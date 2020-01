30+ kihagyhatatlan budapesti program 2020 januárjára

Még zengenek az előszilveszeri és szilveszeri bulik hangjai a fülünkben, de máris új programok várnak ránk Budapesten. Talán ezúttal kicsit több különleges mozi, előadás és kiálltás és kevesebb buli került ajánlónkba, így aki pihenni, feltöltődni akar az is talál hangulatához illőt.

Mi történt a piros zsigulis sráccal, aki közel tíz éve, „a láthatatlan madárfotós” néven vált ismertté a Spektrum tévécsatornán? Aki kíváncsi, miként lett egy pusztaszeri „problémás” diákból a világ legsikeresebb természetfotósa, ne mulassza el ezt a szórakoztató előadást.

„2020-ban is a változatlanul pörgetjük tovább a lemezeket és forgatjuk a kazettákat egy igazi geek gyűjtői börzével kiegészülve minden hónap első szombatján.”

Az öttagú amerikai a cappella csoport úgy döntött, hogy Budapestre is elhozza az egyedi pop stílust, melyet basszussal, vokállal, riffeléssel, ütőhangszerekkel, és beat box-szal tesznek még különlegesebbé.

Négy fiatal kortárs zeneszerző eltérő érzelem,- és gondolatvilága egy közös koncerten, hegedűkön, csellón és zongorán. Konvenciók, kötöttségek nélkül, elvárásoktól mentesen. A cél ellindítani valami olyasmit, amire eddig nem volt példa. Hatni az emberekre, zenélni olyanoknak is, akik nem ismerik még, de megérdemlik, hogy hallják. Nyitottá tenni, mert az élmény garantált.

Az ifjú rendező-zseni, Chazelle második, több Oscar-díjjal elismert, karakteres formanyelven megszólaló nagyjátékfilmje vérben és verejtékben ázó, kegyetlen comig-of-age történet, ami egyszerre beszél brutális karrierharcról, pszichológiai hadviselésről, tehetség és kitartás konfliktusáról – a jazztől bátran elvonatkoztatható értelemben.

A pszichológus és szociálpolitikus végzettségű Borsos-Kőszegi Erika praxisát az amerikai érdekeltségű Therapeutic and Social Groupnál kezdte Budapesten, később az ausztriai Himbergben is praktizált. Jelenleg az S.O.S. Krízis Alapítványnál, valamint magánpraxisban dolgozik, az ideg- és elmegyógyászati betegségekben szenvedők kezelése mellett szociális tanácsadást is nyújt Speciális szakterülete a bántalmazást elszenvedettek kezelése.

Antal Nimród legendás filmjének emlékezetes zenéje, a nem kevésbé legendás NEO soundtrack album igazán mély és nem egyszer hátborzongató utazásra hív. A live act után DJ Crimson és Infragandhi szórakoztat majd az alkalomhoz illően.

A vezetés során a látogatók bepillantást nyernek az ókori Egyiptom különleges kultúrájába. A kiállítás tárgyain keresztül megismerkednek néhány emblematikus egyiptomi istennel, az istenekkel szoros kapcsolatot tartó fáraóval, az egyiptomi mágikus elképzelésekkel és túlvilághittel.

A művészet templomai ismeretterjesztő sorozat következő része a szürrealizmus mestere, Salvador Dalí és múzsája-alkotótársa, Gala életén és művészetén vezeti végig a nézőket. Az átfogó portréfilm 1929-től kezdve követi nyomon Dalí életpályáját – ekkor csatlakozott a szürrealistákhoz, és ugyanebben az évben ismerte meg Galát – egészen 30 évvel ezelőtti, 1989. január 23-án bekövetkezett haláláig.

Az immáron 16 éve alakult Lead Zeppelin zenekar minden év januárjában tartja születésnapi koncertjét, amely egyben Jimmy Page és John Paul Jones születésnapja is. Az eseményen ezúttal az első négy klasszikus Led Zeppelin lemezről jönnek a nagy slágerek és a ritkaságok, meg előkerülnek az akuszikus hangszerek is.

„Ismét összegyűltek sztárpultosaink, barátaink és sztárvendégeink által eladni, cserélni, elbarterezni, elajándékozni váró ruhadarabjai, kiegészítők és egyéb cuccok mellett, amiket közkinccsé teszünk vasárnap a Dzzsben. Lesznek ruhaállványok, tükrök, öltöző. A vásári forgatagot finom falatokkal támogatjuk, amíg a készlet tart.”

„A Füvészkertben mindig jó időt tölteni és az élmény csak fokozódik, ha szakszerű sétavezetőt is kapunk ehhez. Januárban és februárban az Urban Jungle Budapest növényorvosa, Zsolnai Balázs kalauzol minket körbe a szobanövények lakhelyéül szolgáló üvegházakban.”

„A megvalósítható ötletek és gyakorlatok konferenciája, hogy a munkád, a magánéleted és Te is egyensúlyban legyél!”

„Chaplin ráérzett, hogy olyan helyzet állt elő, amely megkerülhetetlen felelősséget ró személyesen rá ebben a vészjósló történelmi szituációban. A porondon felbukkant egy másik, egy sötét, egy rossz bohóc, aki kísértetiesen hasonlított rá. Két kis kefebajuszos figura, mintha ikertestvérek lennének. Káin és Ábel a csupasz világszínpadon. Egyikőjük, a fehér bohóc mindent megtestesít, ami az emberben jó, pozitív, szerethető. A másik mindent, ami rossz, végzetes, pusztító.”

