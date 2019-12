“Wherever You Go” – Megérkezett az új Sziget-movie

“Ha egy kalandra vágysz, csak tárd ki kapudat!”

„Minden út egy lehetőség a keresésre és a felfedezésre” – írja Pat Zietlow Miller író, a Wherever You Go című könyvében. A díjnyertes szerző műve ezúttal a Szabadság Szigetének új, Ciaran Jackson által rendezett filmjében elevenedik meg, melyben a főszerepeket a Sziget látogatói alakítják.

“Amikor útra kelünk, hogy tanuljunk és fejlődjünk, az utak vezetik lépteinket, bármerre is megyünk” – A Wherever You Go című filmben a Szabadság Szigetének változatos útjain vezetnek végig minket a Sziget látogatói, akik nem is a fesztivált, mint programok folyamát, hanem a Szigetet, mint egy életérzést mutatják be.

Olyan utakon járunk, melyeken talán eddig soha, olyan emberekkel találkozunk, akikkel eddig talán soha, de egy olyan világba csöppenünk, amire biztosan vágyunk, ami az életről, a szeretetről, a sokszínűségről, a szabadságról, a Sziget értékeiről szól. Ez nem egy aftermovie, hanem egy lovemovie, ami a 2020-as Szigetre is elvezet majd minket.