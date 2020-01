A ’80-as évek legnagyobb popbandája a Paloznaki Jazzpikniken

Idén nyáron ismét egy igazi legendát, a Level 42 zenekarát repítik a Balaton-felvidékre a Paloznaki Jazzpiknik szervezői.

A Level 42 a ’80-as évek legendás jazz-funk fúziós együttese. A brit zenekar a jazz, a rock, a pop, a funky, illetve a soul és a blues elemeit vegyítette egyedi hangzásban, amelyért milliók rajongtak. Az együttes olyan ismert dalokat hoz majd a Jazzpiknikre, mint a Lessons in Love, a Something about you, vagy az It’s Over című gigaslágerek. Világszerte több mint 30 millió eladott lemezük van.

A Level 42 frontemberét, Mark Kinget több amerikai és brit zenei szaklap is a világ legjobb basszusgitárosának kiáltotta ki, a zenekart pedig éveken át a legjobb brit bandának választották meg. Az eredeti felállás szerint Mark King (basszus, ének), Phil Gould (dob), Boon Gould (gitár) és Mike Lindup (billentyű) zenéltek együtt, a zenekar 1979-ben alakult.

Fennállásuk első öt évében számos kis slágerükkel váltak ismertté, de a világhírt az 1985 végén kiadott World Machine hozta meg, amely dupla platinalemez lett. Ezt követte a Running in Family (1987) és a Staring at the Sun (1988), amelyek szintén nagy sikert hoztak. Pályájuk csúcsát 1987-es világkörüli turnéjuk jelentette, amely után a Gould testvérek kiléptek a csapatból, és session zenészként folytatták tovább. Mark King is egyre többet vendégszerepelt különböző előadók lemezein, így 1993-tól 2006-ig szüneteltette zenekarát.

A Level 42 2006-ban ismét összeállt, ekkor adták ki Retroglide című stúdióalbumukat. Négy évvel később, a zenekar egy különleges, Living It Up elnevezésű turnéval ünnepelte 30. évfordulóját. 2013-ban adták ki Sirens című EP-jüket, majd 2018-ban Eternity, azaz „Örökkévalóság” turnéjukkal koronázták meg a zenekar fennállásának 40. évfordulóját.

A 2020-as európai turnéjuk egyik állomása pedig július 30-án a 9. Paloznaki Jazzpiknik, ahol ismét egy legendás örökzöld pezsdíti fel a mesés Balaton-felvidéki nyárestet!

