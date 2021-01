71 idézet a ma 71. születésnapját ünneplő Vámos Miklóstól

Ma ünnepli 71. születésnapját az egyik legtermékenyebb kortárs magyar író, Vámos Miklós. Ma is folyamatosan gyarapodó életművét több mint 40 könyv alkotja, de vezetett tévéműsorokat, valamint dramaturgként és forgatókönyvíróként is tevékenykedett. A kilencvenes években könyvkiadót alapított és vezetett, Amerikában órákat adott több egyetemen, de jogi diplomája is van. Számos interjúban és könyvében megfogadta már, nem ír többet, de egy-két ötlet sokszor erősebbnek bizonyult az ígéretnél. Reméljük, még sokáig így marad! A terebélyes életműből nem volt nehéz 71 olyan idézetet választanunk, amelyet nagyon szeretünk; témájuk: minden, amit életnek hívunk. Isten éltesse Vámos Miklóst!

Zenga zének (1983)

#71 “Most már igazán megijedt. Ha anya sírva fakad, akkor itt a világvége.”

A New York–Budapest metró (1993)

#70 “Majdnem minden nemes dolog forrása valamiféle szélhámosság, csak eléggé messze kell követnünk az okok és okozatok láncolatát.”

#69 “Minden ellenérzés közül a leghamarabb sarjadó s a leghevesebb a kiszolgáltatottak egymás iránti utálata.”

#68 “Most tapasztalta először, hogy az amerikaiak többsége nem bánja, ha látszik az ínye nevetés közben. Szívesen elővillantják egyenletesre szabályozott fogsoraik alatt s fölött a rózsaszín húst, melyet szájzuhannyal, elektromos fogkefével, szeszekkel, kencékkel és ficékkel tartanak karban. Marton szemérmetlennek – sőt olykor kifejezetten obszcénnak – találta az öntelt ínyek látványát. Végeredményben a száj is nemi szerv, nem egészen illendő, hogy idegenek belebámulhassanak… Mi, Kelet-Európaiak, már azzal is beérjük, ha vannak fogaink.”

Anya csak egy van (1995)

#67 “Az indiánok úgy hiszik, a szeretet körbejár. Előbb-utóbb visszakapod. Valaki mástól…

(…)

A szeretet ellentéte is körbejár.

Visszakapod.

Már vissza is kaptad.”

#66 “…aki soha nem csinált magából hülyét, az lényegében nem is élt…”

#65 “Nem baj. Rendben van. Vesszek meg, ha még egyszer fölhívom.

SOHA TÖBBÉ.

(…)

Ezúttal a SOHA TÖBBÉ mintegy három és fél óráig tartott.”

#64 “nem emlékszem, hogy bármit is elfelejtettem volna”

#63 “Az ember azért akar gyereket, mert abból a lényből, akivel együtt él, már nem éri be eggyel, szeretné, ha volna kettő. Három. Négy. Satöbbi. A srácokban azután mindig azt a bizonyos lényt látja viszont – meg persze önmagát.”

#62 “szabad az embernek egy kicsit hülyének lennie, pont attól szép az élet”

#61 “Hogy lehet valaminek vége, ami el sem kezdődött?”

#60 “…csak most lett ez a rohadt nagy szabadság, hogy kiki csinálhat, amit akar, meg amit tud, meg amit nem szégyell.”

#59 “Jelenlétében tökéletesen elanyátlanodsz, akaratod szétporlik, s a forró gömb rátelepszik a gégédre, a tüdődre, a szívedre. Látod, ez a szerelem!”

Apák könyve (2000)

#58 “Boldogok, akik nem tudnak arról, amiről nem okvetlenül kell.”

#57 “Peches állat az ember, akkor is elvárják tőle, hogy szeressen, amikor semmi kedve hozzá.”

#56 “Nem kaptam tőled semmiféle útmutatást, útravalót, szemléletet vagy

nehéz ezt

nem adtad át azt sem, amit te

nem neveltél se az életre, se a

nem foglalkoztál

nem törődtél

nem számítottam

Nem hányok a szemedre semmit, de amit az ember gyermekkorában nem kap meg, az örökké hiányozni fog neki és ezt nem én mondom, hanem Jung.”

#55 “Pedig amit helyesnek vélsz, azt bármely áron hangoztatnod kell, mert az is vereség, ha nem állasz ki az igazaddal, és legalább annyira bánt azután.”

#54 “Eltoltad magadtól a múltat, de valamiképpen a jelen is ment vele… észre se vetted, milyen hiábavalóan peregtek napjaid, éveid.”

#53 “A <bárcsak> kezdetű mondatok kártékonyak.”

#52 “Ami a szívnek a szerelem, az a gyomornak az étvágy.”

#51 “Boldogulásod útja tőled függ. Kívánom, hogy a képességeidhez mért térhez hozzá juthassál.”

