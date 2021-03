Újdonságok Budapesten: 8+1 hely, amit megéri kipróbálni márciusban

Az elmúlt időszak többek között elhozta néhány remek vendéglátóhely és szolgáltatás beindulását, ezekből válogattunk most kilencet márciusra!

Az elmúlt időszakban egyre népszerűbb sétaútvonal lett a 2-es villamos belvárosi viszonylata, amiben az útközben található látványosságok magas számán és a budai panorámán túl szerepe van az olyan, energiapótlás szempontjából nélkülözhetetlen fogd-és-vidd helyeknek is, mint az újonnan nyitott Bageri. A lipótvárosi kézműves pékség illatos és könnyű kovászos kenyerekkel, spéci, előre fermentált poolish-sal készített bagettekkel, függőséget okozóan finom édes és sós péksütemények sorával, és a londoni Dark Arts Coffee pörkölő boszorkányosan jó kávéival vár minden betérő vendéget a reggeli óráktól este hatig!

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/b

Habár a farsang farka már mögöttünk van, a fánkozással nem kötelező jövő februárig várnunk! A Ráday utcai La Donuteria kézzel készített, ínyenc kelt tésztás finomságai minden reggel frissen kerülnek az embermagasságú látványpultba, 690 és 1240 forint között mozgó darabárral. A habkönnyű, mindenféle mesterséges adalékanyagot mellőző mázas csodák egy tucatnyi ízesítéssel várják, hogy levehessenek minket a lábunkról, az Oreo-áfonya krém kombótól a fahéjas-Nutellás kiadásig. A szemet és ízlelőbimbókat gyönyörködtető fánkok által képviselt i-re azt a bizonyos pontot pedig mennyei kávékkal, házi limonádéval vagy forró csokival tehetjük fel, már a WOLT-on keresztül is!

1092 Budapest, Ráday utca 8.

A Csalogány 26 étterem konyhájában leltek otthonra a Veggie Pig malackái, ahol minden nap friss, kiváló minőségű növényi alapanyagokból főzik egészséges és laktató fogásaikat, amik aztán stílszerűen növényi alapú, komposztálható csomagolásba kiporciózva kerülnek étkező-, író- vagy dohányzóasztalunkra. A kismalacok tudománya az olyan vegán és vega kencekülönlegességektől, mint a fekete olívás tofukrém vagy a karamellizált lilahagymával megbolondított sárgarépás-édesburgonyás mártogatós, az indiai vöröslencsecurry és a zöldségropogóssal tálalt céklafőzelék által fémjelzett lélekmelengető étkeken át a vérnarancsos amerikai csokitortáig terjed, de folyamatosan újabbnál újabb remekműveken törik a kobakukat, hogy minél több emberrel ismertessék meg a növényi alapú táplálkozás szépségeit.

1015 Budapest, Csalogány utca 26.

A töltött tésztabatyu népszerű konyhai műfaj, az olasz raviolitól kezdve a magyar derelyén és az orosz pelmenyin át a kínai baoig majd’ minden gasztronemzetnek megvan a saját variációja a témára. Az orosz-kínai koprodukcióban most februárban megnyitott Nagymező utcai Zhu & Co specialitása a hússal, rákkal vagy zöldséggel töltött jiaozi (ejtsd: csiaoce), a japán gyoza kínai unokatesója. A tésztát az M1 kínai nyelvű híradójából ismert Ji Yicheng anyukája nyújtja, a formát és a tölteléket pedig édesapja adja. A frissen, saját recept alapján készült batyuk mellett kapható még háromféle saláta (karalábé, uborka és alga) és kétfajta wonton leves is – az egyik rákkal töltött, a másik pedig sertéshúsos gombócokkal van kibélelve.

