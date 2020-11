Jön az egész estés Mancs Őrjárat film Kim Kardashiannal és Jimmy Kimmellel

A Nickelodeon Movies és a Paramount Pictures bejelentette legújabb, neves sztárokkal készülő animációs filmjét, a Mancs Őrjáratot. A jövő augusztusi világpremierrel tervezett produkcióban olyan ismert sztárok hangját hallhatják majd a nézők, mint a világhírű netes influencer, modell és médiaszemélyiség, Kim Kardashian West, vagy éppen a népszerű televíziós műsorvezető és showman, Jimmy Kimmel.

Az új animációs film szinkronizálásában több olyan színész is szerepet vállalt, aki népszerű tévés sorozatokból ismert. Például a Bukós szakasz egyik főhőse, Dax Shepard, Az ifjú Sheldon sztárja, Iain Armitage, a népszerű komikus színész, Tyler Perry, illetve a Forbidden Playgroundból ismert Will Brisbin hangja is színesíti a palettát.

A rendezői székbe a gyerekmesék veteránja, Cal Bunker ül be, akinek nevéhez olyan adaptációk kötődnek, mint A Szörny-mentőakció vagy A mogyoró-meló 2. A hírek szerint a munkálatok már zajlanak, a produkció – amely a Spin Master Entertainment filmes szériájának első darabja lesz – világpremierjét pedig 2021. augusztus 20-ra tűzték ki az alkotók.