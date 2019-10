7. Kürtőskalács Fesztivál a környezettudatosság jegyében

Pénteken újra megnyitja kapuit hazánk egyik legízletesebb őszi gasztroeseménye, a 7. Kürtőskalács Fesztivál, melyet október 11-13. között ismételten a Városligetben rendeznek meg. 30 kürtőskalács-készítő stand, Relax Sziget, Arany Péntek, koncertek és sok-sok finomság, mindez a környezettudatosság jegyében.

„Nagyon örülünk, hogy idén visszatérhetünk a Fesztivál életében nagy hagyománnyal rendelkező Városligetbe, ami nem csak a mi szívünk csücske, de a nagyközönség kedvenc helyszíne is. Szeretnénk most is igazi piknikezős, családi hangulatot teremteni és bízunk benne, hogy sok turista is megérzi majd arra járva a kürtőskalács illatát és elcsábul. A tavalyi pozitív visszajelzéseknek köszönhetően idén is lesz Arany Péntek, miszerint a Fesztivál első napján, október 11-én minden kürtőskalács készítőnél a kedvenc termékük féláron lesz kapható”– kezdte András Tünde, a 7. Kürtőskalács Fesztivál rendezvényigazgatója.

„Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy még mindig a hagyományos méretű és ízesítésű, faszénparázson sült kürtőskalács a legkelendőbb, ezért idén már 5 Székelyföldről érkező kürtőskalács-készítő lesz, sőt újabb 3 standdal bővülünk, így 30 helyen kóstolhatják meg az édesszájúak a különböző méretű, formájú és ízesítésű kürtőskalácsokat. A Relax Sziget is tágasabb lesz, az idei Fesztiválon további 5 standon próbálható majd ki a speciális kényelmi funkció, a „Rendelj és Pihenj” szolgáltatásunk, ahol sorban állás nélkül juthat mindenki kürtőskalácshoz” – avatott be a tervekbe Bálint Gáspár, a Vitéz Kürtős ügyvezetője.

A Kürtőskalács Fesztivál évről évre bővülő környezettudatos megoldásaival támogatja a zöld életmódváltást. Idén már a kürtőskalács standok fele növényi alapú, lebomló csomagolópapírt használ majd, sőt egy rendhagyó rajzpályázatot is hirdetnek a szervezők a gyerekeknek az öko-szemlélet jegyében. A pályázók a dicsőségen túl egy-egy Édes Mackó kürtőskalács ajándékutalvánnyal is gazdagodnak.

A 7. Kürtőskalács Fesztiválon családi-és gyermekprogramok, kvízjátékok, szórakoztató társasjátékok, mese- és bábelőadások színesítik az ősz legillatosabb eseményét. Míg a kisebbeket a Kolompos Zenekar csalogatja táncba, addig a nagyobbak péntek este Puskás Petivel az élen a The Biebers-re bulizhatnak, szombaton Péter Szabó Szilvia ad nagykoncertet, vasárnap pedig a Tárkány Művek kalauzol el a tradicionális balkáni népzene világába.

A fesztivál idei slágerterméke a gesztenyés virágcsoda lesz, ami az Édes Mackó Kürtőskalács Cukrászda kínálatában természetesen a Feszten is megkóstolható. „Mert #kürtőskalácsoznijó”! Időpont és helyszín: 2019. október 11-13. – Budapest, Városliget (Vajdahunyad vára mögötti terület). További információt itt találsz!

Fotók: Kürtőskalács Fesztivál/ Schumy Csaba