6+1 kihagyhatatlan film az amerikai elnökválasztásról

November 3-án kerül megrendezésre az amerikai elnökválasztás, az amerikai emberek ezen a napon döntik el, hogy 2021-től négy éven keresztül ki irányítsa országukat. Idén a demokrata Joe Biden és a republikánus Donald Trump között választhatnak az emberek. Az amerikai elnökválasztás bonyolult rendszeren alapszik, de az alábbi filmek talán valamennyire segíthetnek abban, hogy jobban megértsük a miérteket vagy, ha más nem is, legalább a hangulat átjöjjön.

A hatalom árnyékában (2011)

Egy fiatal sajtószóvivő áldozatul esik a veterán politikai körök sötét manipulációjának és egy fiatal gyakornok vonzerejének az elnökválasztási kampány idején. A rendezőként és színészként egyaránt elismert George Clooney filmjében a demokrata jelöltként induló Morris kormányzót saját maga alakítja, sajtószóvivőjét pedig Ryan Gosling. Éles, sziporkázó párbeszédeivel, a politika és a hatalom világa ellen megfogalmazott kritikájával A hatalom árnyékában szexről, ambícióról, hűségről, árulásról és bosszúról szóló, lebilincselő thriller. (Budapest Film)

Amikor a farok csóválja… (1997)

Barry Levinsonnak számos kasszasikert köszönhetünk, és az amerikai elnökválasztást körüljáró filmválogatásunk sem lenne teljes 1997-es Amikor a farok csóválja… c. politikai szatírája nélkül. A történet középpontjában egy szexbotrányba keveredett amerikai elnök és újdonsült tanácsadója áll, akinek feladata, hogy elterelje a média figyelmét az elnök szerelmi életéről. Mindezt úgy próbálja megtenni, hogy híreket fabrikál egy nem létező albán háborúról. A média ereje filmen 1997-ben, Dustin Hoffman és Robert De Niro tolmácsolásában – ma is kihagyhatatlan.

537 szavazat (2020)

A nagyhatású dokumentumfilm azokat a politikai machinációkat mutatja be, amelyek a 2000-es elnökválasztás soha nem látott, vitatott eredményéhez vezettek, beleértve a Floridában kialakult kaotikus helyzetet. A szavazatok újraszámlálásakor kiderült, hogy George W. Bush mindössze 537 szavazattal nyerte meg az elnökválasztást. A film felsorakoztatja a kulcsfigurákat, akik szerepet játszottak a káosz kialakulásában, interjúkat láthatunk az akkori bennfentesekkel és politikai résztvevőkkel. (HBO GO)

Jackie (2016)

A First Ladyt, Jacqueline Bouvier Kennedyt a világ egyszerűen csak Jackie-ként ismerte meg. Az amerikai történelem egyik legfiatalabb elnökfelesége volt, mindössze harmincegy éves, amikor Kennedyt beiktatták. Az egész ország rajongott érte, nagy szerepe volt abban, hogy JFK elnöksége alatt gyökeresen megváltozott az amerikai közvélemény viszonya a Fehér Házhoz és az elnöki párhoz.

A fiatal, vonzó és intelligens nő felfoghatatlan nyomás alá került 1963 novemberében: dallasi látogatásukkor lelőtték közvetlenül mellette ülő férjét az őket szállító autóban. A férfi elvesztését követően Jackie-nek felül kellett emelkednie a személyes gyászán, méltósággal és állhatatosan vitte tovább JFK szellemi örökségét és mutatott példát az egész világnak. (Mozinet)

Az elnök emberei (1976)

A The Washington Post két mindenre elszánt újságírója, Carl Bernstein (Dustin Hoffman) és Bob Woodward (Robert Redford) felgöngyölítik a Watergate-botrány néven ismertté vált ügy részleteit, amely Richard Nixon amerikai elnök lemondásához vezetett. Alan J. Pakula négy Oscar-díjat zsebelt be feszes tempójú politikai krimijével, amely a két újságíró botrányt kirobbantó könyvén alapszik.

Versenyben az elnökségért (2012)

Az HBO saját gyártású filmje a 2008-as amerikai elnökválasztási kampányt idézi fel. A demokraták jelöltjével, Barack Obamával szemben a republikánusokat egy veterán politikus, John McCain képviselte. Ráadásul mindenkit meglepve az alaszkai kormányzó, Sarah Palin személyében McCain egy szinte teljesen ismeretlen alelnökjelöltet választott maga mellé. A film a McCain-stratéga Steve Schmidt szemén keresztül mutatja be az elnöki székért folyó küzdelmet Palin kiválasztásától kezdve a választási vereségig. Mark Halperin és John Heilemann regényéből. (HBO GO)

+1 Van rá magyarázat: A szavazás (2020)

Habár nem film, hanem háromrészes minisorozat, a Netflix saját gyártású Van rá magyarázat (Explained) műsorának legújabb epizódjai minden felmerülő kérdésünket megválaszolják az amerikai elnökválasztás rendszerével kapcsolatosan. Bónuszként az egyes részeket (The Right to Vote /A szavazati jog/, Can You Buy an Election? /Megnyerhető egy választás pénzzel?/, Whose Vote Counts /Kinek a szavazata számít?/) Leonardo DiCaprio, Selena Gomez és John Legend narrálja.