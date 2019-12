Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni decemberben

8 új hely a fővárosban, amit imádunk!

A Corvin-negyed villamosmegállójától két perc sétára található a Yoshihito Hirose séf nevével fémjelzett Kicsi Japán, amely autentikus sushikkal, makikkal, tölcsérformájú sushitekercsekkel, laktató ebédajánlatokkal (mi a libamájas tálra esküszünk) és japán üdítőkkel várja vendégeit. Amennyiben te szeretnéd összeállítani álmaid japán fogását, számos hozzávalóból válogathatsz: angolnától és tintahaltól kezdve, a kanpyóig (japán szárított tök), százféle feltét és főétel áll rendelkezésedre, melyek mindegyikéért odáig leszel.

1082 Budapest, Üllői út 40.

Az Anker’ttől és az UNESCO Világörökség részét képező Andrássy úttól egy köpésre található a város leginstabarátabb látványossága, a játékosan színes szobáiról és menő installációiról híres Szelfimúzeum (utóbbiak közül külön említésre érdemes a a cukorgyöngy-medence, az eperhinta, a banánerdő és a flamingófal). Újonnan az új, ezer négyzetméteres Rákóczi úti üzlethelyiségben is átélheted az édes pillanatokat, amelyek mennyei sütemények és különleges koktélkreációk formájában érkeznek: a cukrászdában helyet kapott a világ első Bubble Pool Bárja is, de akár aranyban is fürödhetsz egy óriáskádban.

1072 Budapest, Rákóczi út 40.

Ahogy nincs élet szeretet és zene nélkül, létezésünk értelmét vesztené akkor is, ha eltűnne a tészta a Földről. Nincs még egy olyan sokszínű étel, amely ennyi színben, formában és ízben elérhető lenne. Ha a tészta iránti rajongásod párosul a frissen készült, finom ételekben való hittel, látogass el az Óbudán található Lashka Tésztaműhelybe, ahol kedvedre teletömheted a bendőd olyan remek tésztaételekkel, mint a mákos tészta, vagy a japán soba. A hangulatos vendéglátóhelyen reggeli fogások, tésztaboxok és egyéb finomságok közül is válogathatunk.

1037 Budapest, Folyondár utca 22-24.

Két nagy kedvencünk, a Pizza Manufaktúra és a MANU+ csapata új vendéglátóegységgel bővült a Moto Pizza formájában, ami a bulinegyed legújabb pizzázója, a Kazinczy és a Király utca sarkán. A legendás Wichmann kocsma helyét elfoglaló Moto Pizza autentikus nápolyi és római pizzákkal kényezteti a lelkünket. A kínálat az egyszerű margaritától kezdve, a pikáns szalámis Pizzicareig terjed, van két dolog viszont, ami minden itt készült pizzára jellemző: minőségi alapanyagokból és frissen, a szemünk előtt készülnek az egytonnás kemencében.

1075 Budapest, Kazinczy utca 55.

A belváros szívében, az elegáns Andrássy úton nyitott meg a Hoppá Bistro, amely magyar ízek és francia gasztrotrendek inspirálta nemzetközi kínálattal várja vendégeit egy kifinomult, ugyanakkor családias étteremélményre, ami tökéletesen passzol a modern bisztró légkörhöz. A Hoppá Bistro fogásai között olyan ínyencségeket találunk, mint a kacsamáj brülé, a pisztráng rizottóval és sáfránnyal, a nádudvari tarka marha rib eye, vagy a házi gnocchetti gorgonzolával és paradicsommal. Az ételek mellé kézműves sörök és finom borok közül válogathatunk.

1061 Budapest, Andrássy út 34.

Két hónappal az első fánkozó nyitása után, Szabadfi Szabolcs, a Panificio Il Basilico mesterpékje már is megnyitotta a Bomboloni üzletlánc második vendéglátóegységét. Mindkét üzlethelyiség (Pesten a Pozsonyi úton, és Budán a Fény utcában) hamar szert tett egy biztos vásárlóközönségre, Szabolcs isteni, virág alakú finomságainak hála. A fánkokat lekvár vagy mascarpone alapú krémmel töltik meg, amit különféle további alapanyagokkal dobnak fel, például karamellizált fügével, málnával, mentával, pisztáciával és kávéval.

1137 Budapest, Pozsonyi út 49.

1024 Budapest, Fény utca 6.

Az új hullámos magyar konyhát képviselő Mátka újragondolt klasszikusokkal kápráztatja el vendégeit, így a tányérokon a modern, merész ízvilág és könnyed fogások érvényesülnek a legtöbbször. Az eklektikus étteremben nem csupán az ételekben tetőzik valami kortárs és valami hagyományos találkozása, hanem a belső terekben is, ahol tökéletesen megfér egymás mellett a nagymama komódja a legújabb magyar dizájner termékekkel. Ha ránk hallgatsz, rendelsz egy csirkével töltött hortobágyi rétest vagy egy kacsamellet céklás nyári tekerccsel, birsalmával és mandulával, leöblíted egy pohár jó borral, és csak élvezed a mennyei ízeket.

1075 Budapest, Holló utca 12-14.

Jó hírünk van, december elején egy modern vízipipabár nyit a városközpontban. Az Andrássy útról nyíló Rózsa utcában, az Oktogontól mindössze öt perc sétára található a Cloud Shisha Room, amely prémium minőségű vízipipákkal, színes koktélkreációkkal, különleges teaválogatással és élő sportközvetítéssel várja vendégeit minden este, jó hangulatban. A Cup & Scoop kávézó és fagylaltozó galériája esténként (pontosan délután 5-től) a felhőtlen szórakozás mekkájává válik.

1062 Budapest, Rózsa u. 62.