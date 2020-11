Egy brunch-csal speciális igényű gyerekeknek segíthetünk

Négy héttel karácsony előtt egyre szaporodnak a jótékony kreatív kezdeményezések, amilyen például a sajátos nevelési igényű gyerekeket és családjaikat segítő Kikapcs. Alapítvány és egyik kedvenc belvárosi kocsmánk, az Úri cipő – kaptafa közös akciója.

A JÓtÉTEL fantázianevet viselő kezdeményezéshez néhány kattintással csatlakozhatunk, és egyszerre támogathatunk egy magyar kisvállalkozást, segíthetünk az SNI-s gyerekeknek és családjaiknak, valamint ehetünk egy jót.

Mindössze át kell kattintanunk a Kaptafa Netpincér-oldalára, ott a négy Kikapcs. reggelimenü közül ki kell választanunk, melyiket szeretnénk, betennünk a kosárba, rányomnunk a rendelés gombra, majd az otthonunk melegében várnunk, hogy házhoz érkezzen a reggelink. Mind a négy menühöz tartozik kávé és brownie, valamint egy fogás a Kaptafa kiadós reggelikínálatából.

Hogyan támogatjuk ezáltal a Kikapcs. Alapítványt? Minden Kikapcs. menü árából 500 forint az alapítványhoz kerül, amellyel tovább dolgozhatnak azon célkitűzésükön, hogy kedvezményes kikapcsolódást biztosítsanak és közösséget teremtsenek a speciális igényű gyerekek családjainak számára.

A Kikapcs. x Kaptafa összefogásáról a hivatalos közleményben olvashattok bővebben:

JÓtÉTEL a Kaptafában – Tegyél jót és egyél jót!

Közeledik a karácsony, de még mindig nem tudjuk elhinni, hogy az idei nem olyan lesz, mint az eddigiek. Szinte mindenkit hátrányosan érint ez a feldolgozhatatlan helyzet, mégis ilyenkor azoknak a legnehezebb, akik ezidáig is más segítségére szorultak. Természetesen mi most sem adjuk fel, és reményeink szerint ezzel a kis ajándékunkkal nemcsak ők, de a résztvevők is egy kicsivel boldogabbak lesznek.

Hogyan? Reggelizz egy helyi kisvállalkozást megsegítve, és a négyfajta KIKAPCS. menü árából 500 forint a Kikapcs. Alapítványhoz, így pedig a sajátos nevelési igényű gyerekek családjához kerül. Keresd a menüket a Kaptafa oldalán vagy Netpincéren.

Fogyaszd egészséggel a Kaptafa menüjét, és ha sikerült a te reggeled is feldobnunk, esetleg szeretnéd támogatni az ügyünket, csak oszd meg a lehetőséget, hátha mások is csatlakoznának.

Most Te is jót tehetsz, amellett, hogy jót ehetsz!