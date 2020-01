Nutella-nap, Anker’t-záróbuli és Super Bowl – a legjobb programok Budapesten (január 30. – február 2.)

A Nutella- és palacsintarajongók örülhetnek, mert degeszre ehetik magukat a következő napokban, de kulturális programokból és bulikból sem lesz hiány. Vasárnap éjjel meg a sportőrültek a Superbowlt izguhatják végig, mi már alig várjuk a reklámblokkokat!

Csütörtöki programok (január 30.)

“Februáran két kiemelten fontos ünnepet is tartanak: Február 5-én a nemzetközi Nutella-napot és Február 25-én az itthon is egyre népszerűbb Palacsinta-napokat – Pancake Dayt. Mivel Mi a Bálna Bisztróban és a Hello Sweet Budapesten mindkettőt imádjuk, ezért egész februárban a két kedvencünk előtt tisztelgünk, már január 29-től.”

“Játszanátok, de nem vagytok elegen a kedvenc társasaitokhoz? Próbáltatok kettesben egy-két játékot, de valahogy nem volt az igazi? Akkor itt az ideje, hogy megismerkedjetek a megoldással: Ugyanis eljött az idei év első Ráday Gémklub Tematikus napja, amelynek középpontjában a páros/kétfős társasjátékok állnak. Hogy egészen pontosak legyünk, nemcsak azok, amelyeket pontosan két fő játszhatja, se több, se kevesebb, hanem azok is, amelyek nemcsak hogy működnek két fővel, de amelyeket kifejezetten élmény ketten játszani!”

“Gyere, és próbáld ki magad Magyarország legrégebben futó slam poetry klubján! A legtöbben már hallottátok a hírt, hogy az Anker’t bezárja kapuit február 1-jével, az SPB azonban nem szűnik meg, csak új helyen folytatjuk! Erről részletek hamarosan. Addig is várunk benneteket az utolsó Anker’tben tartott klubunkra így a vizsgaidőszak végén!”

“@Dürer kisterem, 01.30 20:00: Kapunyitás 20:30: Wactor 21:30: HOLDUDVAR (Helyenként durva D.Koms szettekkel is számolhatunk) Belépőjegy: 1 db ezróka (1000 HUF)”

Pénteki programok (január 31.)

“Magyarországon először bemutatásra kerülő, díjnyertes alkotások az emberi sorsok, valódi élettörténetek és a társadalmi kérdések iránt nyitott nézőknek. Filmvetítések, közönségtalálkozók, viták és szakmai programok egy teljes hétig.”

“Az Art+ Cinemában zajló vetítéssorozatunk következő programja a 19-20. század fordulójának virágzó bécsi kulturális életét és a szecesszió születésének páratlanul izgalmas időszakát mutatja be, rávilágítva emberi, történelmi és művészeti szempontokra egyaránt. A film vezérfonalául Gustav Klimt és Egon Schiele művészetét, valamint a szecesszió korai alkotásait feldolgozó tematikus kiállítások szolgálnak, amelyeknek a bécsi Leopold Múzeum, Albertina Múzeum, a Belvedere kastély és a Bécsi Szépművészeti Múzeum adtak otthont.”

“Január 31-én az év első Trap bulija DJ GOZTH-tal a VOLT Lokálban Az est folyamán olyan újhullámos (T)rapsztárok számaira pöröghetünk, mint akiket a coveren is olvashattok, és még sorolhatnánk persze… ;) Ha Te is kedveled ezt a zenei világot, akkor mindenképpen itt a helyed, az Akvárium Klub VOLT Lokál termében.”

Szombati programok (február 1.)

“Az egyik legszennyezőbb iparág a divat, mégis vágyunk arra, hogy frissüljön a gardróbunk. Lassan itt a farsang is, jól jönne egy jelmez vagy csak valami hacuka, ami lehet az új kedvenc darabod, fizunap még nem volt, de van ruhád amit nem használsz és szívesen elcserélnéd egy másikra, akkor ez a te délutánod lesz.”

“8 év után Budapest legbefogadóbb szórakozóhelye, mely az évek során otthont adott rengeteg kulturális, zenei, sport, divat eseménynek, kerekasztal beszélgetésnek, kiállításnak és számtalan szakmai díjjal és vendégeink szeretetével gazdagodott, bezár. Természetesen méltóképpen intünk búcsút a Paulay 33-nak, a JUTYUBDISZKO 10 éves jubileumi bulijával!”

“Gyere éjszakai korizni csodás fényekben a Jégkertbe!

3 órás Éjszakai Korizás (21-24)

Lézerfények és váltakozó fények, füst a jégen

Jégdisco a legjobb fesztivál zenékkel

Élő DJ MIX közvetlenül a jég mellett: élőben keverik be nektek a legjobb zenéket a Moonlight Production rendezvénysorozat rezidensei: Sincrane, DJ Kriss

Unicum Szilva akció egész este! 4cl csak 600Ft!

Kifogyhatatlan forralt boros bödön!”

“Január 31-én megjelenik a második nagylemezünk “Úton” címmel. Nagyon örülünk neki és nagyon meg fogjuk ünnepelni. Ennek örömére másnap, február elsején beköltözünk a DJ-pultba, tábort verünk a bárpult előtt és megismételjük a korábban hatalmasat futott falunapi mulatságunkat!”

Vasárnapi programok (február 2.)

“A Patkány évét megnyitva az új holdújévet ünnepeljük Távol-Kelet varázslatával. Koccints családoddal és barátaiddal az új kezdetekre egy pohár Beijing Bellini vagy Chi-Chi koktél társaságában, miközben olyan tradicionális finomságokat kóstolhattok meg, mint Yang séf Pekingi kacsája vagy a Shanghai csirke fogásunk chilivel ízesítve. A legkisebbeket kínai motívumok varázsolják el, miközben a Sütisarokban roppanós szerencsehozó süteményekkel várjuk őket.”

“Szeretettel várlak titeket workshopomra, melyen téli képeslapot készítünk vízfestékkel és ecsetfilces kalligráfiával! A workshop menete: 1. – Bevezetés a vízfestés rejtelmeibe (30 perc) 2. – Saját képeslapok készítése (1 óra) 3. – Kávé-, teaszünet (15 perc) 4. – Ecsetfilces kalligráfia alapjai (30 perc) 5. – Saját felirat elhelyezése az elkészített képeslapokra (45 perc)”

“Ez egy olyan művészeti ág, amely a szemeddel indul. Kinyitod, megpillantasz valamit, az agyad feldolgozza, megnyomod a gombot, a végén pedig vagy kép lesz belőle, vagy sem. Nekem ez nagyon fontos, és folyamatosan azon jár a fejem, vajon mi tesz egy egyszerű fotót jó fotóvá.” Az 53 perces dokumentumfilm egyfajta utazás Vilmos magánéletébe, a művész kiállításán és legkiemelkedőbb fényképein keresztül. Mindezt magyarországi ,,második családja” örökíti meg, akik képesek voltak feltárni és olyan formában elmesélni Vilmos történetét, ahogyan azt még azelőtt soha senki nem tette. Mivel a közönséget Vilmos kíséri végig a történetben, így megismerhetjük fáradhatatlan, élénk, őszinte és szellemes karakterét is.”

“Gyertek és nézzük idén is együtt a Superbowlt, egyik szemünkkel a TV-n, másikkal a kivetítőn! Szokásos módon készülünk menükkel is:

1 korsó Kruso/Soproni + 1 melegszendvics = 1100

1 korsó Kruso/Soproni + 1 nachos = 1100”