6 meseszép erdei kuckó, ahova szívesen elvonulnánk feltöltődni

A nyüzsgő városi lét után időnként jól esik megpihenni, amihez hat mesébe illő erdei kisházat ajánlunk, ahol a teljes kikapcsolódás és feltöltődés mellett a lenyűgöző kilátás és a háborítatlan környezet is garantált. (A jelenlegi korlátozások fényében csak üzleti célú utazások engedélyezettek, így ajánlónk természetesen a korlátozások feloldása utánra szól.)

Mesés vidéki szálláshelyet keresel? Vess egy pillantást Heves megye festői községének Erdei Kisházára! A település legszebb részén, a Síkfőkút-tó és egy erdő közötti részen fekszenek a faházak, amelyekhez páratlan kilátás tartozik, a minden évszakban lenyűgöző környezetről már nem is szólva. Családosoknak és nagyobb csoportoknak is ideális.

3325 Noszvaj, Síkfőkút u. 50.

Hiába a fővárosi lét, a vadon közelebb van, mint gondolnád! El sem kell utaznod ahhoz, hogy a természet lágy ölén, egy szívmelengetően barátságos helyen szívhass hegyvidéki levegőt. A Cabinandcanvas tágas, kényelmes házikói egyáltalán nincsenek messze, Zugligeten várják a kikapcsolódni vágyókat, akár egy hétvége erejéig is.

1121 Budapest, Szilassy út 8.

Mesebeli helynek nevezik alapítói a Mátra keleti lábánál fekvő szállást, és erre minden okuk megvan. A lélekemelő erdei hangulat, a lélegzetelállító napnyugták, valamint a tábortűz meghitt pattogása hamar elfeledteti a hétköznapok aggodalmait, és a levegő olyan tiszta, hogy szinte bele lehet harapni. Túrakedvelők, ott a helyetek, még több mesebeli képért pedig kalandozzatok Instagram-oldalukon!

3332 Sirok, Szalokmapuszta

Zebegény ég és föld közé magasodó lombházait hétmérföldes pagony övezi, mint a mesékben. A teljesen felszerelt szálláshelyek minden évszakban más és más hangulattal várják vendégeiket, nyolc méterrel a föld fölött, jacuzzival és panorámás terasszal. Akár naplementében gyönyörködős bekuckózásra, akár túrázásra vágysz, neked való hely!

2627 Zebegény, Őz út

A Balaton-felvidék szépségét nem győzzük eleget hangsúlyozni. Okkal nehéz ellenállni a különleges adottságú tájnak, és a zamatos borok, gasztronómiai kiválóságok hívó szavának. Főleg, ha sikerül bájos szállást találni az ott tartózkodásra. A Káli Présházikó a fent felsoroltaknak maradéktalanul megfelel, csak legyen még szabad hely!

8284 Kisapáti, hrsz.: 546

A vendégek visszajelzései is igazolják, hogy a Zöld Kabinban minden eltöltött éjszaka egy csoda. A legapróbb részletekben is benne van a megálmodók szíve-lelke. A kutyabarát vendégház hangulatán kívül a hely nyugodtsága, könnyű megközelíthetősége, na meg a természet közelsége is hozzáad értékéhez. A kedves fogadtatás a ráadás.

2623 Kismaros, Lejtő lépcső