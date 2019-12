7+1 hely, ahová az ünnepi időszakban is beülhetsz

Kultúrától és vallástól függetlenül az étel a világ minden táján fontos része az ünnepeknek. Cikkünkben 8 helyet találsz, ahol az ünnepek előtt, után, és több esetben azok ideje alatt is szeretettel látnak.

Ha igazán minőségi és egyedi süteményeket szeretnél rendelni az ünnepi asztalra, vagy prémium süteményekkel lepnéd meg szeretteidet, céges partnereidet vagy egyszerűen csak megennél egy igazi mézeskalácsot vagy egy töltelékkel teli flódnit, a piliscsabai MÁK Kézműves Cukrászdát válaszd. Megsúgjuk, nekünk már volt szerencsénk megkóstolni a süteményeiket, és leírhatatlan, mennyire finom volt minden! A Budapest közelében található Cukrászdában a kompromisszumok nélküli minőséget tűzte zászlajára a tulajdonos, Tóth Klára. Nincsenek adalékanyagok, tartósítószerek és ízfokozók. Vannak viszont valódi hozzávalók, sok töltelék, belga csokoládé és sok-sok hozzáadott szeretet. Nem vagy piliscsabai? Gond egy szál se, kiszállítják neked a megrendelt süteményeket Budapestre is.

2081 Piliscsaba, Egyetem utca 3.

A belváros zajától 10 percre, a Hősök terének közvetlen környezetében található meg az Európában is egyedül álló látványt nyújtó, tóra épített étterem: a Robinson. 30 éve nyitotta meg kapuit és azóta is olyan idilli hangulatot varázsol körénk, mintha egy filmbe csöppentünk volna. Lehetne akár a New York-i Central park csónakháza is, ahol a városi polgárok elégedetten hátradőlve kortyolják koktéljaikat. Számtalan világsztár – Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stalone, Robert Redford vagy akár Ralph Fiennes – tesztelte már az állandó magas színvonalat nyújtó konyhát és tért vissza, hogy újra átélje a gasztronómiai élményt. A város gourmand-jai és üzletemberi foglalnak helyet esténként, míg délben családok töltik meg a tóra néző asztalokat. A külföldiek fotók ezreivel örökítik meg a pillanatot és osztják meg ismerőseikkel az élményt, amikor részei lehetnek a természet és gasztronómia ilyen magas fokú találkozásának. A hely olyan, mint a nyugalom szigete, és a vendégszeretet mellett kifogástalan konyhájának köszönheti, hogy évtizedek óta a legjobbak között tartják számon.

1146 Budapest, Városligeti tó

Első a család! – vallja a Vendetta mögött álló csapat, ezért nagy hangsúlyt fektetnek az olaszos étkezések és az otthonos hangulat fontosságára. Az étterem a belváros leglátogatottabb utcájában, a Váci utcában számtalan üzlet és látnivaló között nyitott meg évekkel ezelőtt, télikertje közvetlenül az utca forgatagára tekint, és nyáron egy kiülős nézelődős terasszal bővül. Télen a vásárlási és ünnepi lázban menedék a hangulatos belső terem. Hamisítatlan házias konyha, ahogy a Nonna azaz a nagymama készíti a legfinomabb tésztaételeit a családi alkalmakra. A hajszálvékonyra szeletelt prosciutto, a pestós mozzarella paradicsommal, vagy a fenséges carbonara minden vendégben azt a jóleső érzést váltja ki, hogy ide érdemes volt betérni. A pizza ropogós tésztája szinte megkövetel egy pohár jól behűtött Bottega Soave-t. Úgy tudni, náluk készül a város legfinomabb tiramisùja! Az étkezés végén már csak egy jó espresso macchiato vagy egy ristretto hiányzik, amitől úgy érezzük majd, otthon vagyunk.

1052 Budapest, Váci utca 16.

Az év végi rendezvények, céges bulik legkiválóbb helyszínei a belvároshoz közel eső Trófea Grill Éttermek. Decemberben a megszokott, több mint százféle ételből álló kínálat mellett további ínyencségeket találhatsz a kínálatban, mint például sütőtökkrémleves pirított tökmaggal, házi disznótoros párolt káposztával, töltött káposzta füstölt oldalassal vagy halászlé harcsafiléből. Ha nincs kedved kimozdulni, jó hírünk van: a felsorolt ételek házhozszállítással is megrendelhetőek. Karácsonyi ajándékötletünk: lepd meg szeretteidet, barátaidat vagy munkatársaidat korlátlan fogyasztást biztosító vendégkártyával! A vendégkártyákat beszerezheted személyesen az éttermek recepcióin, illetve online, a Trófea weboldalán keresztül ide kattintva!

A Fő utca 30. szám alatt fellelhető Mona Bar & Restaurant Buda egyik ékköve, ahová jólesik elmenekülni a karácsonyi pörgés elől, hiszen ebben a kellemes környezetben sokkal nyugodtabban hangolódhatunk az ünnepekre. A vendégek hangulattól és alkalomtól függően választhatják a kandalló melege mellett eltöltött romantikus estét, gyertyafénnyel, remek ételekkel és kiváló borokkal az éttermen belül, vagy a téli kertet, ahol élő zene, koktélok és könnyed falatok kapnak főszerepet a leghidegebb estéken is. A’la carte étlapjuk mellett a séf szezonális decemberi ajánlataival is várják a betérőket, közte olyan fogásokkal, mint a tradicionális halászlé, a mangalicából készülő töltött káposzta, és a mogyorós-fehércsokis répatorta.

