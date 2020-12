Újdonságok Budapest: 8 vendéglátóhely, ahonnan érdemes rendelni decemberben

Újdonságok Budapesten cikksorozatunk új köntösben, a jelenlegi helyzethez igazodva folytatódik: decemberre is ajánlunk nyolc újonnan nyílt vendéglátóhelyet, ahol megéri elvitelre vagy házhoz rendelni a gyomorba valót, amíg nem tudunk személyesen ellátogatni hozzájuk.

A baguette-jéről és mille-feuille-jéről híres francia pékség, amely 2011-ben indult a budai Retek utcából, mára Budapest számos pontján várja vendégeit elképesztő reggeli fogásaival, valamint hagyományos francia kenyereivel, péksüteményeivel és desszertjeivel. Az à table! az elmúlt időszakban két új pékséget is nyitott, az egyiket az 59-es villamos végállomásánál a Márton Áron téren, ahol például kacsamájas-fügelekváros croissant is kapható, a másikat pedig az újlipótvárosi Balzac utcában. Beülni és nagyokat beszélgetni egy darabig még egyik helyen sem lehet, de az elvitelre rendelés még mindig játszik, ahogy a házhoz szállítás is!

1136 Budapest, Balzac utca 37.

1112 Budapest, Márton Áron tér 1.

Az izgalmas pop-up vacsoráiról ismert Konyhakör csapata végre úgy döntött, megállapodnak, és a Vietnamból nemrégiben hazatért konyhafőnök, Ruff Dávid vezetésével meg is nyitották a város legújabb ramenezőjét, ahol az omlós kacsával és friss tésztával gazdagon megrakott leves mellett egy sor távol-keleti étel- és italkülönlegességet kóstolhatunk – természetesen csak a veszélyhelyzeti korlátozások felemelése után. Addig sem kell szomorkodni, a 06 70 608 4090-es számon ugyanis Budapest egész területén házhoz rendelhetitek az Ensō mennyei Duck Ramenét és 12 darabos trüffeljét.

1082 Budapest, Baross utca 85.

A lehető legjobb helyen, a Funzine Kálvin téri főhadiszállása alatt nyitott meg a régió első matcha cukrászdája: a Matcha Tsuki matchaalapú kávé-, tea- és desszertkülönlegességek egész sorával várja az ízletes újdonságokra éhes vendégeket, de a hagyományosabb édességek kedvelőinek sem kell korgó gyomorral távozniuk a belvárosi matchamennyországból. A matchás mochin, panna cottán, tiramisun, sajttortán, mousse tortán, macaronon és csokitortán túl a Matcha Tsuki kínálatában többféle vegán süti, fagylalt, egész torta és alternatív tejeskávé közül választhatsz. Akárhogy is döntesz, egyelőre marad az elviteles rendelés.

1053 Budapest, Kálvin tér 2.

A világbajnok fagyijairól ismert Fragola idén tavasszal nyitotta meg az olasz konyhában utazó Olive di Fragola névre keresztelt éttermét, amit most ősszel a gluténmentes pizzákat középpontba helyező Dolce Farina Niente követett. Az apró, ízlésesen kidekorált bisztróban a kék és a zöld színek dominálnak, míg az étlapon csak gluténmentes tételek szerepelnek: kétfajta krémleves, húsos és zöldséges lasagne, ötféle szuper egészséges saláta, több mint egy tucat pizza és különféle desszertek közül választhatjuk ki a nekünk tetsző finomságokat, amiket per pillanat a Wolt futárjaival rendelhetünk házhoz.

1025 Budapest, Csévi utca 7.

A VAJ az első brutalista pékség, a szó építészeti értelmében. Jó alapanyagok, modern technológia és elmélyült szakmai ismeretek adják a Rákóczi téren található, sallangmentes üzlet lényegét. Ötpontos manifesztumuk szerint minden legyen finom, mindig legyen kenyér, még a záróra környékén is, mindig legyen valami új az újdonságra éhezőknek, a VAJ-ban mindenki érezze otthon magát (a hatalmas kínálat és a sok csodamasina ellenére), valamint, a VAJ-ban mindent lehet – de nem mindent kell. A VAJ jelenleg pékség, kávézó és deli funkciókat lát el, a veszélyhelyzet elmúltával azonban változatos reggelikre is számíthatunk tőlük.

1085 Budapest, József körút 30-32.

A néhány hete nyitott Porkyban az Egyesült Államok déli államaira jellemző, fűszeres pácú, tépett sertéshúsé a főszerep. Választhatunk, hogy a smokerben fél napon keresztül puhított, majd tépett sertéslapockát vagy tarját édes hamburgerzsemlébe, tortillába vagy bagettbe kérjük cheddar sajttal megpakolva, és hogy fűszeres sült burgonyát, édesburgonyahasábot vagy coleslaw salátát csipegetnénk hozzá. A Woltnak köszönhetően a belvárosi kerületek lakói déltől kora estig kérhetik házhoz a pulledpork-élményt, a 14. és a 15. kerületbe azonban a kiszállítást maga a Porky is tudja vállalni.

1146 Budapest, Thököly út 121.

A SWEETic Buda az olasz életérzés vízivárosi helytartója, a messze földön híres Cafe Marcello és a szigetszentmiklósi SWEETic közösen nyitott egysége, ahol kézműves csokik és többszörösen díjnyertes bonbonkülönlegességek mellett az El Salvador-i Santa Cristina farmról származó, helyben pörkölt single origin arabica kávé vérpezsdítő hatását is élvezhetjük. A Zala házaspár családi csokoládé-manufaktúrájának világhírű pralinéit Budapesten egyedül a Frankel Leó úti specialty kávézóban vásárolhatjuk meg, saját fogyasztásra, de díszdobozba csomagolva karácsonyi ajándéknak is tökéletes választás!

1027 Budapest, Frankel Leó út 12.

A Craft Head 32 sörcsappal, egy minden földi jóval felszerelt bottleshoppal és isteni fogásokkal várja vendégeit a néhai Neked csak Dezső helyén. A kraftos kínálatban megtaláljuk a Mad Scientist, a Fehér Nyúl, a Békésszentandrási Szent András Sörfőzde és a Horizont söreit, de a 200 soros itallapon Csehország, Lengyelország, Németország és Anglia legfinomabb főzetei is helyet kaptak. A jelenleg érvényben lévő korlátozások miatt egyelőre csak elvitelre és Woltos házhoz szállításra van lehetőség, utóbbi opciót választva viszont frissen csapolva, 1 literes PET palackban is kérhetitek kedvenc söreiteket!

1088 Budapest, Rákóczi út 29.