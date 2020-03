Innen származnak a Lush varázslatos összetevői

A nemzetközi nőnap alkalmából a Lush három, a márka által támogatott női szövetkezetet mutat be, hogy tágabb képet kaphassunk arról, honnan érkeznek bőrbarát termékeinek alapanyagai. Mindeközben megismerhetjük azokat, akik áldozatos munkájukkal küzdenek a változásért.

Az aloé ad erőt a kenyai nőknek

A maszáj nők rossz életkörülményeik ellenére keményen dolgoznak; aloét termesztenek a Lush számára, hogy leszámoljanak az idejétmúlt hagyományokkal. A maszájok hagyományosan állattartással foglalkoznak, de a túllegeltetés miatt tönkrement termőföld arra kényszerítette őket, hogy megváltoztassák szokásaikat. A kenyai Twalából származó nőknek volt egy ötlete: mi lenne, ha az eleve őshonos Aloe secundiflora termesztéséből élnének? Módszerek a permakultúra alapelveire épülnek, így segítenek a tönkrement ökoszisztémák újjáépítésében és nem igényelnek vegyszereket. A twalai nők csoportja nem az egyetlen közösség, ami az aloé termesztéséből él.

A régióban három másik csoportot támogat a Laikipia Permakultúra Központ – ők is a Lush beszállítói. Az aloé stabil bevételt jelent és emeli az életszínvonalat. Lehetőséget ad a nőknek, hogy gyermekeiket iskolába járassák, és segít leszámolni a lányok eladásának szörnyű szokásával is. Az Aloe secundiflora a Charity Pot testápolóban is megtalálható. A Charity Pot eladásából származó nettó bevétel helyi projekteket és alulról induló kezdeményezéseket támogat.

Különleges fair trade sheavaj Ghánából

A Lush az Ojoba női szövetkezettől szerzi be ezt a tápanyagokban gazdag, hidratáló összetevőt. A 400 nőt tömörítő szövetkezet minden tagjának stabil megélhetést biztosít egész évben. Korábban a szüreti időszak elmúltával sokaknak el kellett hagynia az otthonát, hogy új munka után nézzen. Mára ők is egész évben el tudják tartani a családjukat, gyermekeiket pedig taníttathatják és egészségügyi ellátásban is részesíthetik.

Az önmegvalósítás és az ambíció egyre erőteljesebben virágzik a csoportban, minél nagyobb a közösség sikere; ez lehetőséget ad az újabb regeneratív projektek elindítására is. Nemrég ünnepelték a régió első közösségi könyvtárának megnyitását. A tápláló fair trade sheavaj megtalálható például a Ro’s Argan pucér testkondicionálóban.

Fenntartható argánolaj Marokkóból

A marokkói Ifrawnlhna közösségben dolgozó 42 nő naponta körülbelül egy kiló argánmagot zúz össze. Ezt később Agadirba szállítják, ahol a Lush termékeiből jól ismert, borostyánszínű olajat vonják ki belőle. Az argánolaj megtalálható Jason and the Argan Oil samponkorongunkban is. Jelenleg 22 falusi szövetkezet küldi a feldolgozott magokat Agadirba. Szakszervezetük is van, melynek választott elnöke minőség-ellenőrzést és exportszabályozást biztosít.

A szakszervezet egyrészt hivatalosan is megerősíti a termék minőségét, nyomonkövethetőségét és frissességét, másrészt rendszeres képzéseket és oktatást szervez, hogy a közösségek elnyerhessék az ECOCERT bio minősítést és megfeleljenek a fair trade szabványoknak. Ez garantálja, hogy a nők termékei hivatalosan is kézműves árunak minősüljenek, így megfelelő áron adhatnak túl rajtuk.