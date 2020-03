Nemcsak a szülés előtti alakot állítja helyre, hanem a lelkiállapotot is

Ha egy édesanya végignéz magán a tükörben, gyakran azzal szembesül, hogy keblei a terhesség és szülés okozta hormonális változások, valamint a szoptatás miatt megereszkedtek, hasán a bőr furcsán redőződik és a hasfala is sokkal domborúbb, mint a babavárás előtt, ráadásul zsírpárnák jelentek meg ott, ahol korábban nem voltak. Ezeken a problémákon legtöbbször sem a diéta, sem a sport nem tud segíteni, csak a Mommy Makeover, ami nem más, mint az alak korrekciója a szülést követően.

Egy gyermek születése hatalmas boldogság, egy pillanat alatt feledteti a várandósság és a szülés esetleges viszontagságait. Függetlenül attól, hogy mennyire változott meg alakja, nincs szebb egy kismamánál! Idővel azonban minden nő szeretné visszanyerni régi alakját, amennyire az lehetséges. A terhesség és a szoptatás után visszamaradt súlyfelesleget diétával le lehet adni, de vannak olyan területek, ahol a zsírpárnák makacsul ragaszkodnak gazdájukhoz. Ráadásul a has bőrén és izomzatán, valamint a kebleken is megmaradhatnak azok a nyomok, melyek a későbbiekben akár a nőiesség érzését is elvehetik az anyukáktól. Ez pedig önbizalomvesztéshez, és negatív énképhez is vezethet, de szerencsére van megoldás: a Mommy Makeover, vagyis a szülés utáni alakkorrekció; erről beszélgettünk Dr. Molnár Istvánnal, a Dr. Rose Budapest Plasztikai Intézet plasztikai sebészével.

Minden visszakerül a maga helyére!

A Mommy Makeoverbe több plasztikai műtét tartozik, úgymint a zsírleszívás, a keblek megfiatalítása és a hasplasztika is, hiszen e két testtájékon hagy igazán nyomot a gyermekvállalás.

“A mellplasztika esetében beszélhetünk mellnagyobbításról, mellfelvarrásról vagy az úgynevezett kombinált műtétről, aminek az alkalmával mindkét operációt egyszerre végezzük el a tökéletes eredmény érdekében. A hasplasztika során nem csak a felesleges bőrt távolítjuk el és feszesítjük a többi részt, de a várandósság során esetlegesen szétnyílt hasizmokat is összehúzzuk. Ez utóbbi azért nagyon fontos, mert ha elmarad, a későbbiekben akár sérv is kialakulhat”

– tudtuk meg Dr. Molnár Istvántól, a Dr. Rose Budapest Plasztikai Intézet plasztikai sebészétől, aki beavatott minket a műtétek menetébe is. “Az első és legfontosabb, hogy az anyuka leadja a várandósság és szoptatási időszak alatt felszaladt kilókat. Erre azért van szükség, mert a zsírleszívás lokális megoldás, tehát igazán szép eredményt akkor lehet vele elérni, ha csak egy-egy testtájékon vannak makacs zsírlerakódások. Nem ritka, hogy többféle beavatkozásra is szükség van, de egyszerre csak egy részüket végezzük el, tehát a hasplasztika vagy a mellfelvarrás/ mellnagyobbítás mellett elvégezhetjük a zsírleszívás egy részét, de a másik nagyobb beavatkozást nem. Ennek több oka is van: egyrészt, a műtétek után legalább 6 hónap kell a teljes gyógyuláshoz, másrészt, ha minden beavatkozást egyszerre elvégeznénk, az túlzottan nagy terhelést jelentene a szervezetnek, lassabban gyógyulna és komplikációk léphetnének fel. Ezeket elkerülendő végezzük el több részletben a helyreállító műtéteket. Az sem utolsó szempont, hogy egy édesanya sem szeretné, hogy hónapokig ne emelhesse fel gyermekét, vagy ne tudjon játszani vele – mondta el Dr. Molnár István plasztikai sebész.

Ez zavarja igazán a nőket

A Dr. Rose Budapest Plasztikai Intézet szakértőjétől azt is megkérdeztük, tapasztalatai szerint mi az, ami a leginkább zavarja a hozzá érkező hölgyeket. “Érdekes módon a mellek megereszkedése és a hasi terület megváltozása az, ami miatt főleg hozzám fordulnak a páciensek, akiken már a műtét utáni első konzultáción jól látható, hogy visszatért az önbizalmuk. Azt vettem észre, hogy a testsúly csökkenése után visszamaradt zsírpárnákkal könnyebben megbékélnek a hölgyek” – árulta el Dr. Rose Budapest Plasztikai intézet szakorvosa. “A Mommy Makeover beavatkozásokat a szülést és szoptatás befejezését követően legkorábban fél évvel lehet elvégezni. Ha később a páciens mégis ismét állapotos lesz, később meg lehet ismételni a műtéteket, de nem egy példát tudnék említeni, amikor nem volt ilyesmire szükség például egy korábban jól sikerült hasplasztika után.

