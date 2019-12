Télen még szebb: A legünnepibb szabadtéri fotózási helyszínek Budapesten

Budapest főbb utcái, terei már hetek óta csodaszép ünnepi díszkivilágításban tündökölnek, a város talán ilyenkor a legvarázslatosabb. Elő-karácsonyi ajándékként összegyűjtöttünk néhány helyszínt, ahol elkészítheted az idei tél legmenőbb fotóit, természetesen ünnepi kivitelben!

Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Andrássy út a főváros vérkeringésének egyik ütőere, amit lényegében egész évben kivilágítanak, azonban télen a legdíszesebb: a Városligethez vezető több mint 2 kilométeres útszakasz fáit, oszlopait, hosszú karácsonyi izzósorokkal szerelik fel, és mondanunk sem kell: a látvány pazar. Sétálj arra késő délután, amikor fényárban úszik a hatalmas villák által övezett út, és garantáljuk, hogy menthetetlenül magával ragad a karácsony szele. Mielőtt elindulsz, melegedj fel egy csésze forralt bor vagy tea mellett a közeli Vörösmarty téri vásárban, ahol egy kis ünnepi útravalót is beszerezhetsz!

Budapest legidősebb műjégpályája 1869 óta várja a korizókat a Városligetben. A neo-barokk főépület 1895-ben nyitott meg, az 1896-os millemmiumi ünnepségek előkészületeként. A Vajdahunyadvár és a Hősök tere csupán karnyújtásnyira van tőle, így a téli hangulat mellett a város nevezetességei is remek hátteret biztosítanak egy-egy fotóhoz. A legszebb, legmeghittebb téli fényképek viszont a 180 x 67 méteres jégpályán készülnek, ahová 6 éves kor alatt ingyenes a belépés, hétköznapokon pedig 1000 és 1500 forint közötti összegért lehet korizni rajta.

A tökéletes ünnepi fotó a Szent István Bazilika előtt is elkészülhet, főleg, ha a karácsonyi vásár forgatagát is sikerült megörökíteni rajta. A bazilika környékén rengeteg programot szerveznek télen, amelyek közül az épületre vetített 3D-s elemek jelentik a legnagyobb látványosságot. A téren megtalálod a szintén képre kívánkozó jégpályát és színes izzókkal díszített karácsonyfát is, és miközben fotókat lődöznek rólad a barátaid, kellemes karácsonyi dalokkal hozhatod magad ünnepi hangulatba.

A bazilikától, a Parlamenttől és a Duna partjától pár száz méterre elhelyezkedő Hotel President tetőterasza nem véletlenül kedvelt fotózási helyszín. Ha a pazar kilátás nem volna elég, itt építették fel a város legmagasabban fekvő korcsolyapályáját! Január 12-ig vasárnaponként délután 5 és 9 óra között különböző, az évszak sajátosságaira alapozó programon vehetsz részt, és ha már ott vagy, ugye az ízletes forró italokat és a Be Massive Horizon & Intermezzo Jégterasz által szervezett Hütte Party-sorozatot sem hagyod ki?

A főváros karácsonyi tündökléséről beszámoló cikkek kivétel nélkül szentelnek legalább egy bekezdést a híres fényvillamosnak. Az első, karácsonyi izzókkal díszített jármű a kettes villamos vonalán közlekedett, és nagyjából 10 évvel ezelőtt kezdte meg pályafutását. Olyan népszerű lett, hogy azóta más vonalakon is feltűnik az átlagos sárga villamos egy-egy átlagosnál jóval feltűnőbb “példánya”. Ha egyik útvonal sem esik útba, december 23-ig a szintén többezer LED-del díszített, Mikulás buszjáraton is utazhatsz, csak el ne felejtsd, hogy a fotó kedvéért mentél.

Végül, de nem utolsó sorban, a város megannyi karácsonyi vásárát ajánljuk figyelmedbe, mint a fotózási helyszínek Mekkáit. A belváros zajától távol, Óbudán például ingyenes jégpályával várják a vásárlókat és a nézelődőket, akik a szépséges betlehemet is megcsodálhatják. Ember nem távozik onnan anélkül, hogy legalább egy képet készítene a telefonjával. A rafináltabbak hívnak magukkal valakit, hogy megörökítsen néhány felejthetetlen, beállított pillanatot, míg mások a karácsonyfával, vagy a bódékkal szelfiznek. Az biztos, hogy a vásárok hangulata mindenkiből kihozza a gyermeki énjét, és még ha nem is vásárol, akkor is előtör belőle az ünnep iránti lelkesedés.