1011 Budapest, Fő u. 30.

A Parlamenttől sétányi távolságra elhelyezkedő Tulipán Bisztró az autentikus magyar konyha legfinomabb fogásait tálalja, családias környezetben. Több mint 50 éves működése óta a minőség és a figyelmes kiszolgálás maradtak a legfontosabb szempontok, amelyekhez az étterem vezetősége kompromisszumok nélkül ragaszkodik. Hagyományaikhoz hűen az ünnepi időszakban isteni ételsorral kedveskednek a vendégeknek, külföldieknek és magyaroknak egyaránt, hiszen egy jó töltött káposztát, harcsapaprikást, gesztenyével töltött baconbe tekert pulykamellet annak is érdemes megízlelni náluk, aki nem csak egy röpke látogatás miatt érkezett az országba. A kulináris élmény fokozásáért kérd a Tulipán Bistro specialitását, a szilvával és borókabogyóval megbolondított vadmarhát, amelyhez minőségi magyar borokat kínálnak!

1051 Budapest, Nádor utca 34.

Akik a karácsonyi vásár forgatagában megpihennének, azok számára a Liz and Chain a tökéletes helyszín. Elrepítenek minket Alice csodaországába, ahol is megkóstolhatjuk a Kalapos kedvenc francia péksüteményeit és apró szendvicsekkel, házi készítésű lekvárokkal valamint korlátlan pezsgő- és teaválogatással frissülhetünk fel, minden nap délután 16 óráig. Amennyiben a forralt bor szerelmesei vagyunk akkor is jó helyen járunk a Liz and Chain-ben, ahol 3 különféle forralt bor, valamint tradicionális kenyérlángos is az ünnepi ajánlat része. Mindezek után, ha éhesek maradnánk mennyei töltött kürtöskaláccsal távozhatunk, hogy folytathassuk az ünnepi készülődést. A nagy sürgés-forgás közepette ne feledkezzünk meg a Szilveszteri mókáról sem. 2019 utolsó órái egy gourmet kalandozással indulnak a Liz and Chain bárban, ahol a fenséges falatkák és tapas büfé mellett korlátlan üdítőital-fogyasztással és 2 pohár pezsgővel koccinthatunk az óévre. Este 10 órától pedig valódi klubhangulat, különleges koktélok, DJ és a nagy visszaszámlálás várja a partizni vágyókat!

A DNB Budapest az idei adventi időszakban is gourmet kalandokra hív minket, ha az ünnepi fogások legjobbjait szeretnék végigkóstolni. A lenyűgöző vasárnapi brunchairól híres étterem karácsony előtt minden hétvégén kiemelt ünnepi büféebédekkel vár minket, december 24-én pedig egy fantasztikus, ünnepi büfévacsorára számíthatnak azok, akik a sütés-főzés gondját inkább egy professzionális séfre bíznák. Ne essünk kétségbe, hogy mi lesz velünk december 25-én és 26-án, ugyanis a karácsonyi büféebédek alkalmával sem maradunk éhesek, ha a DNB Budapestet választjuk! Hol töltsük a szilvesztert ha egy igazán lélegzetelállító, gourmet gálavacsorával és élőzenével szeretnénk ünnepelni az új évet? Természetesen a DNB Budapestben! Másnap pedig a jól ismert ikonikus brunch-on pihenhetjük ki az átmulatott estét. Ugye milyen jól hangzik?!

Azok számára pedig, akik nem akarnak otthonról kimozdulni, de mégsem szeretnék az ünnepeket a konyhában tölteni, a Budapest Marriott Hotel házhozszállítása jelenti a megoldást. Rendelhetünk akár egészben sült pulykát, vagy kacsát, libamáj terrine-t, halválogatást és mediterrán különlegességeket is, de a desszertet sem kell magunknak megálmodnunk! Torták, karácsonyi sütemények és csodás piték is szerepelnek a lehetőségek között.

Foglalás: +36 1 737 7377 or dnb.budapest@marriott.com

Karácsonykor meghittség és a szeretet költözik az ARAZ étterembe. A gyönyörű, illatos fenyőfa és a pislákoló gyertyafény elhozzák az ünnepi hangulatot, amit mindannyian úgy hiányolunk az ünnepek felé vezető szürke, rohanós hétköznapokon. Korlátlan étel- és italfogyasztás (ásványvíz, üdítők, ház borai, pezsgő), egy csésze habos kávé, és gyermeksarok képzett óvónővel – ez mind azokra vár, akik az ARAZ-ban ebédelnének december 25-én és 26-án, 12 és 15 óra között. Szívet melengető élő zene és hagyományos ünnepi fogások várják a vendégeket, akik olyan finomságok közül választhatnak, mint a pontyhalászlé, a gesztenyés tyúkgalantin korianderes majonézzel, zsályás tűzdelt pulykamell narancsos szaftjával, vagy a penne érlelt sajtmártással és sült káposztával, sok más mellett. A gyerekek kedvében járva külön menüvel készülnek! Asztalfoglalás: telefonon +36 1 815 1100 és araz@araz.hu.

1074 Budapest, Dohány utca 42-44.