Sánta kutya (2003)

#50 “Nagyapám utálta, ha magamba mélyedve ücsörögtem a kemencesutban, rám is szólt, ne mélázzak annyit, megárt. Nem bírom eldönteni, tényleg árt-e, mindenesetre könnyebb az élet, ha nem nyűglődök azon, mi vót, mi lesz. Okosabb arra figyelni, ami éppen mostan van.”

Márkez meg én (2004)

#49 “…a világnak nincs legszebb nője, mindig az a legszebb, akivel vagyunk.”

#48 “Férfit megbántani hiba, nőt megbántani bűn, különösen feleséget.”

#47 “Kit ne érdekelne, létezik-e akkora szerelem, akkora vágy, akkora öröm, vagy csak regényekben. filmekben más a helyzet, ott az ilyesmi pillanatok alatt lezajlik, az a benyomásunk, mintha az ágyjelenet normaideje semmiképp nem haladná meg az egy percet. Ha ezt elhiszed, lesz csodálkozás a való életben, ahol a nők nem sikongatnak azonnal, és a férfiak nem képesek tetőtől-talpig felöltözve kielégíteni őket.”

#46 “Létezik valami, aminek igen magas az ára, noha pavásabb [balszerencsésebb] minden egyébnél, ez pedig az arany, rendíthetetlen meggyőződésem, hogy az arany rosszabb, mint a szar, mert a szar nem képes mindent szarrá változtatni maga körül, az arany viszont okvetlenül.”

Hogy volt (2005)

#45 “Elnevette magát, az nem baj, ha még sok mindent nem tudsz, az a baj, ha nem tudod, hogy nem tudod.”

Utazások Erotikában (2007)

#44 “Köztudott, hogy a kocsi a férfi nemi szerv meghosszabbítása.”

#43 “Nincs olyan rossz helyzet ezen a világon, amelyet ne lehetne tovább rontani.”

#42 “akire haragszunk azt örökre az életünk részévé tesszük”

#41 “Az a tiéd, amit megeszel, mondogatta az apám. Na igen. Meg az, akit megbaszol. És amit el.”

#40 “Miért szeretünk bele valakibe, miért éppen ebbe a személybe, és nem abba, éppen akkor, és nem korábban vagy később? Mely láthatatlan erő keveri a kártyát?”

#39 “Miért nem becsüljük, ami adatik, s miért mindig az kell, ami nem? (Még nem?) Rohadt egy lény az ember. A férfi. Azért a nők másmilyenek. (Azt hiszem. Remélem.)”

#38 “Törődj bele, öregem, hogy egy életet nem lehet leélni néhány nagy krízis és katasztrófa híján. Neked alig jutott, itt a te időd. Szenvedjél emelt fővel, örülj, hogy nem betegség, nem a gyerekeid, nem emberhalál!”

Kedves kollégák I-II. (2010)

#37 “Az unokában az a jó, hogy hazaküldhető. Gyerek nem küldhető haza, mert eleve otthon van.”

A csillagok világa (2010)

#36 “papa, nem furcsa, hogy a fák télen járnak meztelenül, és nyáron hordanak kabátot?”

#35 “Tulajdonképpen azért olvasunk, hogy bemehessünk a könyvekbe. Néha ott sokkal jobb, mint idekint.”

#34 “[Magadban beszélsz.

Kiben beszéljek?]”

Szitakötő (2012)

#33 “Talán nemcsak az emlékezet rostáján hullanak át a múlt forgácsai, hanem a valóságból is törli őket az idő.”

#32 “Menetrendszerűen beköszönt az az időszak, amikor az ember meg tudná fojtani a párját egy kanál vízben. Vagy szíven szúrná. Kilökné az ablakon. Pontosan kettő darabba vágná. Ha más okot nem ad rá, amiatt, mert örökké ott nyüzsög, kardtávolságban.”

#31 “A lányok már úgy születnek, hogy van nekik ez a farjárásuk, vagy bakfiskorban tanulják egymástól?”

Legközelebb majd sikerül (2018)

#30 “Mögötte recsegett a ház homorúvá süppedt tetőgerendázata. A végén még összeomlik… az se baj, én is össze vagyok omolva. A tárgyak néha átveszik az ember lelkiállapotát.”

Töredelmes vallomás (2018)

#29 “Imádok élni.

Gyűlölök félni.

Egy rohadt f betűn múlik az egész?”

#28 “Ahány jó könyvet olvastam, annyi életet élhettem a sajátomon kívül. Ilyen alapon az olvasás sokéletűvé teszi az embert, ami szinte már halhatatlanság.”

#27 “El is jutottunk az ötödik nagy sokkhoz, a halálhoz. Azt ugyan miképpen lehetne túlélni, hm? A Woody Allen nevű konyhafilozófussal értek egyet: Nem félek a haláltól, csak nem szeretnék ott lenni, amikor jön.”

#26 “Azt már lassan elfogadtuk, hogy alapjában véve mindenkinek nehéz gyerekkora volt.”

