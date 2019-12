Még több szilveszteri program és buli Budapesten – Így zárd 2019-et!

Ha még nem találtad meg a megfelelő szilveszteri programot, segítünk. Összegyűjtöttünk még egy halom budapesti bulit és koncertet, melyekkel elbúcsúztathatod 2019-et. Nézd meg korábbi cikkünket is a témában!

„Idén is kezdjétek a szilvesztert a Belvárosi Piacon, ahol már délelőttől pezsegő hangulattal, jó zenékkel, finom buborékokkal és az alkalomhoz illő fogásokkal készülnek a nyitva tartó éttermek. A belépés ingyenes, ünnepeljük együtt az év utolsó napját Budapest elsőszámú evőpiacán, hozzátok a családot, barátokat is!”

„Hagyománnyá vált, hogy nálunk kezdik a baráti társaságok a bemelegítést az éjszakai mulatságra. Próbára teszik a szerencséjüket az ügető- és agárversenyeken, szurkolnak a kedvenceiknek, vagy épp a táncot ropják a fűtött bulisátorban. DJ Smash és a video disco most is mindenkit vár.”

Enyedi Ildikó Cannes-ban a Legjobb első filmnek járó Arany Kamera díjával elismert, trendekbe nem illeszthető, ironikus “fényfilmjében”, egy drámai és komikus elemeket vegyítő, szimbolikus történetben a XX. század szilveszterén két ikerlány, az anarchista Lili és a léha erkölcsű luxusnő, Dóra, valamint az őket egységként szerető Z. úr egyszerre érnek az Orient Expresszen a magyar országhatárra. Edison találmányainak igézetében pergő történetük speciális “boldogságkutatás”, a “tömeggyilkos század” visszaperlése az állandóan változó világ, a létezés csodájától.

„A Random Trip a 2019-es évet az Instant-Fogas komplexumban búcsúztatja! Gyertek és lépjünk át együtt egy fergeteges koncerttel a mágikus 2020-ba!” Fellépők: Vitáris Iván (Ivan & The Parazol) – ének, Jónás Vera (Jónás Vera Experiment)- ének, MC Kemon (Irie Maffia) – rap, Vavra Bence (Talk2Night) – ének, Mike Gotthard (Ocho Macho, The Electric Shock) – gitár, Szebényi Dani (Kowalsky meg a Vega) – billentyű, Drapos Gergő (Péterfy Bori & Love Band) – basszusgitár, DJ Q-Cee – lemezjátszó, beatbox, Delov Jávor – dob.

„Az idei Szilveszter sem múlhat el Budapest Bár nélkül! Ezúttal közkívánatra az A38-ra költözünk azért, hogy ne kelljen a székekben táncolnod! Csapj bele a buliba egy jó hangulatú koncerttel! Szedd össze a barátokat, barátnőket, robbantsd ki a családtagokat a kanapéból! Pörögj fel a zenekarral, hallgasd a jobbnál jobb számokat, hangolódj rá az éjszakára a csodálatos zenészekkel és a remekebbnél remekebb dalokkal!”

„Lesz itt minden, mint a moziban: Kasabian / Nirvana / Arctic Monkeys / Billy Talent / Foals / Green Day / Fall Out Boy / Muse / Linkin Park / Blink-182 / Bloc Party / Offspring / The Vaccines / Red Hot Chili Peppers / The Black Keys / System of a Down / Killers / Foster The People / Sum 41 / The White Stripes / Good Charlotte / My Chemical Romance / Franz Ferdinand / Panic! At The Disco / Tame Impala / Rise Against / Placebo / etc. ”

Bulizd át magad a következő évtizedbe az Upside Downban! Táncolj Hopper rendőrfőnökkel és Elevennel! Egy különleges retro party amit a Stranger Things, a Netflix egyik legmenőbb sorozata inspirált. Szilveszter estéjére Hawkins városává változik az Analog Music Hall, ahol a 80as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhatsz. A hangulatért, Quixotic az új retrowave hullám legismertebb hazai úttörője felel. Szettjei garantált audiovizuális időutazásra visznek a szinti hullámain. Karácsonyi izzók, BMX, Stranger Things cosplay, retro játékgépek és egyedi fotófal a teljes Upside Down élményért.

„Tilos Szilveszter a Mikában! Idén is a hagyományos, családias légkörben lépünk át az új esztendőbe, ahol két szinten Tilos Dj-k, éjfél előtt Dynamite Dudes koncert, érkezéskor welcome-pogácsa, és a Tilos közösség apraja-nagyja vár mindenkit!”

A hagyományos Fonó Folkszilveszter idén is a legnagyobb népzenész-néptáncos mulatságnak ígérkezik. Az ország legjobb folkszilvesztere óriási táncházzal búcsúztatja az óévet, és köszönti az újat.

További 2019-es szilveszteri programokat és bulikat itt találhatsz: