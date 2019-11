Prémium karácsonyi sütemények a piliscsabai MÁK Kézműves Cukrászdából

Budapest vonzáskörzetében van egy kis kézműves cukrászda, ahol igazi kincsekre lelhettek, egészen pontosan olyan prémium minőségű süteményekre, amelyek nem tartalmaznak tartósítószereket, adalékanyagokat és ízfokozókat, viszont telis-tele vannak mindenféle földi jóval és sok-sok szeretettel.

Ha igazán minőségi és egyedi süteményeket szeretnétek rendelni az ünnepi asztalra, vagy prémium süteményekkel lepnétek meg szeretteiteket, céges partnereiteket, akkor a piliscsabai MÁK Kézműves Cukrászda a jó választás. A Budapest közelében található cukrászdában a kompromisszumok nélküli minőséget tűzte zászlajára a tulajdonos, Tóth Klára. Nagy gondossággal készülnek a hagyományos és mentes, paleo, vegán, vega sütemények, exkluzív desszertek, egész évben, de karácsonykor különösen. Azon túl, hogy a sütemények nagyon finomak, a csapat is mindent megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók elégedetten távozzanak. Pontosak, precízek, kreatívak, így egyedi igényeket is tökéletesen ki tudnak szolgálni.

A karácsonyi süteményeket online is megrendelhetitek tőlük, kiszállítást is vállalnak, így kedvetekre válogathattok a bejglik, a mézeskalács, a flódni, a habkarika, a zserbó, az egyedi, házi készítésű csokoládék, díszdobozos süticsomagok, paleo bejglik, paleo mézes puszedli és még sok minden más között. A hely különlegességét mutatja, hogy például nemcsak díszített mézeskalácsot lehet náluk vásárolni, hanem olyat is, ami díszítetlen, sőt, akár nyers mézeskalács tésztát is, így a család együtt készítheti el az ünnepi süteményeket.

A karácsony előtti hetekben hagyományos karácsonyi süteménykóstolóval várják a cukrászdában a vásárlókat. Sőt, aki időben leadja karácsonyi rendelését, a rendelése mellé egy kis meglepetés csomagot is kap a MÁK Cukis csapattól. Mindenképpen érdemes betérni egy forró teára, kávéra vagy forralt borra ha arra jártok, és egy kis süti mellett még a borongós, hideg napok is vidámabbnak tűnnek majd!

Keressétek őket online itt és itt vagy személyesen, Piliscsabán!

2081 Piliscsaba, Egyetem utca 3.