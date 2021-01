Fischer Iván 70: Online közvetített, ingyenes koncerttel ünneplik a karmestert

Fischer Iván karmester kerek évfordulót ünnepel, hiszen ma pontosan 70 éve látta meg a napvilágot. Ennek apropóján mi sem maradunk ki az ünneplésből, hiszen online ingyenesen közvetített koncertfilm keretében lehetünk részesei az őt ünneplő eseménynek.

Ma este 20:30-tól kapcsolódhatunk be az ünnepi műsorba: a körülbelül másfél órás koncerten a Budapesti Fesztiválzenekar, az amszterdami Concertgebouworkest és a Konzerthausorchester Berlin közreműködik majd. A karmester mindhárom neves zenekarban elismert pozíciót tölt be, a Kocsis Zoltánnal közösen alapított Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatósága mellett az amszterdami és a berlini formációban is tiszteletbeli karmesterséggel ismerték el munkáját.

Az esti közvetítésen a három zenekar által közösen szerkesztett összeállítással, Fischer Iván által írt, vezényelt vagy rendezett darabokkal, emlékezetes koncertekkel méltatják karmesterüket. Felcsendülnek Beethoven 8. és Mahler 1. szimfóniájából, a Figaro házassága és a Falstaff operákból való részletek is, amelyeket barátok és tisztelők köszöntései tesznek majd teljessé.

A koncertközvetítés a Budapesti Fesztiválzenekar honlapján lesz elérhető.

Nyitókép: Kevin Yatarola