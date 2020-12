Szívükön viselik minden palánta sorsát: A MyFarm Harta alapítójával beszélgettünk

Egy sváb községben járunk Budapesttől mindössze 100 km-re, ahol a Duna-part szomszédságában nagyobb termőterületek és konyhakertek vetekednek egymással gazdag termésben. Egy terület azonban mindegyiknél bőségesebb, köszönhetően a gondoskodásnak, a törődésnek, na meg persze a terményekhez intézett jó szónak. Aki ezen, a közvetlenséget nem nélkülöző, bájos kis helyen nő fel, az még felnőttkorában is szíve csücskeként emlegeti. Nem volt ez másképp Kövesdi Gábor, a MyFarm Harta alapítójának esetében sem, hiszen többek között hartai élményei és a messze földön híres hartai értékek motiválták arra, hogy megmutassa szülőföldjét a fővárosi közönségnek.

Melyek számodra a legfontosabb hartai értékek?

Nagyon sokat tudnék mesélni róla, Hartán nőttem fel, lokálpatrióta vagyok. Ugyan évek óta élek Budapesten, de mindig hiányolom az idehaza alapvető közvetlenséget és nyitottságot. Amit pedig ez idő alatt tapasztaltam, meggyőzött arról, hogy míg ami számomra természetes, mint egy díjakat bezsebelő hartai kolbász vagy épp a helyi népművészet, az szerte az országban és a világban is pótolhatatlan érték.

Mi indította útjára a MyFarm Harta ötletét?

A MyFarm gyakorlatilag minden, ami én vagyok: hatások, impulzusok és ingerek, amelyek ezalatt a 30 év alatt értek engem. Azt a fajta kereslet-kínálatot szerettem volna áthidalni, amivel a mindennapjaimban is rendre találkoztam: Hartán megvannak az értékek, Budapesten pedig megvan rájuk az igény. Első lépésként a hartai kolbász került fókuszba, aminek kapcsán egy kolbásztöltő csapatépítőt szerveztünk. Ez volt az első fontos visszajelzés számunkra, hogy a vidéki és a fővárosi közönség között van kapocs, hiszen volt olyan időszak, mikor 10 vállalat csapatépítőjét szerveztük meg egy szezon alatt. A második lépéssel egy kicsit nagyobb közönség felé fordultunk: parasztreggeli keretében teremtettük meg a cégeknek a lehetőséget, hogy meglepjék az alkalmazottakat egy igazán egyedi, releváns és tradicionális gesztussal, ami által piacot tudtunk teremteni a helyieknek.

Ezeket a tapasztalatokat pedig átemeltétek a MyFarm Harta koncepciójába?

Igen, ezekből a tapasztalatokból kanyarodtunk rá aztán a MyFarm vonalára 2017 őszén. Édesapám évtizedek óta foglalkozik egy 10 hektáros terület megművelésével, azonban ez idő alatt is sokszor találkozott azzal a kiszolgáltatottsággal, hogy vagy eladod a terményt annyiért, amennyit a felvásárló mond, vagy az egész éves munkát dobhatod a kukába. Látva édesapám stressztől nem mentes munkáját, a belefektetett energiát, ami hiába teremt értéket, mégis kárba vész, kezdett körvonalazódni bennem, hogy a keresletet és a kínálatot kössük össze valahogy, kihagyva ebből a köztes szereplőket. Így hoztuk létre a szolidaritásos előfizetéses rendszert, amely közösségi finanszírozáson alapszik.

Hogy működik ez a gyakorlatban?

Erős alapja ennek az előfizetéses rendszernek a bizalom, a transzparencia és az átláthatóság. A közösségi médiának köszönhetően könnyen be tudjuk vonni a közösséget, hogy részesei lehessenek a folyamatoknak, így a területen elhelyezett kamerának köszönhetően van lehetőség betekintést nyerni a kertben folyó munkákba, valamint a zárt Facebook-csoport lehetővé teszi a tapasztalatok megosztását, az előfizetők gyors tájékoztatását.

