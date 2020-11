Magyar designterméket a karácsonyfa alá: November 30-án nyit az Ajándék Terminál

Miután jó néhány évvel ezelőtt mi is ráhangolódtunk a tudatos ünnepvárásra, az ünnepi meglepetések gondos kiválasztására, magától értetődő volt, hogy évről évre látogatást tegyünk az Ajándék Terminálnak otthont adó pop-up üzletben. Az évek alatt ez kisebb hagyománnyá is formálódott, így az adventet megelőző időszakban pontosan olyan lelkesedéssel vártuk az Ajándék Terminál megnyitását, mint a John Lewis karácsonyi reklámfilmjét, ami nélkül manapság nincs ünnep.

Idén november 30-án nyílik a magyar designerek portékáit kínáló pop-up bolt ajtaja, amelynek negyedik alkalommal is az ALLEE Bevásárlóközpont ad otthont. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén több újdonsággal is készülnek, rugalmasan reflektálva a fennálló helyzetre, többek között például weboldaluk elindulásával, amelyen keresztül számos hasznos információhoz hozzájuthatunk a designerek bemutatkozásától kezdve a tematikusan válogatott és prezentált designtermékeken át.

A hasznosabbnál hasznosabb információkon túl az egyik legnagyobb újdonság, hogy a weboldalon keresztül lehetőségünk van regisztrálni online boltbejárásra is, amely során az otthonunk kényelmét élvezve vezetnek körbe minket, és a tökéletes ajándék kiválasztásában is segítenek, hogy nekünk már csak be kelljen ugranunk érte.

A másik újdonság pedig a magyar tervezők támogatása és a tudatos vásárlás népszerűsítése mellett a fenntartható designszemlélet erősítése, nem véletlen hát, hogy kínálatukat idén hat olyan tervező és vállalkozás színesíti és erősíti majd, amelynek szívügye a hulladékmentesség, a re- és upcycling, valamint termékeik a zöld életvitelt ösztönzik és támogatják.

Idén talán még indokoltabb, hogy hazai tervezőket, alkotókat és kisvállalkozásokat támogassunk, olyan emberek munkáit, akik szívüket-lelküket beletették abba az általunk gondosan kiválasztott ajándékba, mellyel szerettünknek szeretnénk örömet okozni.

A pop-up bolt egészen december 24-ig nyitva tart az ALLEE Bevásárlóközpont 2. emeletén az OTP és Vodafone közti üzlethelyiségben, ahol közel 60 hazai tervező termékei közül válogathatunk, többek között divatkiegészítők, ékszerek, papírtermékek, gyermekjátékok, illatszerek, kerámia és lakberendezési tárgyak, valamint gasztroajándékok közül.

A naprakész információkét érdemes csatlakozni aktuális Facebook-eseményükhöz, valamint célszerű figyelemmel kísérni Facebook és Instagram-oldalukat is, nehogy lecsússzunk egy frappáns ajándékötletről.