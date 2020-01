Esküvőkiállítás és Forralt Bor Fesztivál – Íme a legjobb hétvégi programok Budapesten (január 23-26.)

A következő napokban két nagyszerű forralt bor fesztivál is vár ránk Budapesten, miközben az Esküvőkiállítás is megnyitja kapuit. Lássuk, hová érdemes kiruccanunk január 23. és 26. között, ha a szabadidőnket nem otthoni bekuckózással töltenénk.

Csütörtöki programok (január 23.)

Január 23-án izgalmas kiállítás nyílik a Ludwig Múzeumban, mely az internet utáni jövőbe kalauzolja a látogatókat. Csütörtök este ráadásul egy témába illő performansz előadást is élvezhetnek az érdeklődők Nicola Hein és Lukas Truniger jóvoltából. A tárlat április 26-ig tekinthető meg.

Fennállásának 8. évfordulóját ünnepli csütörtök este a Kis Fecske Presszóban a Budapest Bike Maffia csapata. Este 7 órától a srácok beszámolnak a tavalyi évről és kihirdetik 2020-as terveiket is. Ha érdekelnek a budapesti és vidéki Bike Maffia csapatok eredményei, ott a helyed!

A 2020-as év sem telhet el margariták nélkül, így rögtön az első hónapban a kedvenc koktélunknak dedikálhatjuk az estét a Nagymező utcai Terezában. Fittyet hányva a borongós időjárásra, itt a kedvenc margaritátokkal a kézben ereszthetitek ki a januári fáradt gőzt, párban vagy a barátaitok társaságában.

2014 óta minden januárban bemutatkoznak a legfrissebb üzleti- és marketingtrendek a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpontban. 1500+ döntéshozó, 25+ exkluzív előadás, 55+ kiállító évindító ajánlatokkal és moderált kapcsolatépítés = 1 évnyi új kapcsolat!

Megjelent a The Carbonfools hetedik nagylemeze, amely a Carbonsun címet kapta. A friss anyagot a banda rajongói először élőben január 23-án hallhatják majd az A38 hajón este 8 órától, ahol a fizikai hanghordozó megvásárlására is lesz lehetőség.

Pénteki programok (január 24.)

Pénteken egy felejthetetlen születésnapi bulival, színházi előadásokkal, koncerttel és egyéb színes programokkal, valamint az elengedhetetlen tortával várja vendégeit a 4. születésnapját ünneplő Nem Adom Fel Kávézó.

Az Apey & the Pea frontembere, Áron András ad koncertet az Akvárium KisHalljában péntek este 20:30-tól. Andris jelenleg a negyedik nagylemezén dolgozik, mely Book of Changes címmel jelenik meg 2020-ban, a tőle már megszokott kompromisszumok nélküli művészi hanghordozás jegyében.

Utoljára veszi birtokba az Anker’tet a Bladerunnaz bulisorozata, a Friday Downtown. A legjobb liquid, deep, jungle és old school drum and bass zenékről DJ Ren és Statik gondoskodik. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget az Anker’tes péntek esti partizásra!

Január 24-én nagyszabású Mozart-hangversenyt hallgathat a klasszikus műfajt kedvelő közönség a Zeneakadémián a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közös előadásán. A repertoárban a mester g-moll szimfóniája és a Requiem csendül fel, melyeket Weber II. (Esz-dúr) klarinétversenye egészít ki.

Péntek este 19 órától Woody Allen 1987-ben készült filmje, A rádió aranykora lesz műsoron a Bem Moziban. Az alkotás segítségével a narrátor (vagyis maga Woody Allen) emlékein keresztül megismerhetjük, mit jelentett a rádió hullámain érkező világ, a Manhattan-i csillogás és pompa, a gazdagok, a mulatók és budoárok világa egy egyszerű polgárcsalád életében.

A belváros szívében, a Fröccsteraszon első alkalommal kerül megrendezésre a Forralt Bor Fesztivál, ahol több mint 30 féle borkülönlegességgel, téli finomságokkal és egyéb meleg italokkal várnak bennünket a szervezők. A program péntektől vasárnapig, minden nap déltől este 10-ig tart.

