Nemzetek konyhája: 6 vendéglátóhely, amely házhoz viszi a világ ízeit

Aktuális válogatásunkban egytől-egyig olyan éttermeket gyűjtöttünk össze, amelyek nemcsak mennyei ételekkel, hanem házhoz szállításuk révén utánozhatatlan élménnyel is megörvendeztetnek bennünket – a téli hónapokban is.

Nem kell hosszú utazást terveznünk, hogy Spanyolország íze-színe-java egy este az ajtónkon kopogtasson. A Pata Negra-vendégek régi óhaja teljesült azzal, hogy Budapest első spanyoljai a kényszerűségből előnyt kovácsoltak: budai és pesti éttermük után még a tapasbárok nagytesója, az El Asador de Pata Negra is beszáll a buliba, hogy a tapasok és a spanyol borok mellett a prémium hús- és halételek, sőt mi több, karácsonyra dedikált prémium csomagjuk is otthoni vacsoraasztalunk dísze legyen. A Pata Negra esetében pedig nemcsak szóbeszéd a házhoz szállított mediterrán hangulat, a csomagoláson lévő albumborítót elég csupán beszkennelni és hagyni, hogy a spanyolra hangolt Spotify-playlist átjárja a lakás minden zegét-zugát. Rendelhettek tőlük Wolton, Netpincéren és a Bolt Foodon keresztül is, de akár elvitelre is kérhetitek a mediterrán fogásokat – ez esetben 15% kedvezmény is jár.

1091 Budapest, Kálvin tér 8.

1023 Budapest, Frankel Leó út 55.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 39.

Újbuda tavaly gazdagabb lett egy valamire való olasz étteremmel, megnyitott ugyanis a napközben a környékbeli irodisták, esténként az olasz konyha szerelmeseinek törzshelyeként működő Ciao Mamma Ristorante. Alkalmazkodva a jelenlegi helyzethez, a Ciao Mamma úgy döntött, nem veti el jól menő ebédmenüjét, csak házhoz szállítható formává alakítja, így egy előre összeállított menüsorból két fogást választhatunk hétköznaponként, mindössze 1590 forintért. A heti menü fogásai között egyébként olaszos és magyaros ételeket egyaránt találunk, így biztosak lehetünk benne, hogy akkor sem fogjuk megunni a kínálatot, ha hétfőtől péntekig innen rendelünk. Ha az ebédmenü nem nyeri el tetszésünket, még mindig szemezgethetünk az egész héten elérhető á la carte étlapról, amelyen levesek, pizzák, tészták, saláták, húsos fogások és hamburgerek széles választéka szerepel. Rendelhetünk Netpincéren, Wolton, vagy, ha az Alíz utca környékén járunk, be is ugorhatunk az étterembe, hogy személyesen vegyük át az illatokban és ízekben gazdag csomagot.

1117 Budapest, Alíz utca 4.

Amerika és Japán: FoodRunner.hu

Az amerikai és ázsiai fogásokat kedvelőknek abban a szerencsében van részük, hogy mára már nem kell választaniuk egyik vagy másik nemzet ízei és különlegességei között, hiszen a gyors, ízletes és széles választékot kínáló TGI Fridays és japán kedvencünk, a Planet Sushi egy közös házhoz szállítási együttműködés keretében életre hívták az eklektikus ízek változatos felhozatalát. A kiszállítás gyorsaságáról és zökkenőmentességéről nem más, mint a Food Runner gondoskodik.

A közös kollaborációt a vásárlói igények ösztönözték: a törzsvendégek szerettek volna egyszerre rendelni a két étteremből, az összevont kiszállítás pedig éppen ezt a hiányt orvosolja.

A Food Runner-rendszer megtervezése során mindenekelőtt a fogyasztóbarát kényelem és az átláthatóság dominált, így az egyszerű és gyors rendelési funkciók mellett a futár és a vele együtt érkező finom falatok nyomon követése is fontos szempont volt. A rendelés csupán néhány kattintás: első lépésként a címünket kell megadnunk, hogy ezt követően beléphessünk az amerikai-ázsiai kínálat kimeríthetetlen világába, ahol mindenki talál kedvére valót, hiszen a két étterem szinte teljes választéka elérhető.

Ha pedig sikerült döntenünk, hogy legendás TGI Fridays-hamburgert, whiskys szósszal készült signature fogást, netalán steaket falatoznánk, vagy esetleg egy sushi boxszal, szingapúri ízekkel vagy épp tradicionális ázsiai levessel koronáznánk meg a napot, úgy már csak az egy kattintásra elérhető fizetéssel kell véglegesítenünk a rendelést, hogy aztán jólesőn a kanapéra dőlve várjuk a nemzetközi konyha otthonunkba érkezését, melynek elindulásáról SMS-értesítést kapunk.

A Food Runner természetesen az egyéni igényekre is nagy figyelmet fordít, így például a rendelés során a szállítással kapcsolatos kéréseinket is megadhatjuk, többek között azt, ha például érintkezésmentes kiszállítással kérnénk Amerika és Ázsia legremekebb fogásait.

Budapesten szerencsére már a világ összes országának gasztronómiai remekeibe belekóstolhatunk, ez alól Vietnám sem kivétel, ahogy a csodás pho marhahúsos levesük sem, amely újhagymával, babcsírával, korianderrel és chilis-fokhagymás szósszal érkezik a küszöbünkig. A Hai Nam Pho Bistróban igazi autentikus keleti ételekbe kortyolhatunk és haraphatunk, hála a vietnami származású tulajdonos házaspárnak. A levesek mellé választhatunk még wokban készült tésztás egytálételeket és különféle Hai Nam klasszikusként elérhető ragukat. Házhoz a Wolton és a Netpincéren keresztül rendelhetünk, de elvitelre is kérhetünk online reggel 10 és este 7 között.

1117 Budapest, Október 23-a utca 27.

A kreatívan fejlődő görög konyha nem csak szuvlákiból és muszakából áll – állítja a Mazi görög étterem üzemeltetője. E kijelentés bizonyításához klasszikus, minőségi alapanyagokból készülő finomságokat kínálnak a görög konyhát képviselve, ám modern köntösben. Ételeik hozzávalóit Görögország különböző részeiről szerzik be, így autentikusan tudják egyesíteni a valódi mediterrán ízek kavalkádját a görög hagyománnyal. A konyhai csapatot két görög séf, Andreas Kalantzis és Dimitris Petropoulos irányítja, akiknek szívügye, hogy vendég és vendéglátós között bensőséges kapocs alakuljon ki. Kiemelt cél, hogy a budapesti közönség ne csak különleges alkalmakon, hanem a mindennapokban is a görög ízeket válassza. Ehhez szerencsére még ezekben a nehéz időkben is minden körülmény adott: a Maziban felvesznek megrendeléseket elvitelre, valamint Wolton és Netpincéren is várják a rendeléseinket.

1054 Budapest, Alkotmány utca 19.