Hatalmas szabadtéri koncerthelyszínt nyit a Monyo Kőbányán

Tegnap derült égből villámcsapásként érkezett a hír, miszerint az ország kedvenc kézműves sörmárkája nemcsak, hogy saját főzdeparkba költözik, hanem a csapat egyúttal kialakít egy egész szórakoztatókomplexumot, amely a MONYO Land név alatt fut majd áprilistól.

2014-es alapítása óta rengeteget fejlődött a Pein Ádám és Németh Anti által alapított MONYO sörfőzde: amellett, hogy a sörimádók személyes kedvencévé lépett elő a márka, 2021-re saját sörfőzdét építtettek, ahol évi kétmillió liter sört főznek majd.

Az új sörfőzdét körülölelő ötezer négyzetméteres kertet sem hagyják kihasználatlanul, itt alakítják ki Budapest legújabb szabadtéri koncerthelyszínét, ahol 24 méternyi bárpulttal, 32 sörcsappal és 120 négyzetméternyi színpadterülettel várják majd a sörözni, élőzenét hallgatni vágyókat.

A MONYO Land Kőbánya csekély bulikínálatát igyekszik felrázni, hiszen a belvárostól 30-40 perces buszúttal közelíthetjük majd meg a szórakozókomplexumot, amely egészen pontosan a 1103 Budapest, Gyömrői út 148. szám alatt kerül kialakításra. Mielőtt a távolság hallatán sokaknak alábbhagyna a lelkesedése, mindenkit megnyugtatunk, hogy különjárat ingázik majd a Blaha Lujza tér és a MONYO Land között, de persze biciklivel is neki lehet indulni az éjszakának.

Nemcsak a széles kézműves sörkínálatért éri majd meg kilátogatni a monyósokhoz, hiszen már most bejelentették, hogy 50 napos koncertprogrammal készülnek az idei nyárra, sőt, a hazai alternatív zenei élet néhány nagy nevéről is lehullott a lepel: biztosan koncertezik idén nyáron a MONYO Landban a Carson Coma, a Belga, a The Biebers, a Péterfy Bori & Love Band és a Ricsárdgír.

Ha nem akartok lemaradni a MONYO Landdel kapcsolatos legújabb hírekről, kövessétek be a csapatot Facebookon!

Nyitás: 2021. április 30.

