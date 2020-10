Hét fiatal mutatja be, hogy mit tanult külföldön

Élelmiszer-pazarlás, biztonságos hídtervezés, kriptovaluta és robotika. Néhány kulcsszó az október 27-i Világegyetemista Meetupról, ahol hét fiatal mutatja be, hogy mit tanultak a külföldi ösztöndíjas időszakuk alatt. Az online rendezvényen azt is megtudhatjuk, miért érdemes a Campus Mundi programban pályázni felsőoktatási hallgatóként.

A Tempus Közalapítvány által szervezett egész estés eseményen olyan egyetemisták mesélnek a szakmai kutatásaikról, akik a Campus Mundi program támogatásával külföldön is gyarapíthatták tudásukat. Személyes történeteiken keresztül pillanthatunk be az ösztöndíjas időszakuk kulisszái mögé, miközben azt is láthatjuk, mennyi előnnyel jár a nemzetközi tapasztalatszerzés.

A tudományos-szórakoztató rendezvény célja, hogy megmutassák: a nyelvtanulás, a személyiségfejlődés és a kapcsolatépítés mellett, komoly szakmai fejlődési lehetőséget is nyújtanak a nemzetközi ösztöndíjprogramok.

A Világegyetemista Meetup keretében bemutatják a Tudományos eredmények a nagyvilágból 2. című Campus Mundi tanulmánykötetet is, amelyben magyar fiatalok különböző országokban és változatos szakterületeken szerzett tapasztalatait és kutatási eredményeit gyűjtötték össze.

A kötetben is szereplő előadók:

László Veronika, Pannon Egyetem – Finnország: Legyél te is ÉTELmentő! – tények és tévhitek az élelmiszer-pazarlásról

Illés Zsombor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Portugália: Horpadások és domborodások – biztonságos hídtervezés a gyakorlatban

Tóth Amadea, Dunaújvárosi Egyetem – Spanyolország: Társadalmi felelősségvállalás kibontakozása eltérő kultúrákban

Récsei Péter, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Örményország: Szovjet-Örményország sorsdöntő pillanatai

Szaplonczay Máté, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – Egyesült Királyság: A krétai zsinat előzményei – az összortodox lelkület kialakulása

Német Réka, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – Ausztria: Pénzt vagy életet – A kriptovalutától a személyazonosság védelméig

Boncz Bettina, Budapesti Corvinus Egyetem – Franciaország: A munka jövője és a jövő munkája

Campus Mundi ösztöndíjra most is lehet pályázni. Az egyetemisták külföldi szakmai gyakorlaton vagy részképzésen vehetnek részt a program támogatásával – akár ún. vegyes mobilitások keretében is, ahol kombinálható a virtuális és a fizikai mobilitás. Részletek: www.campusmundi.hu

Regisztráció a rendezvényre: https://tka.hu/rendezveny/14502/vilagegyetemista-meetup-online