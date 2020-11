Horvát Lili filmje képviseli Magyarországot a 93. Oscar-gálán

A napokban hozta meg a döntést az Oscar-díjra nevező bizottság, miszerint a 93. Oscar-gála „nemzetközi film” kategóriájában Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje fogja képviseli Magyarországot.

A velencei fesztiválon nyár végén debütált mozifilmet a hazai mozikban néhány hét alatt csaknem 20 ezren látták, a fesztiválszereplések pedig rendre sikeresek voltak, többek között Varsóban a kritikusok nemzetközi szövetségének zsűrije a FIPRESCI díjjal tüntette ki az alkotást, Chicagóban Arany Hugó-fődíjat nyert, a spanyolországi Valladolid filmfesztiváljáról a fődíjjal együtt három trófeával tért haza, a legutóbbi filmfesztiválon, Philadelphiában pedig megkapta a legjobb játékfilm díját. A film főszereplőjét, Stork Natasát Antalyában díjazták, ahol elnyerte a legjobb színésznőnek járó elismerést.

Horvát Lili eddig is sikeres filmje ráadásul jövőre látható lesz több más országban és fesztiválon is, meghódíthatja Ausztráliát, Új-Zélandot, Spanyolországot, Andorrát, Svájcot és Romániát is.

A 2021-es Oscar-gálára a nemzetközi film kategóriában a 2019. október 1. és 2020. december 31. között bemutatásra kerülő alkotásokból minden ország egy alkotást nevezhet csupán, melyből öt játékfilm kelthet versenyre a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért.

A jelöltek listájára 2021. március 15-ig kell várnunk, az Oscar-díjak ünnepélyes átadására pedig április 25-ig. Ha előtte mindenképp megnéznénk Horváth Lili alkotását, azt is megtehetjük, hiszen a film december 1-től a Cinego-n is elérhető lesz.

A romantikus dráma a Poste Restante gyártásában készült Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili produkciójában, a főszerepeket pedig Stork Natasa és Bodó Viktor játsszák, további fontos szerepekben Vilmányi Benett, Nagy Zsolt és Lukáts Andor tűnik fel.

Nyitókép: Poste Restante Production