módszert ismertetek meg, melyek után a hulladékokat még bedobhatjátok a komposztba. Következő cikkünk abban nyújt segítséget, mely zöldhulladékokat komposztálhatjátok, és ha nem rendelkeztek saját komposztálóval, hol adhatjátok le a főváros különböző pontjain: