Nagykoncerttel ünnepli 20. születésnapját a hiperkarma

Régi zenésztársakkal és meglepetésvendégekkel ünnepli 20. születésnapját az ország egyik legmeghatározóbb alternatív zenekara, a hiperkarma 2020. február 7-én a Papp László Sportarénában. A koncert nem csupán születésnapi visszatekintés lesz az elmúlt két évtizedre, hanem több új dalt is ezen az estén hallhat először élőben a közönség.

A hiperkarma egysége idő által igazolt barátságokra épül, melyekkel ellentétben maguk a dalok egy percet sem öregedtek

– emeli ki Bérczesi Robi, a zenekar frontembere. A hiperkarma első húsz éve valóban megismételhetetlen ívet ír le. Első albumukon olyan dalok szerepeltek, mint a kérdőjel, a sosem voltunk senkik, a felejtő vagy a dob+basszus, és azóta is az évtized egyik legmeghatározóbb magyar lemezeként hivatkoznak rá. Az egyedi előadói stílusnak, az önterápiának beillő, versként is értelmezhető dalszövegeknek köszönhetően a zenekar rövid idő alatt kultikussá vált, amit a második album, az amondó sikere még inkább megerősített.

A 20 évet azonban rengeteg fent és lent – közte a több éves zenekari szünet –, számos tagcsere, de szerencsére a megújulásra való képesség is jellemezte. A zenekar hangvételében a délibáb című lemez megjelenése hozta a legnagyobb változást. Sokan fel is tették a kérdést, hogy vajon jól áll-e a zenekarnak a boldogság. A 2019-es a napsütötte rész kísérletező, egyszerű dalaival továbbvitte az örömzenés vonalat, Bérczesi Robi pedig egy interjúban ki is fejtette. „Sokkal jobban örülök annak, hogy olyan számokat játszhatok el a koncerteken, amikben sokat szerepel például a boldogság szó.”

Az arénabeli koncerten a megszokott hiperkarma nagyzenekar lesz a színpadon, vokalistaként Kelemen Angelika és Vincze-Fekete Vera, hegedűn Vucurevic Elvira, trombitán pedig Harmati Sebestyén fog játszani. A régebbi felállásból Zaják Péter perkás és Frenk is csatlakozik a csapathoz, de rajtuk kívül még több meglepetésvendég várható. Itt debütál élőben a zenekar nemrégiben megjelent jószerencsét! című dala is. „Ez egy szerelmes dal, de nincs konkrét címzettje, inkább olyan, mint egy búcsúzás a fiatalságomtól, és mivel 5 és 20 éves korom között Komlón, a Mecsekben éltem, ezért adott volt a klip helyszíne is” – mesélte Robi az új számról. A születésnapig hátralévő időszakban azonban még várható néhány újdonság a hiperkarmától, amelyek élőben először szintén 2020. február 7-én lesznek hallhatók.

