A legjobb sörözők Budapesten: 6 tökéletes hely baráti iszogatáshoz

Összegyűjtöttünk neketek fél tucat budapesti sörözőt, mely ideális helyszíne lehet egy jó hangulatú baráti összejövetelnek. Van köztük mindenféle: cseh kocsma, kézműves söröző, sörbár, angol pub. Csak ki kell választanotok a hozzátok illőt.

Az egykori kandallóbolt helyén nyílt pub korábbi életének egyedüli mementója (már a nevén kívül) egy kellemes, otthonos hangulatot sugárzó kandalló. A tűz halk ropogása közben megannyi finomabbnál finomabb sörkülönlegesség közül válogathatunk: olyan csapolt sörkölteményeket kérhetünk, mint a Horizont grapefruitos West Coast IPA-ja, a Playground, vagy a FIRST lüktető vörös ale-je, az Irish, de persze a hagyományosabb márkákból is tartanak a Kandallóban (Kronenbourg, Budweiser). Egyébként nem csak sörözni éri meg beugrani a Kertész utca 33-ba: a Kandalló ugyanis evős helyként is remekül funkcionál, méretes Kandalló Burgerük bepuszilása után garantáltan nem gondolunk kajára még jó darabig.

1073 Budapest, Kertész utca 33.

Az Élesztőház helyén először egy üvegfúvó műhely működött, aztán parkoló, később szórakozóhely, most meg egy 30 sörcsappal felszerelt, két bárból álló éjszakai intézmény, ahova a folyamatosan változó kínálat mellett érdemes benézni akkor is, ha az ember fia színházi előadást nézne, vagy esetleg haza se menne: a hostelben ugyanis nyugodtan meghúzhatja magát az estére. A kisüzemi kézműves sörök széles tárháza mellé (csak néhány példa: Mad Scientist Liquid Cocaine dupla Ipa, Fehér Nyúl Pils, Flying Rabbit Ipa, Gentle Bastard Ipa) a Butcher’s Kitchen tételei közül válogathatunk húsos vagy vega fog alá valót.

1094 Budapest, Tűzoltó utca 22.

A klasszikus angol pubok hangulatát megidéző Black Dog Pub Újbuda ikonikus népszerűségnek örvendő kocsmája, ami a lehengerlően jó fej kiszolgálás, a kiváló zenék, na meg a kommersz és kisüzemi sörök gondosan válogatott kínálata okán kapott helyet kedvenc sörözőink között. Kényelmes bőr ülőgarnitúrák, szívmelengető miliő, a magyar Vandal Brewing legújabb főzetei, egyliteres korsók, a szendvics-burrito tengely mentén elhelyezkedő sörkorcsolyák, whisk(e)y különlegességek és focimeccs-közvetítések teszik még csalogatóbbá a BME és a Móricz Zsigmond körtértől csupán egy kőhajításnyira található sarki itatót.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 12.

A Lőrinc pap tér egyik sarkában megbúvó söröző-étterem egy másik nagy sörös nemzet, Csehország sörházainak hangulatát hozta el a magyar főváros szívébe, melynek vitamindús főzeteit és tradicionális cseh receptek alapján készült fogásait minden, a gasztronómia iránt kicsit is fogékony embernek érdemes megkóstolnia. A bensőséges félhomályban fürdő pincehelyiség ideális helyszín a Dudák, a Černovar, a Bakalár és a Maxmilian söreinek stílszerű mintavételezésére, de amíg jó idő van, a téren álló jezsuita templomra néző asztalokat is érdemes söralátétként hasznosítani – mondjuk, egy tál fahéjas szilvaleves, egy pár humpoleci füstölt kolbász, és egy hamisítatlan juhtúrós sztrapacska kíséretében.

1088 Budapest, Lőrinc Pap tér 4.

A napközben kávézóként és népszerű workstationként működő Kisüzem az est leszálltával ellenállhatatlan bor- és sörbárrá avanzsál, dub, afrobeat, tuareg rock és jazz-zene eklektikus kavalkádjára hangolva. A bár polcain több mint 130 féle rum és 40 fajta whisky sorakozik, a konyhát pedig egymás után hagyják el a remekbeszabott főételek és a finom harapnivalók. Habár az erzsébetvárosi csendrendelet értelmében a kisüzemeseknek egy időre be kellett szüntetniük a szokásos csütörtök esti koncerteket és vasárnapi némafilmvetítéseket, reméljük, hogy amint beköszönt az igazi ősz és már zárni kell az ablakokat, újra minden visszatér a régi kerékvágásba.

1072 Budapest, Kis Diófa utca 2.

A Műhely Pub egy autószerelő műhelyből titkos, tematikus bárrá alakult egység, ahol minden az autók megreparálásának varázslatos világa körül forog. Nem csak a helyi egyetemisták nagy kedvence, mindenkit mágnesként vonz. Bárki megtalálja a számításait itt, aki változatosságra vágyik a belváros forgataga után. Hat sörcsappal, minőségi, prémium párlatok hosszú sorával, ínycsiklandozó koktélokkal mulathatod náluk az időt egészen este 11-ig. A hab a tortán, hogy különös figyelmet szentelnek a minőségi underground zenei aláfestésnek. Tökéletes helyszín egy remek esti program megalapozásához, legyen szó randevúról, vagy nagy létszámú baráti összejövetelről.

1111 Budapest, Budafoki út 29.

