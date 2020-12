Könyvet írt pályájáról Barack Obama: Elárulja, milyen érzés az USA elnökének lenni

December 10-én jelenik meg magyarul Barack Obama Egy ígéret földje c. könyve a HVG Könyvek gondozásában. Az elnöki memoár első kötete november közepén lepte el az amerikai könyvesboltok polcait, de már most listavezető a New York Times listáján.

“Lebilincselő, személyes vallomás a történelemformáló pillanatokról – az elnöktől, aki arra inspirált, hogy higgyünk a demokrácia erejében” – így vezeti fel a könyvajánlót a HVG. Ebben a mondatban nagyjából benne van, mire számíthatunk az Egy ígéret földjében: Obama elmeséli, hogyan lett önmagát kereső fiatalból az Amerikai Egyesült Államok elnöke, bemutatja hivatalának legfontosabb eseményeit és annak jelentős alakjait, valamint hitelesen vázolja fel az elnöki munkával járó kötelességeket.

Obama nem titkolt célja, hogy könyvében elárulja, milyen is valójában az USA elnökének lenni, milyen korlátokkal és lemondásokkal jár a munkakör, ugyanakkor inspirálja a politikai pályára lépő fiatalokat. Arról is ízelítőt kaphatunk, hogyan élte meg a család, azaz Michelle Obama és a lányok a családfő elnökké válását.

Az Egy ígéret földje előrendelhető ITT.

Obama azt is megosztotta támogatóival, milyen zenéket hallgatott a Fehér Házban: “A zene mindig fontos szerepet játszott az életemben – és ez különösen igaz volt az elnöki tisztség idejére. Amikor a jegyzeteimet olvasgattam a politikai viták előtt, Jay-Z My 1st Songját vagy Frank Sinatra Luck Be a Ladyjét hallgattam. […] A Fehér Házban töltött időnk alatt Michelle-lel olyan művészeket kértünk fel, délután tartsanak foglalkozásokat fiataloknak, este pedig adjanak koncertet a Keleti Szobában, mint Stevie Wonder vagy Gloria Estefan. Sok előadásra fogok örökké emlékezni – például arra, ahogy Beyoncé élőben énekli az At Last c. számát, amire először táncoltunk a beiktatási ceremónián.”

Ezek a zenék határozták meg Obama elnökségének első felét: