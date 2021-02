Csak óvatosan: Balesetveszélyes a Normafa, erdőlátogatási tilalmat rendeltek el

A Normafa Park és a Hegyvidéki Önkormányzat kedd reggel óta folyamatosan figyelemmel kíséri a Normafa balesetveszélyességi állapotát. Míg kedd reggelre még csak korlátozásokról szóltak a hírek, estére erdőlátogatási tilalmat vezettek be.

A kedd reggeli ónos eső még csak 1-2 mm vastagságban fagyott rá az ágakra és az utakra, de már ez is kellőképp balesetveszélyessé tette a Normafa területét. 1-2 mm nem tűnhet soknak, mégis szükségessé tette a keddi egész napos készültséget, illetve a terület jegesedésének folyamatos figyelését. Mivel a turista- és sétautak is rendkívül csúszóssá váltak, a sportolók és kirándulók figyelmét is felhívták, hogy lehetőleg kerüljék az erdő területét.

A tegnap esti havazás miatt azonban mára nagyobb ágak is leszakadtak, az Erzsébet-kilátóhoz vezető útra fa dőlt, ráadásul több helyen vastag jégréteg rakódott a faágakra, amivel az ott tartózkodás veszélyessé vált.

Mivel a János-hegy környékén a legveszélyesebb a helyzet, ezért abban, illetve a Normafa térségében is erdőlátogatási tilalmat rendeltek el, amely visszavonásig érvényes. A parkolókat lezárták, a gyalogos- és kerékpárutakat tilalmat jelző szalagokkal zárták el.

Friss információkért a Hegyvidék honlapján érdemes tájékozódni.

