14+4 szívhez szóló karácsonyi sorozat és sorozatrész, amit imádunk

A kedvenc karácsonyi filmjeink után összegyűjtöttük a legjobb ünnepre hangoló sorozatokat és epizódokat, szemezgessetek belőlük!

A kedvenc karácsonyi sorozataink

Új barát karácsonyra (2019)

A magyar cím ellenére egy nagyon eredeti, hiteles és vicces norvég vígjátéksorozatról van szó, amelyet tavaly decemberben mutattak be a Netflixen, idén december 18-án pedig érkezik is a második évad. A történet főszereplője a 30-as éveiben járó Johanne, aki nővérként dolgozik a helyi kórházban. Amikor az adventi vacsoránál a családja tapintatlanul érdeklődik Johanne szerelmi élete felől, Johanne, hogy elkerülje a kínos kérdezősködést, azt hazudja, van valakije, akit bizony haza is fog vinni karácsonykor. 24 napja van találni valakit, akit párjaként mutathat be a családjának.

A december 18-án érkező második évad előzetese:

Dash & Lily (2020)

A Netflix legújabb karácsonyi őrülete egy szívmelengető történet két magányos tinédzserről: miközben New York a karácsonyra készül, a cinikus Dash és az optimista Lily üzeneteket váltanak egy piros naplón keresztül, és különböző próbák elé állítják egymást.

Karácsony a családdal (2020)

Az új háromrészes minisorozat egyenesen Németországból érkezett a Netflixre. Az 50 perces epizódok főszereplője Basti, akit látszólag az ág is húz: zenészként nincs éppen karrierje csúcsán, és az sem segít éppen a hangulatán, hogy most készül először a volt barátnője nélkül ünnepelni a karácsonyt. Az egyetlen vigaszt a családja körében eltöltött idő ígéri – egészen addig, amíg testvére haza nem állít új barátnőjével, aki történetesen Basti exe.

Días de Navidad (2019)

Senki sem mondhatja, hogy nem szemezgettünk a lehető legszélesebb választékból: egy norvég, amerikai és német karácsonyi sorozat után a spanyol Días de Navidad (Karácsony három napja) című szintén háromrészes minisorozattal zárjuk A kedvenc karácsonyi sorozataink listánkat. Az egyes epizódokban négy lánytestvér három karácsonyának lehetünk szem- és fültanúi, amelyeket életük különböző szakaszaiban éltek át: gyerekkorban, felnőttként és időskorban.

A legjobb karácsonyi sorozatrészek

Jóbarátok: A karácsonyi tatu (7. évad 10. rész)

Ross elhatározza, hogy elmagyarázza Ben-nek, mi is az a hanuka, de a kisfiú folyton csak a télapóval hozakodik elő. Phoebe úgy dönt, mindenképpen visszaköltözik a lakásába, ha vele tart Rachel, ha nem, de azért mindent megtesz, hogy rávegye Rachelt is a költözésre, még egy dobot is vásárol Joey-nak. (port.hu)

Monk – A flúgos nyomozó: Mr. Monk találkozik az apjával (5. évad 9. rész)

Mr. Monkot a karácsonyi készülődés közben a rendőrkapitányságról hívják, miszerint az egyik őrizetes ragaszkodik ahhoz, hogy meglátogassa őt. Ez az őrizetes pedig nem más, mint Jack Monk, vagyis Adrian édesapja, aki persze egy apró szívességet kér a fiától. (port.hu)

A narancsvidék: Karácsuka (3. évad 10. rész)

A Cohen-házban közeleg hanuka ünnepe. Seth azt javasolja, hogy rendezzenek Bar Micvót Ryannek és a bejövő pénzt ajánlják fel Johnny térdműtétjére. Ryan azonban meggondolja magát, miután meglátja, hogy Johnny és Marissa milyen közel kerültek egymáshoz. (port.hu)

Downton Abbey: Christmas at Downtown Abbey (2. évad 5. rész)

Mindenkit lesújt a hír, hogy Matthew és William súlyosan megsérült a fronton. Matthew-t hazaszállítják a falu kórházába, de Dr. Clarkson nem engedélyezi, hogy Williamet is fogadják. A fiú súlyos sérülést szenvedett, és annak tudatában, hogy nem éli túl, megkéri Daisy kezét. Vera visszatér Downtonba, és ismét megfenyegeti Bates-t, hogy kitálal a Pamuk-sztoriról, Mary felutazik Londonba, hogy Sir Richard Carlisle segítségét kérje. Kiderül, hogy Matthew nem fog tudni járni a gerincsérülése miatt. (port.hu)

Grace klinika: Ünnepi ramazuri (2. évad 12. rész)

