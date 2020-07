Bogrács, buli és limonádé – Íme a legjobb hétvégi programok Budapesten (július 23-26.)

Két tucat különleges budapesti hétvégi programot gyűjtöttünk össze nektek. Van köztük piknik, buli, mozi és több koncert is. Pörgessétek át, biztosan találtok valami kedvetekre valót!

Csütörtöki programok (július 23.)

„Naplemente, Jóga és…Limonádééé! Töltekezz fel a jövő hétre és engedd, hogy életed eseményei a lenyugvó nap fényében értelmet nyerjenek!”

„Örömmel jelentjük, hogy megérkezett a Blitz Pizza Budapest Budára, de nem is akármilyen helyre! Bevonulnak titkos kertünkbe a fatüzelésű kemencéjükkel, forró pizzáikkal, pimasz kis csapatukkal, hogy teljesen elcsavarják a fejünket. Nem is tudjuk, hogy élhettünk eddig nélkülük… Szerdától már ők is várnak aMajomhoz!”

Budapest legmenőbb 80s/retrowave bulija a Budapest Parkban. Egy estére Hawkins városává változik a Budapest Park, ahol 80as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhatsz. A hangulatért, Quixotic az új retrowave hullám legismertebb hazai úttörője felel. Szettjei garantált audiovizuális időutazásra visznek a szinti hullámain. Karácsonyi izzók, BMX, Stranger Things cosplay, retro arcadegép és egyedi fotófal a teljes Upside Down élményért.

„Ismét bevesszük a Szabadság teret! Július 23-án és 24-én, A Borjour Szabadság 2-n most a buborékoké lesz a főszerep! Magyar, francia, olasz, spanyol, ausztrál pezsgők a kínálatban! Azaz champagne, crémant, prosecco, cava, franciacorta és különböző országok methode traditionelle pezsgői… amikből palackkal ritkán veszel, de most akár 0,5 dl mennyiségben is megkóstolhatod őket! (És persze lesznek “csendes” fehérek és lesznek vörösök is, ha a bubit már unnád…) Ugorj le hozzánk csütörtökön és pénteken – borászatokkal, borkereskedésekkel + egy nagy nyitott térrel & szabadsággal várunk!”

„Téged is érdekelnek az ázsiai kultúrák? Nyitott vagy új ízek és ételek felfedezésére? Szereted a street food hangulatot? Itt a helyed!”

Pénteki programok (július 24.)

Egyedi Péter az elmúlt 10 évben az Óriást vezette, korábban az Isten Háta Mögöttben és az Annabarbiban játszott. A Rájátszás tagja, az underground zenei színtér aktív résztvevője. A Mmamt eredetileg Egyedi egy szál gitáros hálószobaprojektje volt, aztán nagyzenekaros, izgalmas zenei kaland lett, ami a teljes szabadság és a sokrétű hangszerelés ellenére továbbra is egy jól körbeírható világ: Egyedi intim, letisztult, belső feszültségektől teli világa, ami semmi korábbi munkájához nem hasonlítható.

„Itt a kikapcsolódás új hulláma, irány a Westend Tetőkert! 3 hektáros zöldövezetünk újra nyitva áll a lazulni vágyók előtt. Közösségi piknik, ismert DJ-k chill mixei és a hangulatos lounge is csak rád vár.”

„Úgy volt, hogy jövő héten nyitunk, de nem tudhatjuk lesz-e jövő hét és ahogy ti is, mi is nagyon várjuk már a napot. Kinyitunk pénteken! Lesz sok sör, meglepetés italok, egy kis kóstoló és óriási hangulat! Várunk szeretettel!”

A Keep Floyding zenekar idén az Aquincum múzeum területének egy új szegletében idézi meg a Pink Floyd klasszikusait és ritkaságait.

Száll a blues apáról fiára. TJR és fia Henrik közös estje a Muzikumban, akik külön-külön csatangoltak a világban, de ezen az estén együtt játszanak bluesokat, balladákat és egyéb, nem általános zenéket.

„A ’90s és ’00s évek legvadabb zenéivel jön DJ Tinder július 24-én: Backstreet Boys, Spice Girls, TLC, Coolio, Britney és végtelenségig lehetne folytatni a sort. Az már biztos, hogy teli torokból üvöltve táncoljátok majd át az éjszakát, a zenéket ugyanis Mindenki ismerni fogja!”

Szombati programok (július 25.)