Péntek este a legkedveltebb hazai slágerektől lesz hangos a Fröccsterasz és a belvárosi éjszaka. Jönnek az elmaradhatatlan retró dalok, és napjaink legütősebb rádiós trekkjei, úgyhogy nem érdemes kimaradni a hét legnagyobb bulijából!

A ’90s és ’00s évek legvadabb zenéivel érkezik az Akvárium VOLT Lokáljába Loripop január 24-én és 25-én, hogy gondoskodjon róla, hogy mindenki teli torokból üvöltve táncolja át az éjszakát. Backstreet Boys, Spice Girls, TLC, Coolio, Britney és még sokan mások várnak rád.

Szombati programok (január 25.)

Január 25-26-án kerül megrendezésre a Millenáris Parkban az Országos Kolbász- és Sajtfesztivál családi gasztroeseménye, melyen a hazai közönség a legfinomabb ételekkel és italokkal ismerkedhet, miközben színpadi programok is láthatóak. A rendezvény ingyenes.

Ezen a hétvégén menyasszonyi ruhák, virágkötők, rendezvényszervezők és lenyűgöző dekorációs elemek veszik birtokba a Papp László Budapest Sportarénát. A esküvőre készülő érdeklődők továbbá zenés-táncos műsorokat is élvezhetnek, sőt megcsodálhatják neves külföldi divatcégek 2020-as termékeit is.

Ha szombat, akkor Czakó Termelői Piacz! Az 1. kerületi Czakó utca 15-ben ezen a héten találkozhatsz többek között bio zöldségekkel, termelői tojással, szörpökkel, lekvárokkal, mézkülönlegességekkel, kecskesajtokkal, és olyan specialitásokkal is, mint a szamárkolbász vagy a füstölt fürjtojás.

Szinte napra pontosan 20 évvel ezelőtt, 2000. január 27-én mutatták be a magyar mozikban az ezredforduló kultfilmjét, a Harcosok klubját. Az Edward Norton és Brad Pitt főszereplésével készült klasszikus szombat este 20:30-kor tekinthető meg a Bem Moziban.

2020. január 25. és 26. között az eddigi évek hatalmas sikerére való tekintettel újra megrendezésre kerül a Forralt Bor Fesztivál és Kézműves Ünnep, az év első gasztronómiai összejövetele Óbudán. Az új, sokkal nagyobb helyszínen több száz ülőhellyel és melegedőkkel készülnek a szervezők, de lesz jégpálya is az egész család örömére!

Vasárnapi programok (január 26.)

Virágok, gasztronómiai különlegességek, természetes dizájn – szerelmes hangulatban. Vasárnap újra Kiskertpiac az Anker’t-ben, melyre ez alkalommal szeretettel várják a szervezők a természetközeli esküvőt tervezgető párokat is, méghozzá egyedi dekorációs ötletekkel és virágos inspirációkkal, valamint köszönetajándékokkal.

A “yours truly” egy finn kezdeményezésű nemzetközi futás minden évben. Fuss az év leghidegebb napján 25 km-t a Budai-hegységben található Mókus körön, és mutasd meg, hogy a hideg nem akadály, hisz a futás 4 évszakos sport! Rajt és cél a Szép Juhásznénál.

A vasárnapi 10 kilométeres séta célja felhívni a figyelmet a rendszeres testmozgás fontosságára, és bevezetni az érdeklődőket a teljesítménytúrázás világába. A részvétel ingyenes, ráadásul előzetes regisztráció nélkül, a helyszínen is van lehetőség a csatlakozásra.

Az év első magbörzéjének a Szimpla Kert ad otthont vasárnap 10:30-as kezdettel. A vásárlási lehetőségen túl itt egy izgalmas magkvíz, felismerőjáték és cserebere lehetőség is vár rád. Sőt az ingyenes zöldkönyvtárban még számos (a helyszínen olvasható) kert- és növény témájú kézikönyv is elérhető.