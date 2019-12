Szentestén étteremben? Ide menj december 24-én enni!

Miért kellene, hogy a karácsony a szereteten, a családon és persze az ajándékokon felül a főzésről is szóljon? Összegyűjtöttünk néhány éttermet, ahol komplett karácsonyi menü vár – vagy csak simán ehetsz a’la carte is. A végeredmény ugyanaz lesz, mint otthon: tele bendő és ünnepi jóllakottság. Hohohó!

Barka Áron, Chef de Cuisine 18 órától hatfogásos menüajánlattal lesz az este gasztrojézuskája, amihez természetesen harmonizáló borsor és 21:30-ig élőzene is jár, egy minél hangulatosabb karácsonyért. Ha a szentestét pedig mégis otthon töltenéd, de vágysz egy kis karácsonyi Arazra, december 25-én és 26-án korlátlan ital- és ételfogyasztás vár, rengeteg hagyományos ünnepi fogással és élő zenével.

A szentesti vacsoráról ITT, a december 25-26-i programról pedit ITT olvashatsz bővebben!

Cím: 1074 Budapest, Dohány utca 42-44.

Asztalfoglalás: +36 1- 815-1100

A világ legszebb kávéházában eltölteni a szentestét garantáltan örök emléket jelent, hiszen az ünnep többek között pompáról is szól – amiben a New York Kávéház a legjobb. A kávéházban két karácsonyi menü közül is választhatunk, melyek közül az egyik vegetáriánus többek között szalmában sült zellerrel és cukkini spagettivel; míg a másikban olyan exkluzív fogások kaptak helyet, mint a hideg libamáj, a korhely halászlé, valamint a borjúpofa burgonyakrémmel és pirított bébirépával. Az ételsorhoz természetesen magyar borokat is kóstolhatunk.

A karácsonyi menüről és az árakról bővebben ITT!

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 9-11.

Asztalfoglalás: + 36 1- 886 -6167

A Costes Downtown team is különleges menüvel készül a karácsonyra, mely a Michelin-csillagos séf ötletei alapján készül és öt finomságból áll. A szentesti fine dining vacsoraélményben találhatunk forralt borban marinált kacsamájat, halászlevet, íróban marinált báránygerincet és aranygaluskát is – tojáslikőrrel. Az év legszebb napján az étterem ünnnepi díszbe öltözve várja vendégeit.

A karácsonyi menüről és az árakról bővebben ITT!

Cím: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 5.

Asztalfoglalás: +36 1- 920 -1015

December 24-én este a Corso étterem sem hagyja cserben azokat, akik inkább másra bízzák a fakanalat és étterembe mennek halkocsonyára. Az ünnepi menüben itt olyan finomságokat találhatunk, mint a konfitált kacsacomb, a fogas filé Kárpáti módra, a sült marharostélyos Yorkshire pudinggal, az újházi tyúkhúsleves vagy a szarvasbélszín narancsos vörösbormártással és vargányagombával – és a desszeretkről meg a remek borkínálatról még nem is beszéltünk! Az InterContinental nevéhez fűződő minőség az ünnepekkor sem változik, ahogy az a szokás sem, hogy tele a bendő.

A karácsonyi menüről és az árakról bővebben ITT!

Cím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 12-14.

Asztalfoglalás: +36 1 -327 -6392

Bár külön karácsonyi menüvel nem készülnek, a Spoon így is tökéletesen teljesít az ünnepi szezonban, hiszen az a’la carte mindig élmény, a kilátás a hajóról pedig felér a világ összes karácsonyfájának fényével. Persze meglepetés itt is akad! Az étterem 22-től 26-ig forró tojáslikőrrel vár minden vendéget. Ugye, hogy kihagyhatatlan?

Cím: 1052 Budapest, Vigadó tér 3-as kikötő

Asztalfoglalás: +36 1 -411 -09 33

Az Akademia Italia sem hagy senkit cserben karácsonykor: december 24-én is nyitva tartanak 11:00 és 24:00 között. Speciális karácsonyra vágysz? Unod a székelykáposztát? Unod a halászlevet? Akkor egyél egy kis olaszt karácsonyra – a mediterrán ízek ugyanúgy melegítik fel a lelked, mint az ünnepek!

Cím: 1051 Budapest, Szent István tér 12.

Asztalfoglalás: +36 1- 301-0563