Vásárlóként lehetőség van egyszeri, úgynevezett próbakosarat is vásárolni, valamint havi és heti kosárra is elő lehet fizetni, melyből kérhetünk sima kosarat, extrát és olyat is, ami már tartalmazza a 2020-as év egyik újdonságát, a csakugyan helyi termelő boldog tyúkjaitól származó boldog tojást.

Külön a téli szezonban előfizethetünk helyi termelőktől származó, füstölt termékekkel megpakolt kosarakra is, melyben kolbász, sonka, szalámi, boldog tojás, vegyszermentes méz és őrölt paprika kap helyet. A termékportfólió fejlesztésén mindig dolgozunk, de a minőség a legfőbb szempont. A jövő nyári szezon kosarai például hagymával és fokhagymával lesznek gazdagabbak, az extra kosárra előfizetők pedig szezonon kívüli plusz kosarat kapnak majd, melyben vegyszermentes, de tárolásra alkalmas zöldségek, mint batáta, cékla, káposzta és paprika kerülnek rivaldafénybe.

Jótékonyság és vegyszermentesség felsőfokon, így is jellemezhetnénk a MyFarm Hartát?

Ez a két alappillér különösen fontos számunkra. Semmiféle kémiai anyagot nem használunk még a sokszoros energiabefektetés dacára sem. Édesapám, Sándor gazda rengeteget tanul, jár oktatásra, van egy együttműködésük a BioKiskertet vezető Székely Gyöngyvérrel, aki minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy tudja biztosítani a vegyszermentes minőséget és garanciát.

A vegyszermentes zöldségkosarak mindegyike tartalmaz egy 10%-os kötelező jótékonysági mennyiséget, amivel a Zirzen Janka Gyermekotthont és az Oltalom Karitatív Egyesületet támogatjuk. A jótékonysági vonal azért is volt fontos számunkra, mert sokszor tapasztaltuk, hogy sokan vannak, akik megtehetik és szeretnének is segíteni, de nem tudják hogyan, így akárcsak a vidék és főváros között, itt is kapcsolatot szerettünk volna kialakítani, egyfajta összekötő hídként funkcionálni.

Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?

A MyFarm Harta életében ez volt a második év, ami rámutatott arra, hogy bár hatalmas rá a kereslet, a termelésnek ugyanakkor van egy korlátja, amivel még garantálhatjuk az ígért vegyszermentességet. Egy lelkes előfizetőnk javaslatára egy franchise típusú rendszer kiépítését kezdtük meg, a toborzási időszak lezárultával pedig jövőre hat új kerttel bővül a MyFarm-hálózat. Ezzel egyidejűleg célunk, hogy a kötelező 10%-os jótékonysági adományt is kiegészíthessük, melybe a hat új kert révén lokális szervezeteket tudunk majd bevonni. Emellett gondolkozunk még a komposzt hasznosításán is: felmerült, hogy mivel minden esetben az ajtóig visszük a megrendelt kosarakat, ugyanezzel a lendülettel a felhalmozódó vegyszermentes komposztot átvennénk, melyet aztán visszajuttatnánk a kert körforgásába.

Milyen tapasztalattal gazdagodtatok ebben a rendhagyó évben, és mire vagytok a legbüszkébbek?

A tavasszal, amikor egyik napról a másikra behozták a korlátozásokat, néhány napon belül elkezdtek csörögni a telefonok, hogy lehet-e még előfizetni zöldségkosárra, a határok lezárásával hirtelen az emberek a helyi termelők portékái, és különösen az egészséges, vegyszermentes termények felé fordultak. Mivel a kosarakat minden esetben egészen az ajtóig szállítjuk, így a körültekintő óvintézkedések mellett nem okozott problémát az előfizetők biztonságos kiszolgálása.

A MyFarm számomra egy szerelemprojekt, amivel a szüleimnek tudtam segíteni abban, hogy azt csinálják, amit igazán szeretnek, így igazából bármi is lesz vele, én már az eddig elértektől boldog vagyok. A MyFarm Harta iránt töretlen az érdeklődés, és ez büszkeséggel tölt el, de ami a legnagyobb fizetség számomra, azok a pozitív visszajelzések, amelyek arról árulkodnak, hogy amit csinálunk, azt mások szeretik.

Képek: MyFarm Harta