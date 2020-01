Tudd meg, miben rejlik a páratlan szépségű Doha vonzereje!

Amikor a téli melankólia miatt a négy fal börtönébe zárva érzed magad, akkor van itt az ideje, hogy melegebb éghajlatra utazz. Gondoltál már arra, milyen lehet Doha vibrálóan színes kulturális közegében, építészeti remekek árnyékában tölteni az időt? A Qatar Airways járatai elröpítenek a közel-keleti paradicsomba, hogy testközelből tapasztalhasd meg Katar fővárosának megfoghatatlan hangulatát, amelynek egyediségéhez az ott található épületek is hozzájárulnak.

Katari Nemzeti Múzeum

A francia építész, Jean Nouvel tervezte a sivatagi rózsa által inspirált épületet, amelyet 2019 márciusában nyitottak meg a nagyközönség előtt és szinte azonnal nemzetközi szenzációvá vált. nem véletlenül: a futurisztikus épület a világ legnagyobb múzeuma, közvetlen kapcsolattal Abdullah Bin Jassim Al Thani sejk nem kevésbé impozáns palotájával.A komplexum a katari identitástudatot ünnepli, és közel 8000 tárgyat állít ki, közte régészeti leleteket, textíliákat, ékszereket, művészeti alkotásokat, könyveket, és történelmi dokumentumokat.

Iszlám Művészeti Múzeum

6 hónapon át tanulmányozta Spanyolország, Szíria, Egyiptom és Tunézia mecsetjeit I. M. Pei kínai-amerikai építész, az Iszlám Művészeti Múzeum tervezője. A posztmodern épület új dizájnelemeket vonultat fel, miközben természetesen a tradicionális iszlám építészet jellemzői is megmutatkoznak rajta. Katar építészetét tekintve központi szerep jut a dohai Corniche mesterséges szigetén, mészkőből felépített múzeumnak, amely számos galériának otthont ad. Fentről megvilágított átriumának csodájára járnak: a színek, fények és árnyékok hármasa által létrehozott, különleges látvány szemkápráztató. A múzeum gyűjteményében, Spanyolországtól Közép-Ázsián át, különböző országokból származó textíliák, kerámiák, üvegből készült alkotások és ritka kéziratok szerepelnek.

Katara Amfiteátrum

Csodálatos kilátást nyújt a vibrálóan kék tengerre a Doha kulturális negyedében fellelhető Katara Amfiteátrum, ahonnan a város mesterséges szigeteit is jól belátni. A görög építészet jellemző vonásait tradicionális iszlám jegyekkel ötvöző szabadtéri színház 2011-ben nyílt meg, 30 sorban 5000 nézőnek ülőhelyet ajánlva a kör alakú színpad körül, háttérben a tengerrel. A Katara kulturális falu számos étteremnek, üzletnek és kisebb-nagyobb kiállítótereknek is otthona, de egy operaház, egy többfunkciós mozi, és egy türkisz-lila mozaikjairól ismert, gyönyörű mecset is helyet kapott benne.

Souq Waqif bevásárlóközpont

Doha ókori piactere a katari főváros szívében található meg, és körülbelül egy évszázaddal ezelőtt derült fény a létezésére. 2003-ban tűzvész pusztította el, ekkor a mai napig tartó, komoly beruházások kezdődtek a területén. A helyreállítási munkálatok eredményeként új egységekkel bővült, egyebek mellett terek és mélygarázsok épültek. A labirintusra emlékeztető átjárókat felfedezve rengeteg étteremre lehet bukkanni, de számtalan kisebb, kozmetikumokat, ruhákat, fűszereket és szezonális helyi különlegességeket árusító üzletbe is belebotolhat az arra járó. A Souq emellett rendezvényhelyszínként funkcionál, helyszínt biztosít például koncerteknek, színházi előadásoknak. Doha egyik legnépszerűbb turistalátványossága.