„Felejtsük el mindazt, amit eddig az operáról tudtunk, hallottunk vagy tapasztaltunk. Hábetler András és a FareMido Operatársulat különleges Opera StandUP-ra invitálja a budapesti közönséget. A rendkívüli operakoncerten pátosz és mikrofon nélkül, kivételes hangokkal és sok-sok humorral megfűszerezett zenei élmény vár a nézőkre. Ha szereti az operát, vagy csak szeretné szeretni, akkor ezt a koncertet ne hagyja ki!”

Két különböző zenei világ, más-más előadói múlt és érdeklődési horizontok. Mégis markánsan kirajzolódnak a közös pontok: dalszöveg és költészet rokonsága, a blues-os, grunge-os gyökerek, az önfejű és makacs alkotói attitűd. Jónás Vera és Závada Péter közös workshopja hátat fordít a hagyományos zenés versfelolvasásnak: kísérletezik, kockáztat, próbára tesz műfajt, előadót és hallgatót egyaránt.

Beethoven C-dúr hármasversenye és Mahler I. szimfóniája csendül fel januárban a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjén a világhírű Maisky család három tagja szolgáltatja a cselló-, a hegedű-, illetve a zongoraszólamot, a direktori szerepben pedig Hamar Zsoltot láthatjuk.

„Idén több mint 150 zenekar jelentkezett a Kikeltető felhívására, melyek közül a szakmai zsűri 30 előadót válogatott be a shortlistre. Közülük a legjobbakat nemsokára klubkoncerteken láthatjátok, majd január 17-én egy nagyszabűsú díjátadóval zárjuk az idei szezont.”

„Ezen a különleges Müller Péter Sziámi AndFriends koncerten Ti, a közönség alakítja az estén elhangzó műsort. Több, mint 40 dal közül választhattok, hogy melyek kerüljenek be a budapesti koncert műsorába.”

Az Akvárium Klub NagyHalljában nyitja a 2020-as évet Budapesten a Margaret Island zenekar, ami egyben a csapat első klubkoncertje lesz az őszi szimfonikus Csend turnéjukat követően.

„Mindössze 20 évesen, az Are You With Me című számmal robbant be Felix de Laet, közismertebb nevén Lost Frequencies. Reality, Like I Love You, Melody vagy éppen a Crazy számaival sorra hódítja meg a lejátszási listákat, 2015-ben átvette a “Hit of the Year” díjat is, s csupán három év alatt előkelő helyre jutott a DJ MAG toplistáján, ami egészen egyedülálló teljesítmény. A világsztár Tomorrowland rezidens 2020. Január 18-án az Akvárium NagyHallban mutatja meg, hogy méltán uralja évek óta az összes belga top chartot!”

A művészet templomai ismeretterjesztő sorozat következő epizódja a 19. század végi – 20. század eleji Bécs virágzó kulturális életét és a szecesszió születésének páratlanul izgalmas időszakát mutatja be. A korszakot, amikor új eszmék röppentek fel, amikor Freud felfedezi az emberi psziché mozgatórugóit és amikor a nők és a nőiség, mint szimbólum új értelmezést nyert pszichológiában és a művészetben is.

A januári Hadik Brunch vendége, Enyedi Ildikó, aki szeptemberben fejezte be új filmjének forgatását és először itt beszél majd a munkáról. Füst Milán irodalmi Nobel-díjra nevezett és több, mint húsz nyelvre lefordított regényét, a Feleségem történetét dolgozza fel a film, melynek forgatókönyvírója és rendezője is Enyedi Ildikó.

„Otthon ülni, amikor az etyeki Gasztrosétányon hurka, kolbász, forralt bor, és zenés programok várnak? Majd, ha fagy! Törd meg velünk a jeget és kezdjük együtt 2020-at Etyeken!”

A 100 Szóban a Város előadás műfajában egy páros stand-up a fővárosról. Nagy Dániel Viktor és Szilágyi Csenge Junior Príma díjas színművészek előadásában szólalnak meg Budapest legjellemzőbb történetei, melyekben a városlakók mind magukra ismerhetnek.

„Az Illés szekerén és a Ráadás lemezek sikere után most új összeállítású zenekarral készülünk Budapest legjobb akusztikájú hangversenytermében egy különleges koncertre, ahol Tudod, én ott voltam címmel idézzük fel a dallamokban őrzött közös emlékeinket.”

Ez a hétvége csakis az esküvőről szól, hiszen itt minden megtalálható lesz, ami a nagy nap tökéletes megszervezéséhez kell. A kínálat szerteágazó és minden igényt kielégítő, a rendezők nemcsak a házasulandókra, hanem a bálokra és egyéb családi eseményekre készülőkre is gondolnak.

Akusztikus duójával, azaz David Cotterill gitáros társaságában indul turnéra Eric Martin, akit elsősorban a Mr. Big egykori énekeseként ismerünk, de szintén nagy sikereket ért el a Tobias Sammet által életre hívott opera metal supergroup, az Avantasia tagjaként is.

„Várunk szeretettel titeket minden csütörtök este a BB’z bárban, a város közepén egy italozásra, vacsorára és bulizásra egyaránt kiváló könnyed akusztikus estre! Minden, ami egy igazi esti kikapcsolódáshoz kell!”