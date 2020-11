Már magyar specialty kávét is rendelhetünk házhoz a Koffein Roastersnek hála

Elindult a Koffein Roasters új webshopja, amelyen keresztül magyar pörkölők specialty kávéit hozathatjuk egészen a küszöbünkig.

Nem hétköznapi kávék a mindennapokra

A kisüzemi sörfőzdék és borászatok után most itt vannak a kisüzemi kávépörkölők. Itt az ideje jobban megismerni a hazai kávépörkölő szakma legjobbjait anélkül, hogy el kéne hagynunk a lakást. A Koffein Roasters egy egyedi szelekciót hozott létre új platformján, ezzel nem csak azt tűzte ki céljául, hogy megismertessen velünk magyar és olasz kisüzemi kávépörkölőket, de abban is segít, hogy megfelelően készítsük el nélkülözhetetlen reggeli – vagy délutáni – italunkat.

A specialty rajongói megkaparinthatják a burundi farmerek zöldkávéjából – amiből csak évi 200 zsákot szednek – a siófoki Maran Coffe által megdolgozott különleges tételüket és a kevésbé kalandvágyóak is megtalálják számításaikat, mondjuk egy olasz 100% arabica tartalmú kávéban a Settegrammitól.

A webshop egy valóban diverz szortimentet állított össze, ami szinte minden földrészt érint. Persze a kávétermelésnek és szállításnak is megvannak a környezetre gyakorolt negatív hatásai, azonban ebben is rendkívül tudatos hozzáállást képvisel a Roasters. A My Forest mozgalommal együttműködve minden 5 kg értékesített kávé után ültetnek egy fát, ezzel több mint karbonsemlegessé téve tevékenységüket.

A Koffein Roasters csapatáról

A csapat már 2012 óta segíti koffeinhez az álmos irodai dolgozókat Magyarországon. A 6 fős társaság kávégép-bérbeadással és irodai kávészolgáltatással foglalkozott, azonban nemrég úgy döntöttek, hogy a lakossági ügyfeleket sem szeretnék magukra hagyni és elindítják házhozszállítási szolgáltatásukat.

Az élelmiszer házhoz szállítás egyre nagyobb teret hódít, így a Roasters is összegyűjtötte a legkülönlegesebb tételeit, hogy otthon készítsük el belőle a kávénkat. Ez a szelekció nem található meg a szupermarketek polcain. A webshop négy magyar és egy olasz pörkölőt sorakoztat fel, akik termékeit és munkáját részletesebben is megismerhetjük a honlapról. A kisüzemi pörkölőknek ideális bemutatkozási lehetőség a webshop, és a jövőben lesznek kifejezetten csak itt kapható tételek, illetve a magyar pörköldék köre is bővülni fog.

Végy egy jó őrlőt!

Persze hiába csücsül a konyhapulton és jár csodálatára az egész baráti kör az indiai, monszuneljárással feldolgozott kávénknak, amiből egy országos szinten egyedülálló Loring pörkölőgépen hozta ki a legjobbat a szegedi AVX Café, ha nem tudjuk helyesen elkészíteni. Épp ezért a webshopon nem csupán kávék és kávéfőzők, kézi és elektromos őrlők, hanem alternatív kávékészítési eszközök is fellelhetőek, úgy mint a V60 filter szett, Aeropress, French Press és társai. Érdemes a Roasters közösségi oldalait követni, mert sok edukációs tartalom készül a fenti eszközök használatához.

‘Hol kávézzunk?’ helyett ‘Kinél kávézzunk?’

Kinek lehet érdemes a Koffein Roasters oldalát böngészgetni? Igazából mindenkinek, aki nem csupán a funkciót látja a kávéban, hanem érdekli és szeretné tudni, hogy mi landol a csészéjében. Például, hogy a hondurasi specialty kávé, amit éppen iszol, azt két kiskőrösi lánynak köszönheted, akik Mobstery néven saját pörkölőt alapítottak, vagy ha szeretnél összehasonlítani két megegyező Costa Rica-i tételt az Impresso Micro Roastery és a Cracker Jack Coffee Roasters pörkölésében. Aki ugyanolyan szívesen kávézik otthon, mint egy kávézóban – vagy akár még szívesebben is – és ugyanolyan jó kávét szeretne inni a kanapén, mint egy belvárosi teraszon, annak érdemes kipróbálnia. Persze pár dolgot érdemes megtanulni, de garantáltan megéri, amikor a nappalink lesz a barátaink kedvenc kávézója.