Tony Lip egyszerű, ugyanakkor jó lelkű fickó, az a típus, akinek a problémamegoldó készsége kimerül az „előbb ütök és csak aztán kérdezek” módszerben. Egy kis mellékes reményében elvállalja, hogy egy afroamerikai zongorista, Don Shirley sofőrje lesz, aki Amerika déli államaiba indul turnézni, oda, ahol a helyiek nem látják szívesen azokat, akiknek más a bőrszíne. Don kifinomult stílusa szöges ellentéte az egykori kidobó ember nyers modorának, ám az út során rájönnek, hogy nem is annyira különbözőek.

„Mindent felülmúlóan csodálatos program volt az első Séták Éjszakája, ezért július 25-én, szombaton újra megrendezzük azt. Ezúttal a Magyar Sétaszövetséget alkotó

Budastep, ImagineBudapest és Hosszúlépés. Járunk? csapata közösen szervezi a programot, sőt, Budapesten kívül Debrecenben, Keszthelyen, Sopronban és Veszprémben is együtt sétálhatunk. Késő délutántól éjfélnél is tovább járunk városaink utcáin. Egyetlen nap alatt akár három sétán is elmerülhettek az éjszakában úgy, ahogy még sosem tettétek!”

„Utazz velünk a szelek szárnyán, a hullámok tajtékjain fodrozódó érzelmek végtelen tengerén! A vakítóan fehér ellentengernagyi sapkát DJ Suhaid viseli, vendégei pedig a nyugati naplemente horizontjából előtűnő titokzatos kalandorok.”

2020 nyarán immár 11. alkalommal kerül megrendezésre a Strandok Éjszakája. Ebből az alkalomból a termálfürdők, gyógyfürdők, strandok és aquaparkok meghosszabbított nyitvatartással, egyes esetekben kedvezményekkel, továbbá programokkal várják a vendégeket. De már önmagában a sötétedés utáni strandolás is nagy élményt fog jelenteni.

Folytatódik a Haris Parkban idén kezdődött piknik sorozat. A piknikkosarat és kiegészítőket kölcsön kapod, a kosár tartalmát pedig te válogathatod össze.

Vasárnapi programok (július 26.)

Visszatért a nagy hagyománnyal rendelkező Sunday Brunch, mely a vasárnapi családi ebédek örömteli hagyományát szeretné visszacsempészni a 21. századi COVID19 utáni életbe. Természetesen egy kicsit újragondolva a szabályokat követve.

„Következő projektünkben a 2019 és 2020-ban diplomázó METU-s diákok munkáiból válogattunk. A kiállított plakátok mögött a legváltozatosabb diplomamunkák, grafikai megoldások vannak. Illusztrációk, kártyajátékok, könyvek, számítógépes játékok transzformálódtak át egy-egy 50×70 cm-es plakáttá, vagy plakátszerű grafikává. A kiállítás nyitónapján hatalmas főzést csapunk a Szimpla – Közös lábos eseménysorozatának keretében.”

„Minden hónap utolsó vasárnapján, legközelebb pedig július 26-án bolhapiacot rendezzünk itt, az ATNO Forge-ban. Újpest legnépszerűbb, családbarát bolhapiaca, ahol különleges lángosokkal és jéghideg frissítőkkel tudjátok megjutalmazni magatokat a kincskeresés közben, vagy egy sikeres zsákmány megünnepléseként.”

„Levezetnéd valahol a szombat éjszaka rád maradt kellemetlen mellékhatásokat? Meríts erőt a város tetején, ahol a nyári nap és a hűsítő szellő az úr, ahol a zöld gyepen bátran mezítlábaskodhatsz és ahol senki nem fog rád furán nézni, ha babzsákunkban elbóbiskolsz egy pár percre. Ízletes BBQ burgerekkel, különleges frissítőkkel és HIP-HOP ütemekkel várjuk a hidratálni vágyókat.”

„Az első Bográtsch után máris itt a következő fenséges kiadás. Részünkről azt szeretnénk, hogy legyen hagyomány a vasárnapi közös ebéd. Szóval találkozzunk a lengedező fák alatt, tüzet gyújtva és ropogtatva július 26-án is! Ezúttal megfőzzük ebédre, a Smoke Riders csapattal közösen a Normafa lecsóját. Mindenki nyári kedvence mellé grillezett marha mergez kolbász + kovászos kenyér jár!”