1065 Budapest, Nagymező utca 66.

A Funzine Kálvin téri főhadiszállásától csupán egy kőhajításnyi távolságra nyitott meg a húsevőkre és a növényi étrendek követőire is lövő Ropogó, ahol a hangsúly az egészséges rántott falatokon és az izgalmas kiegészítőkkel feltuningolt, újhullámos salátákon van. A panko morzsába és kukoricapehelybe forgatott rántott feltétek (csirke, házi készítésű szejtán, lazac, tőkehal, tigrisrák) alacsony hőfokon kerülnek kisütésre a minél kirobbanóbb ízvilágért, de számos tempura közül is választhatunk az ötféle saláta alap mellé, a roppanós laskagombától a ress pak choi-ig, hogy az ínycsiklandóan finom mártogatósokról már ne is beszéljünk.

1053 Budapest, Múzeum körút 41.

Hogy mennyire igaz a “minden vég egy új kezdet” szólam, álljon itt A Sütis születésének sztorija: Hegedűs “Gianni” János 10 évet töltött a Budai Gesztenyés Nagyvendéglő élén, először mint konyhafőnök, aztán üzletvezető, mikor is a tavaly tavaszi első Covid-hullám magával sodorta megélhetését. Néhány rövidebb kitérő után, a Nehru part mellett nyitotta meg cukrászüzemét, amiből január közepére kinőtte magát az azóta is megállíthatatlanul dübörgő A Sütis. A kínálatban olyan jól ismert klasszikusok kaptak helyet, mint a flódni, a pogácsa, a kakaós csiga, a mézes krémes vagy a Rákóczi túrós, de szervezetünk endorfintermelésének csúcsra járatásában Gianni bécsi stílusú rétesei is segítségünkre lesznek.

1093 Budapest, Közraktár utca 22.

Hiányoznak a délutánba nyúló, lusta bruncholások? A napindító meeting előtt még étvágyad, utána pedig már időd nincs, hogy elkészíts egy reggelit? Szívesen támogatnád a hazai kistermelőket? Akkor irány a Hollán Ernő utca, vagy WOLT, a Bolt vagy a Netpincér keresője, üsd be, hogy MIMIÉ, és válogass Újlipótváros egyik legjobb egész napos reggelizőjének kínálatából! Áfonyalekváros kalácsszendvics, házi almás pite, zöldséges quiche, fetás-spenótos papucs, camembert sajtos batyu és négyfajta rántotta variáció mellett toroksimogató krémlevesek sora várja, hogy hazavidd vagy házhoz rendeld őket.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 46.

A Nagymező utcai Around Pancake segítségével a világ tíz palacsinta nagyhatalmába tehetünk egy röpke, ám annál ízletesebb kirándulást, egyelőre csak mint betérő vendégek (de már dolgoznak a házhoz szállításon). Az Around Pancake világ körüli étlapja Malajzia, Japán, Libanon, Kolumbia, Mexikó, Oroszország, Skócia, Franciaország, Hollandia és Magyarország édes és sós palacsinta különlegességeiből ad ízelítőt: Franciaországot például narancsmártással készített és Grand Marnier-val nyakon öntött Crêpe Suzette képviseli, Libanont a humuszon és növénycsírákon keresztül idézik meg, a házi eperlekváros drop scones Skóciába csábít minket, míg a tengeri algás, gyömbér sushis, tonhalpelyhes okonomiyaki láttán menten Japánban érezzük majd magunkat.

1066 Budapest, Nagymező utca 6.

Mindenki kedvenc online élelmiszer-áruháza mostantól házhoz viszi az étteremélményt: megérkezett a Kifli Bisztró! A hazai vendéglátók és termelők támogatását szem előtt tartó szolgáltatás neves budapesti éttermek kínálatát szállítja küszöbünkig környezetbarát csomagolásban, hogy minél kisebb legyen rendelésünk ökológiai lábnyoma. A Kifli Bisztró kínálatában találjuk a Meatology steakjeit, valamint a Zsiday Home éttermeinek (21 Magyar Étterem, Baltazár, Spíler, Opera Café) fogásait is, amelyeket a séfek rendelésre készítenek, majd egyedülálló sokkoló-hűtéses technológiával csomagolnak, hogy otthon már csak az utolsó simításokat kelljen elvégeznünk rajtuk. Kedvenc fogásainkat limitált ideig bevezető áron rendelhetjük meg a https://kifli.hu/c300118784 oldalon, akár a napi bevásárlással együtt.