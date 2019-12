Az Igazából szerelem betétdalának énekese a VeszprémFestre jön

2020. júliusában 17. alkalommal rendezik meg a VeszprémFestet. A több napos prémium zenei fesztivál programjai közül a szervezők elsőként a július 15-i koncertnap fellépőjét hozzák nyilvánosságra: a veszprémi História Kertben felállított nagyszínpadon DIDO ad koncertet!

A VeszprémFest szervezői örömmel jelentik be, hogy a jövő évi fesztivál egyik világsztár fellépője a brit DIDO lesz. Az énekesnő több mint 20 éves pályafutása során még sosem járt önálló műsorral Magyarországon, a veszprémi koncert lesz tehát az első, ahol a hazai közönség élőben élvezheti egy teljes koncerten DIDO érzelmes és magával ragadó dalait.

DIDO Florian Cloud de Bounevialle Armstrong néven született 1971-ben, és egyike az Egyesült Királyság legsikeresebb előadóinak. Művésznevét, amely Karthágó királynőjére utal, édesanyjától kapta, zenei karrierjét bátyja, a Faithless alapítótagja, Rollo Armstrong segítségével és támogatásával kezdte el.

Pályafutása során több mint 40 millió lemezt adott el, a brit énekesnők közül ő készítette minden idők legsikeresebb bemutatkozó albumát 2001-ben No Angel címmel, amely a mai napig 21 millió példányban talált gazdára, 35 országban platina státuszt ért el. A No Angel elképesztő sikere nem csupán milliós eladást, de jó néhány díjat – köztük az MTV EMA-t és Brit Awardsot – is hozott az énekesnőnek.

Következő anyaga 2003 őszén jelent meg Life For Rent címmel, amely az Egyesült Királyság zenetörténetének legjobban fogyó albuma lett. Egészen 2008-ig kellett várni a folytatásra, amikor harmadik stúdió albuma, a Safe Trip Home boltok polcaira került.

DIDO negyedik munkája 2013-ban látott napvilágot Girl Who Got Away címmel, és még ugyanebben az évben Greatest Hits című dupla válogatáslemezét is piacra dobta.

Legfrissebb, 2019-es lemezén a Still On My Mind-on ismét együtt dolgozott testvérével, Rollóval. Az album kettejük elektronikus tánczene iránti vonzódását, a hiphop és folkgyökerek iránti szeretetét egyaránt tükrözi. A közös munkáról számos lemezkritikus elismerően nyilatkozott, kiemelve a zeneanyag visszafogott, finom megoldásait és az énekesnő gyönyörű előadásmódját.

DIDO szikrázóan sikeres zenei karrierjét többek között olyan világsikerek jellemzik, mint a Here with Me, a Thank You, a White Flag, az If I Rise vagy az Eminemmel közös slágere a Stan, melyek közül néhány minden bizonnyal elhangzik a művésznő koncertjén a VeszprémFesten.

2020. július 15. 21:00

VeszprémFest, História kert

Esőhelyszín: VeszprémAréna

Jegyek ITT.