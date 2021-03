A dolgok második élete: Így hasznosítsd újra megunt tárgyaidat

Az egyszer használatos műanyagok, illetve használati tárgyak ideje lejáróban van, hiszen az igen leleményes emberi kreativitásnak kevés dolog szabhat határt: a kreatív újrahasznosítás, a környezetünkben felhalmozott használati tárgyak új, második élete egyre inkább fókuszba kerül.

A tárgyak második élete

Az IKEA a 2021-es évét a fenntarthatóságnak szenteli, a Fenntarthatóság Évében el is indították legújabb, márciusi kampányukat, mely az újrahasználatot, a már meglévő tárgyaknak új értelmet és funkciót adó gondolatot közvetíti. A svéd áruházlánc 2030-ig szóló fenntarthatósági célkitűzésében többek között arra is helyezi a hangsúlyt, hogy termékei kizárólag újrahasznosított és/vagy megújuló anyagokból készüljenek. És hogy miért is annyira fontos ez a törekvés?

Sokaknak ismerős lehet az a kényelmetlen, kellemetlen érzés, mikor kidobásra szánnak egy-egy régi, netalán hibás, kedves emlékekhez fűződő használati tárgyat, holott sejtik, tudják, kis energiabefektetéssel megjavítható vagy akár újrafelhasználható lehetne, új életet kaphatna. Elvégre valaha időt, költséget nem spórolva tettük a kosarunkba, fájó azt látni, hogy egész egyszerűen hulladékká, szemétté válik akár rövid időn belül.

A tárgyak újrafelhasználása valójában egy szemléletváltás is egyben, mely különleges helyzetet eredményez: ha most végignézünk a jelenleg nem használt tárgyainkon és gondolatban végighaladunk a folyamaton, miért is nem használjuk már és miért gondoljuk úgy, hogy nem is tudjuk már újrahasznosítani őket, ez nagyban meghatározhatja azt is, hogy legközelebb mit vásárolunk meg.

Vitathatatlan tény, hogy azok a legjobb dolgok, amiket egyszer már megvásároltunk, hiszen még ha el is használódtak, némi átkeretezést követően még kaphatnak új funkciót, megnövelve élettartamukat, támogatva a körkörös gazdálkodást és a hulladékfelszámolást, ezzel is kicsit téve a nyersanyagpazarlás ellen.

A március különösen fontos hónapnak számít ilyen szempontból, hiszen ebben a hónapban ünnepeljük a nemzetközi energiatakarékossági világnapot (március 6.), a Föld óráját (március 27.) de még az újrahasznosítás napját is (március 18.). Van még egy kicsi a hónapból, érdemes tehát körülnézni magunk körül, minek adhatunk egy új, második életet, de mindenkit arra buzdítunk, hogy lehetőségeihez mérten ne csak ebben a hónapban, hanem az év többi részében is kövesse figyelemmel a régi-új dolgok életét.

6 alkotó, akiknek ötleteiből bátran inspirálódhatunk

Személyes kedvenc a XIII. kerületi Pannónia utcában található UPSZ Ajándékbolt, ahol samponos és szappanos flakonból készült ékszerek, chipses zacskóból készült cipzáros táskák, babavizes palackok aljából készült macarontokok sorakoznak a polcokon. Újrahasznosított termékeik egytől-egyig vidámak, ötletesek, elbűvölőek és aktuálisan például videón mutatják meg, hogy a húsvéti készülődésben felhalmozódott tojástartókból hogyan tudunk tavaszi dekorációt készíteni.

Ha már a hamarosan rivaldafénybe kerülő tojástartók szóba kerültek, mindenképpen érdemes megemlíteni a Bazsó Ági alapította Pasoaki márkát, aki csakugyan a környezettudatosság jegyében kezdett tojástartókból merítéssel készült, egyedi rajzokkal díszített noteszeket készíteni.

Ugyanannyira kedvenc a korábban üveges vitrinekben pihenő, nagyszüleink kincseként dédelgetett Zsolnay és Hollóházi csészék reinkarnációja, melyek mostanság gyertyaként találnak új gazdára egy-egy alkotó a LYS Candles és a Bögrementés áldásos tevékenysége nyomán.

A csorba csészék és bögrék újrafelhasználására sokszor látni olyan példát is, hogy pozsgásokat, növényeket ültetnek el bennük, ezzel is csökkentve a felesleges hulladék és a feleslegesen megvásárolt cserepek, kaspók számát.

Régi bútorok megújításánál elképesztően jó érzés nézegetni az “ilyen volt, ilyen lett” fotókat, hogyan újulnak, szépülnek meg akár nagyszüleink darabjai, bútorai, ilyet például az Azúr Bagoly oldalán találni.

És bár kicsit más működéssel, de hasonlóan a második esélyt adja meg az elárvult, magányos tárgyaknak a Second Chance oldala, aki bár nem új funkcióval ruházza fel a már meglévő tárgyakat, de munkája véleményem szerint ugyanannyira hiánypótló, hiszen az általa bemutatott, pikk-pakk otthonra találó csodák is legtöbb esetben a szemétdombon végeznék.