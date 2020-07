Kihirdették a 2020-as ARC kiállítás témáját

Ökológiai összeomlás, világjárványok, társadalmi egyenlőtlenségek. A hétköznapi élet a Föld szinte minden egyes pontján mindinkább a kockázatok elkerülése köré szerveződik. A bolygón zajló lokális és globális jelenségek miatt mindannyiunknak, az összes földlakónak adott a közös feladvány: Hogyan tovább? Ezért az immár 20 éves hagyománnyal és komoly ismertséggel rendelkező pályázat és kiállítás az idén is körültekintően felelősségteljes, szabad és kreatív képkészítésre buzdítja a pályázatán résztvevőket.

A pályázati kiírás

“Hova tovább?

Helló, mizu, mi van veled? Te érted, hogy mi van most? Hogy mi történik velünk és mit érzünk a maszk mögött a globális bizonytalanságban? Tényleg ennyire megváltozott minden? Vagy mi változtunk meg?

Szerinted mi legyen? Merre vegyük az irányt? Vissza a múltba, vagy előre a jövőbe? Meneküljünk egy másik bolygóra, vagy változtassuk meg ezt a világot? Messiás kell, megmentő, új intelligencia, vagy találjunk vissza önmagunkhoz? Kifelé meneküljünk, vagy fedezzük fel, mi van legbelül?

Te mibe kapaszkodsz, amikor megfordul körülötted a világ? A vakcinákba, távolságtartásba, lélegeztetőgépekbe, mentőcsomagokba? Vagy a képzelőerődbe, a kreativitásodba? Az ötleteidbe? És ha igen, most van ötleted? Van víziód?

El tudod mondani, hol a hova, merre a tovább? Van ötleted, hogy megmutasd másoknak is, hogy hol tartunk most? Szerinted jól változunk? Vagy szerinted is rossz irányba mennek a dolgok? Te mit gondolsz, mit érzel, mit képzelsz, mit akarsz, mit látsz?

Találd ki, rakd össze, mutasd meg és vegyél részt! Most ez a legfontosabb: adjunk erőt egymásnak azzal, hogy van elképzelésünk, van képünk és lehetőségünk!

Szabadon választott téma: Az alkotói szabadság jegyében a felkínált témán kívül más ötlettel, témával is pályázhatsz szabadon!

Magyarország legnagyobb köztéri kiállítása várja szabad gondolataidat és zseniális vizuális ötleteidet!

Alkoss képet, és pályázz!”

A pályázatok leadási határideje: 2020. július 31. 12:00

Ahhoz, hogy pályázatukból idén is egy hagyományosan szabad kiállítás legyen, az ARC-nak szüksége van kedvelőire is! Várják minden olyan cég, szervezet és magánszemély támogatását, jelentkezését, akiknek fontos, hogy idén is legyen ARC kiállítás Budapest egy belvárosi közterületén.

