TOP7: A legfinomabb palacsinták a városban

Mindenki megérdemel egy kis édes élvezetet hétvégén, ha más nem, hát palacsinta formájában! Összegyűjtöttük hát Budapest legfinomabb palacsintáit, az amerikaitól a magyarig, amelyeket ezekben a nehéz időkben sem kell nélkülöznünk. Ugorjatok be érte vagy rendeljétek házhoz!

A gluténmentes: Csak Palkó

Könnyen lehet, hogy az ételérzékenyek törzshelyébe botlottunk az V. kerületben! Budapest egyetlen gluténmentes palacsintázójában széles választékból szemezgethetünk, sós és édes töltelékek, valamint kis és nagy palkók labirintusában. Külön jó hír, hogy a Csak Palkó palacsintatésztái glutén- és laktózmentesek, míg töltelékek esetében mindenhol feltüntetik az allergéneket. A mi kedvencünk a termelői rózsalekváros és a fekete-erdei sonkás-kecskesajtos palkó, próbáljátok ki Wolton vagy elvitelre.

1056 Budapest, Nyáry Pál utca 5.

Mennyei édes és sós óriáspalacsinták választéka tárul elénk az V. kerületi Bank utcában, az Arany János utcai metrómegállótól 1 percnyi távolságra. A szemet gyönyörködtető, jelenleg online megtekinthető felhozatal kihívás elé állítja a vendéget: olyan isteni ízkombinációk között nehéz meghozni a döntést, mint amilyen a túrókrémes óriáspalacsinta forró erdei öntettel, a mascarponés eperhabbal töltött változat házi fehér csokoládéval, vagy hogy a sós palacsinták kedvelőinek szájában is biztosan összefusson a nyál: a spenótos-ricottás palacsintalasagne pink pomodoromártással. Irány a Wolt!

1054 Budapest, Bank utca 3.

Színes vegetáriánus és vegán napi kínálattal vár a Boráros téri VegaKuckó hétfőtől péntekig – a jelenlegi korlátozások betartása mellett természetesen csak elvitelre vagy Wolton keresztül. Személyes átvétel esetén minden nap más és más ízesítésű házi vegán palacsinta fogad minket, a csipkebogyólekvárostól a vaníliakrémesig, míg Wolton egy fix, hattételes ajánlatból választhatunk. Az egyszerre finom és egészséges palacsinták minden esetben teljes kiőrlésű zab- és durumlisztből készülnek, egy csipetnyi kurkumával.

1093 Budapest, Boráros tér 3.

A poffertjes nevű holland finomság budapesti helytartója egyértelműen a Klauzál téri Waffle Dog, amely nevéhez hűen waffle doggal (édes töltött gofri), valamint édes és sós variációban elérhető minipalacsintákkal teszi próbára a diétázók akaratát. Ha betérünk hozzájuk egy kis édes élvezetért (egyelőre szigorúan elvitelre), megkóstolhatjuk heti ajánlatukat vagy összeállíthatjuk mi a 10, 15 vagy 20 darabos holland mini palacsintadesszertünket. Woltról is rendelhetünk a Waffle Dogból, az édességkreációknak csak a képzeletünk szab majd határt.

1072 Budapest, Klauzál tér 9.

Az óbudai Édes Megálló nagy valószínűséggel a környékbeli gyerekek kedvenc üzlete, hiszen van itt minden, mi gyerekszemnek, -szájnak ingere, sőt ilyen gusztusos felhozatallal valószínűleg még a felnőttek szájában is összefut a nyál. A házi gofrik és fagyik mellett DIY óriáspalacsinták várják, hogy finomabbnál finomabb nyalánkságokkal pakolják meg őket, a mi kívánságunk alapján. Több tíz töltelékből, csokoládékból, drazsékból, édes öntetekből és ízesített porcukrokból válogathatunk, hogy aztán otthon jólesően elfogyasszuk álmaink palacsintáját. A Wolton tudtok rendelni.

1036 Budapest, Lajos utca 47.

Egykor széles kínálatból válogathattunk az Anyám szerint hangulatos, otthonos Wesselényi utcai kis üzletében, most sincs ez másképp, csak a szemezgetés online folyik. Az eredetileg reggelizőhelyként nyitott vendéglátóhelyen mára egészen impozáns repertoár áll a vendégek rendelkezésére: többek között tojásételektől, péksüteményektől, ebédboxoktól, smoothie-któl és persze, amerikai palacsintáktól roskadoznak a pultok. Utóbbit ötféle ízesítésben kérhetjük telefonon (06 20 440 0525) személyes átvétellel vagy a Wolton, a Netpincéren és a Bolt Foodon házhoz szállítással.

1077 Budapest, Wesselényi utca 25.

Ahogy arra a VII. kerületi édességmennyország neve is utal, a sPIEcy Pie Boutique főként változatos ízvilágú, igazi mestermunkaként prezentált pitékben utazik, azonban a kínálatuk részét képezi hat omlósan finom amerikai palacsinta is. Minden nap 11-től 9-ig (vasárnap 12-től) beugorhatunk hozzájuk egy kis desszertért, vagy a Wolton házhoz is rendelhejük a finomságokat, csak győzzünk választani mogyorós-nutellás, vaníliakrémes-málnás és epres-krémtúrós palacsintáik közül.

1073 Budapest, Kertész utca 42-44.