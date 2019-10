Budapest 2019-ben is őrült jó bulikkal lesz tele halloween éjszakáján. Kiválasztottunk közülük neked öt partyt, amivel biztosan nem nyúlhatsz mellé!

Évente két olyan jeles esemény van, amikor az ember szó szerint kivetkőzhet magából és jelmezt ölthet, így bújva más bőrébe egy estére. Ez a két alkalom általában a farsang és a halloween, amelyek közül utóbbi, nemzetközi jellege miatt jóval népszerűbb eseménynek számít.

Ilyenkor szörnyeknek, vámpíroknak, boszorkányoknak, vagy más, túlvilági lényeknek öltözött fiatalok lepik el az utcákat, kissé bizarr, hátborzongató hangulatot teremtve, amelyet egy rémisztő bulival még inkább kimaxolhatunk.

Az Instant-Fogas ebben évben is megrendezi jelmezversenyét, melyen komoly nyeremények várnak rád! Emellett az Instantban Farkasnapot rendeznek, melyet a legendás Akela fémjelez, a ROBOT a Baron Mantis spéci Halloween koncertjével jelentkezik, de a Fogas zenei kínálata is erősen az alkalomhoz szabja magát.

A The Debut és a Cinema Hall egy egészen rendkívüli, 18 (!) fellépőből álló estre invitálja az érdeklődőket október 31-én. Az előadók száma nem véletlen, hiszen a Debut csapata ezzel a bulival válik nagykorúvá, és tölti be a 18. életévét. A szereplők 9 b2b setre lesznek felosztva, ilyen szempontból is igazán különleges ez az esemény.

Ha valakit a keményebb basszusok hoznak lázba, ne csüggedjen, ő sem marad program nélkül. A WORLD IS MINE csapata például a RIO táncterét lepi el a Hardcore Halloweenre keresztelt bulijukon.

Szintén 31-én kerül sor a halloween lényegéhez talán legközelebb eső eseményre. Ahogy az már évek óta megszokott, a Bladerunnaz és a Therapy Sessions csapata ezúttal is az alvilág legsötétebb bugyraiba kalauzol minket az A38 fedélzetén, kalapálós és tört ütemek kíséretében, melyeket Hallucinator és a Siniter Souls biztosít.

Kemény zene létezik természetesen nem elektronikus változatban is, és mi a rock és metál kedvelőiről sem feledkezünk meg. A Budapest Metal Halloween október 31. és november 2. között háromnapos rendezvényként tér vissza, ráadásul két helyszínen. Az első két nap az S8 Underground Clubban, míg a harmadik a Dürer Kertben kerül megrendezésre.

De ha ennyi halloween buli nem lenne elég, olvasd el korábbi összeállításunkat, ahol további vérfagyasztó programokat találhatsz!