#25 “A párválasztás végtelen aknamezeje voltaképp regény terjedelmében taglalható csak, úgy, ahogy.”

#24 “Amint megtanultam írni, papírra, ceruzával, már nem zaklattam a családtagjaimat. A papír türelmes.”

#23 “Az olvasók különleges emberek. Nemcsak azért, mert állítólag kevés van belőlük.”

#22 “A jó alig-alig mutatja meg magát, míg a rossz látványosan és hangosan jelentkezik.”

#21 “Bizony mondom néktek, a szépek nem mindennapi előnyökhöz jutnak ezen a földön.”

#20 “Az írás (nem csak a szépirodalmi) voltaképpen intim és egyszemélyes családállítás. Hatása még elementárisabb is lehet, mert az ember nem egy vele érző közösség vállaira, hanem a papírra rakja a terhét. Márpedig a papír engedelmesebb sorstársainknál, viszi tovább a ráengedett súlyt, szótlanul, megbízhatóan.”

#19 “Azt hiszem, ott kezdődik az emberi szépség, ahol a pucér testét vállalja az ember. Ez a meztelen igazság.”

#18 “Ha már választani kell, sokkal jobb az IGEN, mint a NEM.

Hiszek a személyes példamutatásban: IGEN, IGEN, IGEN!”

#17 “Az olvasók történetei néha szívbemarkolóbbak, mint amilyenekkel az irodalom traktálja őket.”

#16 “A jó könyv csodát tesz. Olyan módon működik tehát, akár a próféták. Nem vizet változtat borrá vagy néhány cipót sok kenyérré, hanem az értő olvasót varázsolja regénybéli alakká.”

Az isten szerelmére (2019)

#15 “Ha én hajléktalan volnék, a hideg téli napokat kerületi közkönyvtárakban tölteném.”

#14 “Az idő persze pénz. Ám a könyvekkel töltött órák biztosan aranyat érnek.”

#13 “Éva, kedves Éva, mostan egy darabig újra egymástól távol lakó rokonok lehetünk csak, de tudod jól, a kellően erős emberi érzelmeknek nem árt sem a tér távolsága, sem az idő vasfoga.”

#12 “Olvastam egy verset, melynek szerzője a tavasz beköszöntét azzal jellemezte, hogy a bakfisok lenge ruházatban elözönlik a köztereket, és a blúzukba csakis a középiskolás fiúk nyúlhatnak. Elsős gimis voltam, de nem nyúlhattam. Ide vezet, ha a bakfisok nem olvassák a kortárs magyar költőket.”

#11 “Hogy én miért nem találkoztam többet mindazokkal, akiket szerettem-tiszteltem (s ez igazán mérsékelt körvonala érzéseimnek), arra más a válasz. Sose gondoltam, hogy halandók.”

#10 “Annyi bizonyos, hogy a klisék egy része sokat ér, hiszen csak az a gondolat kopik klisévé, amit annyira igaznak érzünk, hogy agyonismételgetjük.”

#9 “Az olvasás ugyanolyan magánügy, mint a szex vagy a szerelem, előbb-utóbb szinte mindenki rákap magától. Esetünkben az érzelemmentes szex felel meg az úgynevezett lektűr könyvek élvezetének, a szerelem pedig a szépirodalomnak.”

Dunapest (2020)

#8 “Hozzáfűzhetné, hogy mi vagyunk az IKEA-nemzedék, tárgyaink nagyjából egyformák. Vajon a gondolataink is? Ez még egyeztetésre vár.”

#7 “Arra való a barát, szóljon, ha fogadon mák van.”

#6 “De csak úgy érdemes élni, hogy hiszünk a humanizmusban, a demokráciában, a szabadság-egyenlőség-testvériségben, meg az… izé… legfőképp abban, hogy emberek maradhatunk az embertelenségben.”

#5 “Az éber álmok jobban fájnak.”

#4 “(…) a kínos helyzeteknek előbb-utóbb végük szakad, akkor is, ha a kelleténél tovább tartanak.”

#3 “Úgy látszik, eltűnőben a férfi-nő kapcsolatokból a titokzatosság, kimegy a divatból az a játék, amellyel fölmérjük a másikat, óvatosan tapogatjuk értelme rajzolatait, érzelme fidreit-fodrait. Pedig hogy milyen lesz nektek a lepedőn, főleg ettől a ráérős egymásra hangolódástól függ, vagy nem?”

Hetvenkedő (2020)

#2 “Hol lehet vásárolni időt?

Mondjátok. Tudok egy törzsvevőt.

Soha nincs abból elegem.

Futok, hogy kicsit több legyen.

Időben kérném a betevőt.”

#1 “Bárcsak kitörölhetné az agy,

hogy fáj nekem az, amilyen vagy.

Lehessek valaki más én,

ha nem megy, lehessek másé,

mielőtt a szívem, klikk, lefagy.”

Az idézeteket a moly.hu lelkes olvasóközösségének jegyzeteiből válogattuk.