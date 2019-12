Bejelentették: Aerosmith koncert lesz nyáron a Puskás Arénában

Steven Tyler jövőre 50 éves bandája legutóbb 1994-ben járt a magyar fővárosban.

A vadonatúj budapesti stadion, a Puskás Aréna lesz 26 év után az első magyar Aerosmith-koncert helyszíne. A mai napon a négyszeres GRAMMY® nyertes együttes bejelentette 2020-as európai turnéja dátumait, melyek között július 24-ével Magyarország is szerepel.

Az Aerosmith – Steven Tyler (ének), Joe Perry (gitár), Brad Whitford (gitár), Tom Hamilton (basszusgitár) és Joey Kramer (dob) – az amerikai zenetörténelem élő darabja. Az együttes világszerte több mint 150 millió albumot adott el, és közel 5 évtizedes pályafutása során számtalan elismerést, többek között 4 GRAMMY®-, 8 American Music-, 6 Billboard- és 12 MTV Video Music-díjat vehetett át, valamint a műfaji határokat átlépve, a Run DMC-vel közös remixért, a Walk This Way című dalért egy Soul Train-díjat is kapott.

Ráadásul januárban a Recording Academy, jótékonysági erőfeszítéseiért a MusiCares® Év Embere címmel tünteti majd ki a csapatot. A rengeteg multiplatina státuszt elért lemeze mellett, az Aerosmith a mai napig generációkat ösztönöz, és továbbra is a világ egyik legnépszerűbb együttese.

2020-ban az örökség folytatódik, mivel az Aerosmith megalakulása 50. évfordulóját egy európai turnéval ünnepli. Az új koncertkörút a banda rendkívül sikeres Las Vegas-i fellépéssorozatát követi, amely AEROSMITH: A DEUCES ARE WILD címmel 2019. április 6-án indult, és 2020. június 4-én zárul.

Az Aerosmith befolyása a rockzenére és a zeneiparra tagadhatatlan. A csapat számos slágerlista- és albumeladási cím birtokosa: többek között a nevéhez fűződik minden idők második legtöbb listavezető rock dala; ez az egyetlen rockbanda, amelynek rögtön az amerikai lista élén tudott nyitni egy kislemeze; ez a legtöbb aranylemezzel rendelkező amerikai zenekar, valamint a Van Halennel közösen tartják a legtöbb multi-platina albummal rendelkező amerikai banda címet is.

A formáció 2020-as budapesti koncertjére jegyek december 13-án, 11 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül. A regisztrált Live Nation tagoknak elővásárlási lehetőségük lesz már december 11-én, 11 órától.