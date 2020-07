Az anyaságról készül bábelőadás Szabó T. Anna szövegeiből

A Képmás Magazin július 31-ei estjén az anyaság témája lesz fókuszban. Egy felnőtteknek szóló bábelőadás után humorral és komolyan beszélget a gyermekvállalásról Markó-Valentyik Anna színésznő-rendező és Szabó T. Anna írónő a kápolnásnyéki Halász Kastélyban.

Rövid megmerítkezés az anyaságban. Egy előadás, amely megszólítja a mélyre rejtett élményeket, és újraértelmezi a mindennapi rutint. A színpadon: anya és gyermek. Néha egyek, máskor két érző-viaskodó-egymást éltető karakter, aztán két nyeklő-csukló báb, akit visz a lendület. Hogyan ismerhetjük meg önmagunkat és a világot anyaként, hogyan változunk, kötődünk és tanulunk meg elengedi?

“Azért is jó műfaj a báb, mert sokféle értelmezést megenged. Nem akartam elmenni a gyerekvállalás propagálásába, meg akartam mutatni a boldogságát, de a nehézségeket sem akartam letagadni. A darabban fontosnak tartottam, hogy ne mondjam se azt, hogy ez a gyerek kibírhatatlan, se azt, hogy ez az anya borzasztóan neveli a gyerekét” – mondja Markó-Valentyik Anna, aki szerkesztette, rendezte, játssza és menedzseli az előadást. Rajta kívül a Képmás vendége lesz Szabó T. Anna is, akinek szövegeiből létrejött az Anyajegy c. produkció.

A felnőtteknek szóló bábelőadás után Markó-Valentyik Annával és a feldolgozott versek és írások szerzőjével, Szabó T. Annával Szám Kati, a Képmás főszerkesztője beszélget.

Humorral és komolyan az anyaságról – félelmek, döntések, kételyek és bizonyosságok

2020. július 31. péntek 19.00

Halász-kastély | 2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.

Jegyek ITT kaphatók.