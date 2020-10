Szilvás október: Gluténmentes kukoricakenyér szilvamártással

Új cikksorozatunkban Papp Niki építész távolodik el tanult szakmájától, és ír nekünk minden héten szenvedélyéről, a gasztronómiáról. A hetente megjelenő receptek minden hónapban más és más szezonális alapanyag köré épülnek: októberben a szilva, valamint négy szilvás fogás lesz rivaldafényben. Már a harmadik receptnél járunk, ami egy egyszerű, de nagyszerű (és nem mellesleg gluténmentes!) édesség: kukoricakenyér szilvamártással.

Eltelhet hétvége süteménysütés és -evés nélkül is, de lássuk be, egy kiadós séta után jól tud esni egy melengető édesség otthon. A szilva egyszerűen fűszerezhető, egészen karakteres ízeket is el lehet vele érni; ezt érdemes ellensúlyozni, amit a mai receptnél a kukoricával fogunk megtenni. Az intenzív szín- és ízvilágú szilvás mártás mellé a semlegesebb ízű gluténmentes kukoricakenyér olyan egyensúlyt hoz a tányérra, amit még a lelkem is megirigyel egy ilyen esős hét után.

Hozzávalók

Tészta:

200 g kukoricaliszt

100 g kukoricadara

80 g nádcukor

10 g szódabikarbóna

3 tojás

2,5 dl tej

2,5 dl joghurt

80 g vaj

Mártás:

1 kg szilva

3 db csillagánizs

3 rúd fahéj

1 kk. szegfűszeg

1 kk. szegfűbors

1 csipet bors

1 ek. méz

0,5 dl vörösbor (elhagyható)

Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra. A tésztához egy körülbelül 20×30 cm-es formát vajazzunk ki, majd kukoricadarával szórjunk meg – ez azért fontos, hogy ne a tepsiből kapargatva együk majd a végén az egész desszertet, persze az ízén ugye ez se változtatna. A tejet a vajjal melegítsük össze egy nagyobb forralóban, majd hűtsük langyosra. A száraz alapanyagokat egy nagy tálban elegyítsük, és a langyos tejhez is mehet a tejföl és a tojások. Fontos, hogy langyos tejhez adjuk hozzá a tojást, máskülönben egyszerűen megfő benne.

A száraz és a nedves alapanyagokat határozott, bátor mozdulatokkal keverjük csomómentesre egy lapát segítségével. Ha ez megvan, mehet a formába, azzal együtt pedig a sütőbe, ahol a forma nagyságától, azaz a tészta vastagságától függően 30-40 percet sül. Tűpróbával ellenőrizzük, ha kész, akár melegen is megvágható!

Közben a szilvákat alaposan megmossuk, félbevágjuk. A magokkal együtt is lehet sütni a mártást, plusz ízt ad az egésznek, de aki biztosra akar menni, inkább távolítsa el a magokat sütés előtt, amíg átlátható minden. A szilvákat kerámiatálba vagy tepsibe helyezzük és gazdagon fűszerezzük. A listában sorolt mennyiségek iránymutatásként szolgálnak, az „ízlés szerint” fűszerezés itt is érvényes. Meglocsoljuk a borral és betoljuk a kukoricakenyér mellé a sütőbe körülbelül 20-30 percre. Ha időközben túlságosan száraznak tűnne, kevés vízzel pótoljuk a folyadékot. Ha kész, a langyos mártással együtt tálaljuk a kukoricakenyeret és remélhetőleg egészséggel fogyasztjuk!

Papp Niki / FUSION