A karácsony közeledtével Addison egyre több közös programot szervez Derekkel. A férfi igyekszik minél több kifogást találni, majd bevallja, hogy bár a feleségével maradt, Meredithbe szerelmes. A közelgő ünnepek ellenére a sebészek nem lazíthatnak, csupa bonyolult esettel van dolguk. Izzie nem képes elfogadni, hogy a barátai segítenek a szoknyavadász Alexnek a tanulásban. (port.hu)

Black Mirror: Fehér karácsony (2. évad 4. rész)

Az epizód kiindulópontja két férfi beszélgetése, akik egy távoli kutatóállomáson, a hófedte semmi közepén elmesélik egymásnak életük történetét. A képernyőn megelevenedő múltbéli események végül hatással lesznek a két férfi jelenjére.

Rólunk szól: Az utolsó karácsony (1. évad 10. rész)

Mikor Kate vakbélgyulladást kap szenteste, a Pearson család beviszi őt a kórházba, ahol belefutnak Dr. K-ba. Mindeközben, Kevin Sloane családjával ünnepli a hanukát. (port.hu)

Szívek szállodája: The Bracebridge Dinner (2. évad 10. rész)

Lorelai és Sookie hatalmas karácsonyi bulit szerveznek a Bracebridge Groupnak, amit az utolsó pillanatban lemondanak, így Roryval kiegészülve ügy döntenek, megtartják a vacsorát, és meghívják Stars Hollow apraját-nagyját.

Will és Grace: All About Christmas Eve (5. évad 11. rész)

Gene Wilder játssza Mr Steint, Will cégének sokáig távol lévő vezetőjét, aki váratlanul felbukkan, hogy visszavegye az irányítást. Sikerülne is neki, ha nem lenne egy dühöngő idegroncs. Egy okos, figyelmes helyettesre van szüksége, aki meghozza helyette a döntéseket és elvégzi a piszkos munkát. (port.hu)

Glee – Sztárok leszünk: Karácsony Sue-val (2. évad 10. rész)

Karácsony van, és Will nagy csávába került: a tanáris húzáson Sue neve került hozzá. Artie rájön, hogy Brittany még mindig hisz a Télapóban. Will felszólítja a kórust, hogy járjanak teremről teremre az iskolában, és gyűjtsenek a hajléktalan gyerekeknek. Brittany azt kéri a Télapótól, hogy Artie újra tudjon járni. (port.hu)

Modern család: A szeretet ünnepe (1. évad 10. rész)

Phil és Claire úgy döntenek, ezúttal szigorúak és következetesek lesznek, és amennyiben gyerekeik nem vallják be, ki égette ki a kanapét, nem lesz karácsony. Phil látványosan kiviszi a karácsonyfát a szobából. Az egymásra mutogatás után a két lány meggyőzi a kis Luke-ot, hogy vállalja magára, és utána ők is magukra vállalják, így szüleik nem haragudhatnak rájuk. Ám Luke egyedül marad vallomásával. Jaynek semmi kedve kolumbiai módra ünnepelni a karácsonyt. Mitchell és Cameron egy bevásárlóközpontba viszik Lilyt, hogy találkozzon a Télapóval. (port.hu)

Így jártam anyátokkal: How Lily Stole Christmas (2. évad 11. rész)

Miután Lily meghallgat egy régi üzenetet, amelyet Ted még nyáron hagyott Marshall rögzítőjén a szakításuk után, összeveszik barátjával, mert Ted “nagyon csúnya” szóval illette őt, hogy kirángassa Marshallt a letargiából. A lány az ünnepekhez illő bosszút eszel ki: ellopja a karácsonyi díszeket a lakásból. Vajon egy korsó sör elég a megbocsátáshoz? Mindeközben Barney nem akarja elismerni, hogy megfázott. (port.hu)

Doktor House: Joy to the world (5. évad 11. rész)

Doktor House és csapata egy tinédzser rejtélyes diagnózisát próbálják felállítani, aki az iskolai karácsonyi ünnepségen esett össze. Hamar kiderítik, hogy nem szimplán iskolai bántalmazásról van szó, miközben a lány állapota aggasztóan romlani kezd. Foreman továbbra is Tizenhármassal dolgozik, akivel kapcsolata kezd elmélyülni. Mindeközben House karácsonyi ajándékkal manipulálja a csapatát, azonban Wilson kioktatja, így kénytelen ő is megajándékozni valakit.

Futurama: Xmas story (2. évad 4. rész)

A Futurama karácsonyi epizódja Fry első karácsonyáról szól, amelyet a jövőben tölt. Egy síkiránduláson Fry a 20. századi karácsonyokról ábrándozik, így a Bolygó Expressz alkalmazottai úgy döntenek, karácsonyi hangulatot varázsolnak, hogy felvidítsák Fryt.