Idén is lesz Szegeden Fool Moon Acappella Fesztivál

A rendezvény április végén kerül megszervezésre.

A Fool Moon Nemzetközi Acappella Fesztivált – számtalan külföldi verseny, fellépés és fesztiválszereplés tapasztalatait hasznosítva – a többszörös nemzetközi díjas, szegedi Kölcseyéremmel is kitüntetett Fool Moon pop-acappella együttes alapította 15 évvel ezelőtt, Szegeden. Jelenleg is az első és egyetlen ilyen jellegű rendezvény Magyarországon, melyet az első évtől kezdve óriási érdeklődés övez. A fesztivál elmúlt éveiben a közönség megismerkedhetett a magyar acappella éneklés legjobbjaival klasszikus és könnyűzenei vonalon egyaránt, és minden alkalommal álló ovációval fogadták a nemzetközi acappella zene és beatbox neves képviselőit, akik többek között Kubából, Olaszországból, Franciaországból, Németországból, Ausztriából, Oroszországból, Horvátországból és Ukrajnából érkeztek. A fesztivál keretein belül a Fool Moon hangsúlyt fektet a műfaj szélesebb körű népszerűsítésére, lehetőséget biztosít feltörekvő, fiatal együtteseknek is a bemutatkozásra. A koncertek Szeged város különböző helyein kerülnek megrendezésre, ezzel megismertetve a látogatókkal Szeged szépségeit.

A koncertsorozat

KóSza 2020

Ahogy minden évben, a fesztivál keretein belül a Fool Moon, a Szeged Városi Kórusegyesülettel összefogva szeretné a várost egy acappella és klasszikus kóruszenétől zengő, vidám színtérré tenni a KóSza 2020 (Kórusok Szabadon) megrendezésével, 2020. április 25-én délutántól estig. Az ideutazó és helyi kórusok Szeged különböző kultikus terein, belső udvarain adják elő műsoraikat a járókelőknek, majd egy közönséggel közös éneklésre gyűlnek össze. A KóSza 2020 a budapesti Kórusok Éjszakája társrendezvénye.

Rock4 (NL)

Az 1. napon, 2020. április 24-én, a szegedi IH Rendezvényközpontban a holland Rock4 várja

az érdeklődőket. Az elmúlt 15 év legnagyobb sikerének számító holland rock-acappella formáció, a 8 lemezt, számtalan díjat és ezernél is több fellépést maga mögött tudó Rock4 látogat ismét Szegedre, ahol ebben a felállásban utoljára láthatjuk. Ebből az alkalomból az együttes egy speciális, csak és kizárólag a Fool Moon Acappella Fesztivál közönségének szóló egész estés műsort állított össze aktuális Beatles-showjából, az Abbey Roadból, és a formáció elmúlt 20 évének legnagyobb közönségsikereit tartalmazó ‘Best of’ showjából.

A Rock4-t tizenöt éves barátság és rengeteg szál köti a Fool Moonhoz, sőt, a két együttesnek immár 5 éve a basszus énekese is egyazon személy, de Luc Devens, Luc Nelissen és Lucas Blommers mindig örömmel gondol vissza a szegedi közönségre, így hezitálás nélkül mondtak igent a fesztivál felkérésére.

Fool Moon & Luc Devens (NL)

Április 25-én, a KóSza végeztével veszi kezdetét a Fesztivál fő napja, melynek egyik meglepetése a Fool Moon közös koncertje Luc Devens-szel, a Rock4 szólóénekesével. A koncert folytatása a 2019. novemberi teltházas Müpás együttműködésnek.

Luc Devens egyedülálló vokális jelenség: lenyűgöző lélekkel és dinamikával megáldott énekes. Hangja a puha intimitástól a lehengerlő experimentális erőig számtalan árnyalatot rejt, hangterjedelme meghaladja a négy oktávot. Karrierje a Jézus Krisztus Szupersztár nevű musicallel indult, amelyben Jézus szerepét alakította. Ezután a Rock4 nevű vokálegyüttes szólóénekese lett: a csapattal immár 15 éve turnézik nagy sikerrel Európa-szerte. Az utóbbi években sokat fejlődött zeneszerzői, hangszerelői és produceri énje is. Ludovique néven együtműködött számos sikeres zenésszel, köztük Dominic Millerrel (Sting, Phil Collins), Manfred Leuchterrel és Michel Biscegliával is a nemrég megjelent albumán. A „Naked Singer” projektjében – amelynek maga volt a producere – első ízben mutathatta meg sokoldalúságát, megszabadulva a zenei címkék börtönéből. A Fool Moon Luc Devens-szel közös estjén rockosabb oldalát szeretné megmutatni hűséges szegedi közönségének és rajongóinak, olyan együttesek dalain keresztül, mint a Queen vagy a Led Zeppelin.

A Fool Moon hazánk első számú, többszörös nemzetközi díjas pop-acappella csapata, mely 18 évnyi újító-úttörő munkát tudhat maga mögött. A Fool Moonnak köszönhetően az acappella – azaz a hangszerek nélküli, énekelt popzene – soha nem látott népszerűségre tett szert a magyar közönség körében. Humoros és szórakoztató, de magas szakmai színvonalú és igényes stílusú koncertjeik során a műfajjal ismerkedő és a zenéhez értő hallgatók is egyaránt találnak kedvükre valót. Rendhagyó zeneóráik, mesterkurzusaik, tévés szerepléseik hatására Magyarországon az acappella zene előtérbe került, és egyre több acappella együttes megalakulásának mozgatórugója is. Eddigi pályafutásuk alatt 7 nagylemezt, 13 nemzetközi és magyar díjat, számos jelölést, elismerést, és a hazai zenei élet legnagyobb előadóival közös együttműködést mondhatnak magukénak.

The Real Group (S)

Április 25-én a világ egyik leghíresebb acappella formációja, a svéd The Real Group lép fel. A Real Group egy legendás és stílusteremtő vokálegyüttes Svédországból. Egyedüli hangszerként a hangjukat használva egyedi hangzásvilágot alakítottak ki a jazz, pop és skandináv kóruszene határain belül. A csapat 1984-ben alakult, és immár több mint 30 éve turnézik világszerte. A tökéletes hangzás iránti elköteleződésük, személyes hangvételük és saját szerzeményeik révén nemcsak a zene megszállottjai, hanem zenerajongók szélesebb körében is ismertek.

Széles körű repertoárjuk és a tagok kiváló zenei képzettsége lehetővé tette az együttes számára, hogy együttműködjön szimfonikus zenekarokkal, jazzformációkkal, popcsapatokkal és neves előadóművészekkel, köztük Barbara Hendricksszel, Toots Thielemansszal és Sir George Martinnal. Emellett felléptek a svéd királyi család előtt, a FIFA Labdarúgó-világbajnokság megnyitóünnepségén Dél-Koreában, továbbá számos államfő, köztük a japán császár színe előtt.

Jótékonysági gyűjtés

A Fool Moon és az IH Rendezvényközpont az idén a Gyógyító Angyal Alapítványt is támogatja koncertjeivel. Az alapítvány a Szegedi Gyermekklinika daganatos kis betegeinek gyógyulását segítő eszközökre fordítja a befolyt összeget. A rendezvény az akció folyamán a Rock4 koncertjének 14-15. sorába szóló jegyek teljes árát folyósítja a jótékony célra, de a közönség tagjaiból is válhat Angyal, ha a Fool Moon és a Real Group koncertjein a Gyógyító Angyal matricás CD-ket vásárolják meg, vagy a KóSza folyamán a helyszíneken kihelyezett gyűjtőboxokba dobják be adományukat.