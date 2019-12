Óvd a környezetet – az ünnepek alatt is!

Remélhetőleg a környezetvédelem fontosságára már nem szükséges felhívnunk a figyelmed, de a következőkben adunk néhány tippet ahhoz is, hogyan ünnepelheted a karácsonyt vagy épp a Valentin-napot egy felelősségteljesebb szellemben.

1.) Karácsonykor válassz műfenyőt az igazi helyett!

A fokozott mértékű fakitermelés az egész világon nagy problémát jelent, hisz az erdővel borított területek csökkenésének köszönhetően a levegőben megnő az üvegházhatású gázok aránya. A karácsonyi időszakban a jelenség ellen műfenyő-vásárlással vehetjük fel a harcot, mely azon túl, hogy csupán egyszeri kiadást jelent, az élethű kínálatnak hála nem ront az ünnepi dekoráció színvonalán sem. A műfenyők ráadásul az igaziakkal ellentétben nem szúrnak és a tűleveleiket sem hullatják, így pedig nem kell minden másnap partvissal szaladgálnunk körülöttük.

2.) Ajándékozz élményt!

A sokadik felesleges illatgyertya, bögre vagy porfogó dísztárgy helyett lepd meg szeretteidet egy-egy közös élménnyel! Legyen szó színházi előadásról, wellnesshétvégéről vagy épp egy főzőtanfolyamról, az együtt töltött időnél értékesebb ajándékot úgysem adhatsz senkinek.

3.) Vásárolj környezetbarát ajándékokat!

Ha mindenképpen szeretnél valamilyen kézzelfogható ajándékkal is kedveskedni családtagjaidnak és barátaidnak, de közben azért a környezet védelmét is szem előtt tartanád, válassz újrahasznosított alapanyagú vagy kézzel készült meglepetéseket. Szülőknek vagy nagyszülőknek tökéletes lehet például egy finom termelői mézválogatás vagy néhány üveg különleges lekvár, melyeket általában karácsonyi, vagy egyéb tematikus vásárokon szerezhetsz be; illatszerekből pedig a boltok polcain már találsz kifejezetten csomagolásmentes változatokat is, így ha teheted, ajándékként inkább azokat részesítsd előnyben.

4.) Csomagolj újrahasznosított papírba!

Ha a megfelelő ajándékokat már sikerült kiválasztanod, nem árt odafigyelned arra sem, mibe csomagolod őket. Elképzelhető, hogy egy meglepetés önmagában is jól mutat, így nem kell feltétlenül papírba bújtatnod, ha azonban nem szívesen vennéd el a szeretteidtől a bontogatás örömét, vásárolj a nekik szánt ajándékokhoz újrahasznosított dísztasakot vagy csomagolóanyagot.

5.) Használj környezetbarát dekorációt!

A karácsonyfád feldíszítésénél vagy a szilveszteri házibuli hangulatának megteremtéséhez igyekezz csökkenteni a műanyagból készült dekorációs elemek számát, helyettük pedig szerezz be néhány kiszárított termésből vagy újrahasznosított textilből készült gömböt és figurát, melyek ugyanolyan szép összképet adnak majd, mint a megszokott, nem környezetbarát alapanyagokból készült társaik.

6.) Takarékoskodj az ünnepi világítással!

Bár a szebbnél szebb fényfüzérek elengedhetetlen kellékei az ünnepeknek, ha épp senki nem tartózkodik a szobában, teljesen felesleges – sőt balesetveszélyes is! – felkapcsolva hagyni a világítást. Ha pedig december végén vagy Valentin-nap, illetve farsang környékén még egy rövidebb utazás is belefér a szabadidődbe, indulás előtt ne felejts el otthon áramtalanítani, vagyis ne hagyj stand-by üzemmódban semmilyen elektromos készüléket!

7.) Használj helyi alapanyagokat az ünnepi menüsor elkészítéséhez!

Elsőre talán nem is gondolnád, de az ünnepi menüsor megalkotása közben is rengeteget tehetsz a környezetvédelemért. Ha ugyanis a főzés során törekszel a helyi alapanyagok használatára, közvetetten máris hozzájárulhatsz az áruszállítás okozta környezeti ártalmak csökkentéséhez. A karácsonyi halászlé elkészítésekor épp ezért érdemes hazai halgazdaságból származó pontyot vagy harcsát választani, fűszerezéshez pedig kizárólag a magyar paprikát javasoljuk.

+ 2 szuper ajándéktipp a környezetvédelem jegyében:

A hazai Szia+ alkotóműhely kínálatában horgolt sminklemosó korongokat is találunk, a LUSH pedig számtalan csomagolásmentes terméket forgalmaz, melyek nem csak kiváló ajándékok, de az életmódváltáshoz is alapvető kellékek lehetnek.