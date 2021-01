Printa Past: A Fortepan képei köszönnek vissza a Printa fenntartható kollekciójáról

Sokan vagyunk, akik jócskán el tudunk veszni a Fortepan fotóarchívumában régmúlt pillanatok és kincsek után kutatva, a Printa Past kollekciójának köszönhetően most azonban egészen új köntösben, már magunkon is viselhetjük a múlt megörökített pillanatait.

Az énbudapestem oldalon olvastuk először, hogy milyen egyedi, múltat, jelent és a fenntarthatóságnak köszönhetően jövőt ötvöző kollekció készült a Printa műhelyében. A Printa a legelsők között volt, aki környezettudatos márkaként jelent meg a hazai divatpiacon: míg itthon még gyerekcipőben járt a fenntarthatóság, a zero waste és a zöld életmód, addigra ők már bátran és büszkén indították útjára környezettudatos boltjukat.

A kis szériás, egyedi tervezésű ruhák és kiegészítők kínálata továbbra is változatlan, ahogy a fenntartható szemlélet is és a legújabb Printa Past kapszulakollekció darabjai is egytől-egyig magukon viselik ezeket a jegyeket: organikus és alternatív pamut alapanyagokból, anyagmaradék nélkül készülnek, a Fortepanos képek vízbázisú szitamintaként kerülnek a pólóra, a ruhák hátára nyomott szakszerű Fortepanos jelzéssel, ami alapján beazonosítható, hogy ki készítette vagy ki adományozta a képet az archívumnak és mikor készült a felvétel.

A képekbe némi csavart visznek a feliratok, színek és motívumok, így varázsolva a fekete-fehér képeket modernkori klasszikusokká.