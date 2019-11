Bemutatjuk a LUSH karácsonyi termékeit

Az ünnepi fürdőcsodák már elérhetőek az üzletekben.

Bár karácsonyig még több mint 1 hónap van hátra, érdemes ezekben a hetekben elkezdeni a hangolódást és az ajándékok beszerzését. Máris mutatjuk, milyen ünnepi újdonságok várnak rád a LUSH üzleteiben.

Santa Bomb Bomb – Fürdőbomba

Nem titok: a Mikulás már úton van és egyenesen a fürdőkádba tart. A fejét vagy a testét kéred? A döntés a tiéd, de akármire is essen a választásod, az étvágygerjesztően epres illat elrepít az álmok birodalmába. A megnyugtató vanília- és kakaóabszolút melegen tart, a vidám bergamottolaj pedig jókedvre derít.

Santa Wand – Habfürdő

Ez az többször használható habfürdő garantáltan ünnepi hangulatba hoz! Mosd el a téli rosszkedvet a Mikulás vidám pocakjával és engedd, hogy a neroli, a lime és a citromos mirtusz illata téli csodavilággá változtassa a fürdőszobát. Ha hiányzik a napfény, ezt a habfürdőt tutira szeretni fogod!

Rudolph – Fürdőbomba

Egy rénszarvas nem is rénszarvas az agancsa nélkül – természetesen ez a Rudolph fürdőbomba esetében is így van! Az újrahasznosított papírból készült agancsra nyugodtan írhatsz is, ha ajándékba adnád ezt a pompás fürdőbombát.

Not So Secret Santa – Fürdőbomba

Néha még a Télapó szánja is elakad a hóban. Segíts neki kiszabadulni ezzel az édesen citrusos fürdőbombával!

Elf Bomb Bomb – Fürdőbomba

Ez a kis fickó a fahéjlevél, a gyömbér és a grépfrút illatával teremt karácsonyi hangulatot a kádban.

Santa’s On His Way – Szilárd fürdőolaj

Itt a karácsony illata! Ez a szilárd fürdőolaj egyszerre csodás karácsonyfadísz és habzó fürdőcsoda.

Holly Golightly – Fürdőbomba

Merülj el a csillámlóan zöld vízben és fürödj a brazil narancs és a fahéjlevél olajainak fűszeresen friss illatában!

Warm Sock – Szilárd fürdőolaj

Ha a hideg kívül-belül átjár, nincs is jobb egy pár vastag, meleg zokninál. A bőrlágyító kukoricaolaj és a melengető fahéjlevélolaj segítségével ráadásul már a kádban is átélheted az érzést.

Candy Cane – Habfürdő

A bergamott és a szicíliai citrom olajai jókedvre derítenek, gyümölcsösen friss illatuk pedig nem enged ki a kádból. Tartsd folyó víz alá, ha frissítő habokra vágysz, de használat után ne felejtsd el félretenni, hogy megszáradjon a következő használatig.

Jingle Bells – Fürdőbomba

Ha megrázod ezt a jókora gömböt, hallhatod a közeledő Télapó szánjának távoli csengőit. Míg elpezseg a vízben, a hidratáló sheavaj, argánolaj és fair trade bio kakaóvaj tripla ereje táplálja a bőröd, a durva szemű kék sókristályok pedig a csodás burokból előtörve derítenek jókedvre. A brazil narancsolaj és a pacsuliolaj zengő kórusa garantálja, hogy száncsengőktől legyen hangos a világ, amerre csak jársz!

Golden Wonder – Fürdőbomba

Ha kíváncsi vagy, mi van benne, rázd meg és dobd egy kád forró vízbe a színpompás meglepetésért! Ünnepelj az édes vadnarancs és a konyak olajaival! A színek kavalkádja és a csillogás garantálja, hogy télen is reggeltől estig talpon legyél. És simán elfér a fa alatt is!

Santa’s Belly – Tusfürdőzselé

A Mikulás puttonya tele van tisztító szőlővel és almalével; szagolj bele a csodazselébe és szívd be a gyümölcsösen friss illatot! A hűsítő rózsaabszolútnak és a hidratáló karragénkivonatnak köszönhetően csupa móka és kacagás a tusolás. A serkentő csillagánizs-forrázat és a vidám neroliolaj tutira gatyába ráz!

Yog Nog – Pucér tusfürdő

Ha vége az ünnepi vacsorának és tele hasad, már csak egy dolog van hátra – a puding! Csillapítsd édesség utáni vágyad a zuhany alatt ezzel a karamellás tejsodóra emlékeztető illattal. Kend be magad tetőtől talpig a juharszirupvíz, a karragénkivonat és a bio jojobaolaj bőrlágyító keverékével! A melengető szegfűszegolaj és a vidám ylang ylang olaj fényűző habja biztonsággal és örömmel tölt el. A legkiválóbb karácsonyi kényeztetés!