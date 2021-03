Környezettudatos állattartás: Egy kutyatréner tippjei a zöldebb hétköznapokért

Panyi Zita kutyatréner, terápiáskutya-kiképző és állatorvosi asszisztens hazánkban az elsők között indította el saját állat és ember közti kommunikációs programját, melynek sok éves gyakorlati tapasztalatait azóta is a harmonikus kutya-gazdi viszony kialakításának szenteli. Soron következő cikkünkben Zita megosztja velünk gondolatait arról, városi környezetben hogyan is kivitelezhető a környezettudatos állattartás.

Kutyusoddal urbánus közegben éltek. Ez már önmagában is számos lehetőséget kínál az ökológiai lábnyomotok csökkentésére, amellett, hogy példaértékű mancsos barátoddal új utakat bejárni a környezettudatosabb mindennapokért.

Kezdjük rögtön a nasival

A tápok világában még újdonságnak számítanak a nedves tápokat papírcsomagolásban árusító állateledel-gyártó cégek, de hasonlóan úttörőek a piacon a természetes növényi rostokból, rizspelyvából, valamint bambuszból készült, újrahasznosított, környezetbarát etető- és utazótálak a hozzájuk tervezett színes szedőkanalakkal.

A zero waste boltok elvét követve azonban otthon is tudsz ízletes zöldség- és húskrémeket készíteni, majd azokat környezettudatosan tárolni kutyusod számára. A kézműves csemegék egytől-egyig egészségesek, hiszen a szükséges hozzávalókat hazai termelőktől és biopiacokon is beszerezheted, elkészítésüket követően pedig csinos üvegekben tudod tárolni őket, így elkerülheted az alutasakok felesleges hulladékként történő felhalmozását.

Ha a házi kutyakekszre szavazol, akkor a mosható, kívül pamut, belül vízálló újraszalvétát javaslom csomagoláshoz, praktikusságuk mellett vidámak és esztétikusan mutatnak még a spájz polcain is.

Játék az egész világ

Az ökojátékok kiválóak a kutyák megmozgatásához, szellemi és fizikai foglalkoztatásukhoz, lefárasztásukhoz. A méreganyagmentes, természetes gumiból készült falatlabdák és a antibakteriális, természetes kenderből készült kötelek méltán népszerűek a lelkes gazdik és kutyatársaik körében, mindenképpen érdemes tenni velük egy próbát.

Tiszta mancs, rendes ház

Étkezés előtt, de persze a lakásba lépéskor is első a mancsmosás. Esős időben vagy sáros erdei séta után érdemes például környezetkímélő tisztítószerekkel eltüntetni a mancsnyomokat a járólapról.

Kedvencünk egészségét óvva, fültisztító folyadékokból, orr- és mancsápoló krémekből is létezik olyan hazai termék, amely természetes, élelmiszerminőségű összetevőivel nem okoz egészségügyi problémákat, allergiás reakciókat. Létezik környezettudatos kutyasampon is, mely parfümtől, szintetikus illatanyagtól, kőolajszármazékoktól, paraffintól, szilikontól és pálmaolajtól mentes. Mivel ezek a termékek jobbára 100%-osan vegánok, így használhatod érzékeny bőrű, allergiára hajlamos, kölyök- vagy senior korú kutyusoknál is, akár a heti ápolási rutin részeként.

Külcsín és belbecs

Ha változékony időben indultok sétára, rövid szőrű kutyusod igen hálás lesz a tavaszi napsugarak mellett azért is, ha nem műanyag, hanem jól szellőző, könnyű pamutpulcsiba öltözteted, megelőzve ezzel bundája befülledését és a gombásodás megjelenését. Ivartalanítás után kifejezetten ajánlott a szintén pamut, méreganyagmentes műtéti ruha, ami jól kiegészíti a felfújható vagy a hagyományos műtéti gallért.

Hogy ne csupán kutyusodat, de Földünket is óvd, használj biológiailag lebomló kutyapiszokzacskókat, hiszen ezek az európai sztenderdnek megfelelően kukoricakeményítőből készülnek, komposztálhatók, így tartóba illesztve magaddal viheted őket kirándulásra vagy akár az aszfaltdzsungel mélyére.